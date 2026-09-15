Turek se musí omluvit Seznamu za tvrzení o nahlížení do e-mailů, píší Novinky.cz

Poslanec za Motoristy Filip Turek se musí omluvit společnosti Seznam.cz za tvrzení, že zaměstnanci Seznamu nahlížejí do e-mailů uživatelů. V pondělí o tom rozhodl Městský soud v Praze, uvedl server Novinky.cz. Turek musí omluvu zveřejnit do tří dnů, stejně tak by měl zaplatit náklady spojené s žalobou. Je to v krátké době druhý podobný spor, který prohrál. Omluvit se musí i ekologickému Hnutí Duha.
Seznam v žalobě odkazoval na dubnové výroky z pořadu na kanálu Xaver Live. V něm Turek řekl, že do e-mailu na Seznamu „se vám dívá každej, kdo tam pracuje pomalu“ a že tyto e-mailové schránky nejsou bezpečné. Výroky pak šířil i na sociálních sítích. Podle soudu jsou ale nepravdivé a nepodložené.
Soud Turka v červnu vyzval, aby se k žalobě vyjádřil. Poslanec to ve lhůtě neudělal, podle soudu tak mlčením nárok Seznamu na omluvu uznal. Novinky upozornily, že Turek se v tomto případě může odvolat jen kvůli procesním pochybením a proti požadavku na náhradu výdajů na řízení.
Pražský městský soud také nepravomocně rozhodl o tom, že se Turek musí omluvit Hnutí Duha za výrok, kterým ekologickou organizaci spojil se smrtí lidí při povodních. Také v tomto případě šlo o takzvaný rozsudek pro uznání, protože Turek se k žalobě podané hnutím nevyjádřil ve stanovené lhůtě. Informaci v pondělí přinesla Česká televize a potvrdila ji mluvčí soudu Kateřina Eliášová.
Desítky dalších dřívějších Turkových výroků na sociálních sítích prověřovala policie kvůli nenávistnému, rasistickému či sexistickému obsahu, věc ale odložila kvůli promlčení.
Poslanec se také v červenci stal účastníkem dopravní nehody, při níž se jeho vůz v centru Prahy srazil s nemocničním autem. Policie událost prověřuje pro podezření z trestného činu ublížení na zdraví z nedbalosti. Nikdo zatím nebyl obviněn. Mluvčí pražských policistů Eva Kropáčová v pondělí sdělila, že ve věci nenastal žádný zveřejnitelný posun.