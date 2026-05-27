Ministerstvo zdravotnictví v posledních letech pozoruje klesající zájem lidí o posilující dávky očkování. Pomoct s osvětou má očkovací strategie, kterou schválila už minulá vláda a jíž se drží i nynější ministr Adam Vojtěch (za ANO). Ze zákona je povinné očkování dvěma vakcínami proti devíti nemocem – záškrtu, tetanu, černému kašli, dětské obrně, žloutence typu B, infekcím Hib, spalničkám, příušnicím a zarděnkám. Mezi pátým a šestým rokem je čas na posilující dávky, na začátku druhého stupně základní školy znovu. Hlídat termíny přeočkování ministerstvo doporučuje s využitím aplikace EZ karta.
Vakcíny proti dalším nemocem jsou dobrovolné, lékaři je doporučují. V Česku se očkuje už od roku 1801, je tak jednou z prvních zemí na světě, kde se začalo organizovaně a systematicky vakcinovat. Pravé neštovice, které dříve zabíjely třetinu nakažených, se podařilo díky očkování definitivně vymýtit v sedmdesátých letech dvacátého století.