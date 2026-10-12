Ukrajině dodávali čínské drony, stát dle obžaloby obrali o 62 milionů. Jdou před soud

Státní zástupce obžaloval dva lidi a firmu, kteří podle něj v průběhu dvou let připravili stát na dani z příjmu o více než 62 milionů korun. Obžaloba je viní z krácení daně ve velkém rozsahu, za což jim hrozí až desetileté vězení. České televizi to sdělil mluvčí pražských státních zástupců Aleš Cimbala. Podle serveru iRozhlas čelí obvinění firma Reactive Drone, její jednatel a účetní. Společnost podle dřívějšího zjištění zpravodajského serveru s vysokou marží dodávala čínské drony ukrajinské armádě a většinu peněz poslala na čínské účty.
„Státní zástupce Městského státního zastupitelství v Praze podal k Městskému soudu v Praze obžalobu na dvě fyzické osoby a jednu právnickou osobu pro jednání, které bylo kvalifikováno jako zločin zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby ve velkém rozsahu,“ uvedl pro ČT Cimbala.
Obvinění podle obžaloby ve velkém rozsahu snižovali daňovou povinnost pro firmu tím, že uměle navyšovali její výdaje.
„Obviněné fyzické osoby, jednak právnickou osobu fakticky ovládající osoba a jednak osoba pro ni vykonávající činnost účetní, a obviněná právnická osoba neoprávněně zanesly do účetnictví právnické osoby různé daňové doklady, které se následně promítly do základu daně z příjmů z právnických osob,“ upřesnil Cimbala. „Neoprávněně snížily výslednou daň z příjmů právnických osob o částku přesahující 62 milionů korun,“ doplnil mluvčí.
Podle dřívějších informací mluvčího Národní centrály proti organizovanému zločinu Jaroslava Ibeheje došlo ke krácení daně v letech 2023 a 2024. Policisté původně pracovali se škodou asi 130 milionů korun. Firmě také na účtech zajistili přibližně 384 milionů korun, které budou případně použity pro zaplacení škody státu.
Drony na Ukrajinu, peníze do Číny
Obviněná firma Reactive Drone podle serveru iRozhlas prodávala čínské drony Ukrajině. Stroje ale podle serveru dodávala bránící se zemi za desetinásobek a někdy dokonce za dvacetinásobek nákupní ceny. Ve dvouletém období tak nakoupila drony za 36 milionů korun a ukrajinské armádě je prodala za 692 milionů korun.
Peníze z prodeje ale následně podle serveru zamířily na čínské účty, kam firma údajně poslala 638 milionů korun.