VideoHosté Událostí, komentářů týdne probrali výsledky komunálních a senátních voleb
Hosté Událostí, komentářů týdne debatovali o výsledcích víkendových voleb. Probrali mimo jiné specifika volebních lístků v Praze, dále diskutovali o účasti prezidenta Petra Pavla, který původně avizoval, že hlasování vynechá. Hovořili i o klesajícím počtu kandidátů. Pozvání do diskuse přijali glosátorka Zuzana Bubílková, herec a influencer Josef Bánovec, spisovatel, scenárista a bývalý politik Radek John, šéfredaktor Seznam Zpráv Robert Čásenský a šéfredaktor serveru Echo24 Dalibor Balšínek. Pořadem provázel Petr Obrovský.
před 3 hhodinami