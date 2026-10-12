VideoHosté Událostí, komentářů týdne probrali výsledky komunálních a senátních voleb


před 1 hhodinou|Zdroj: ČT24
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Zdroj: ČT24

Hosté Událostí, komentářů týdne debatovali o výsledcích víkendových voleb. Probrali mimo jiné specifika volebních lístků v Praze, dále diskutovali o účasti prezidenta Petra Pavla, který původně avizoval, že hlasování vynechá. Hovořili i o klesajícím počtu kandidátů. Pozvání do diskuse přijali glosátorka Zuzana Bubílková, herec a influencer Josef Bánovec, spisovatel, scenárista a bývalý politik Radek John, šéfredaktor Seznam Zpráv Robert Čásenský a šéfredaktor serveru Echo24 Dalibor Balšínek. Pořadem provázel Petr Obrovský.

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VideoHosté Událostí, komentářů týdne probrali výsledky komunálních a senátních voleb

Hosté Událostí, komentářů týdne debatovali o výsledcích víkendových voleb. Probrali mimo jiné specifika volebních lístků v Praze, dále diskutovali o účasti prezidenta Petra Pavla, který původně avizoval, že hlasování vynechá. Hovořili i o klesajícím počtu kandidátů. Pozvání do diskuse přijali glosátorka Zuzana Bubílková, herec a influencer Josef Bánovec, spisovatel, scenárista a bývalý politik Radek John, šéfredaktor Seznam Zpráv Robert Čásenský a šéfredaktor serveru Echo24 Dalibor Balšínek. Pořadem provázel Petr Obrovský.
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