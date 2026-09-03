V aplikaci EZKarta jsou nově výsledky vyšetření i dostupná prevence


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK
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Zdroj: ČT24

Lidé si mohou v nové verzi mobilní aplikace EZKarta, kterou provozuje ministerstvo zdravotnictví (MZd), zobrazit, na jaká preventivní vyšetření mají nárok a kdy je naposledy absolvovali. Obsahuje i výsledky z laboratorních vyšetření, do budoucna i elektronické žádanky. Novinky ve čtvrtek představil novinářům ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO). Stejná data si lidé mohou zobrazit i na webu eZdravi.

„Každý tam najde, co absolvoval, na co má nárok a na co bude mít nárok v budoucnu,“ doplnil ministr. Například u preventivních vyšetření, které mají pomoci včas odhalit nádory, takzvaných screeningů, mladší lidé uvidí, kdy nejdříve mohou vyšetření podstoupit. U rakoviny tlustého střeva a konečníku nebo prsu je to od 45 let, u rakoviny prostaty od 50 let.

Premiér Andrej Babiš (ANO) na tiskové konferenci řekl, že za zásadní považuje právě e-žádanky. „Abychom přesně věděli, jak dlouho se čeká na vyšetření, na CT nebo magnetickou rezonanci,“ uvedl.

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V aplikaci už dříve byly záznamy o absolvovaných očkováních, nově přibylo 450 milionů záznamů o laboratorních vyšetřeních. „Je tam vybraných třináct markerů, které uvidíte pět let zpětně, a to i s referenčními hodnotami,“ uvedl ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky Ladislav Dušek. Mezi markery je například hodnota jednotlivých typů cholesterolu, hodnoty tuku v krvi nebo stav hormonu štítné žlázy.

Lidé si mohou do aplikace také přidat své děti nebo rodiče. Aplikace umožňuje také sdílení zdravotnických dokumentů, například lékařských posudků nebo propouštěcích zpráv z nemocnic. Zatím je podle ředitele Národního centra elektronického zdravotnictví Petra Foltýna zapojeno čtyřicet nemocnic. Prostřednictvím aplikace je možné se dostat také do systému elektronických receptů, kde jsou záznamy o všech lécích na předpis.

Po roce 2029, kdy bude její vedení povinné, bude možné podle Vojtěcha sdílet také elektronickou zdravotní dokumentaci.

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