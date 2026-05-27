Problémy německé ekonomiky pokračují, část českých firem hledá odbyt jinde


před 11 mminutami|Zdroj: ČT24
Horší vyhlídky na výkon ekonomiky Německa sledují i tuzemské firmy. Tamní průmyslová a obchodní komora snížila odhad letošního růstu HDP na 0,3 procenta, dříve počítala s třikrát vyšší hodnotou. Důvodem jsou dlouhodobé strukturální problémy, ke kterým se přidaly dopady války na Blízkém východě. Německá ekonomika se sice loni po dvou letech dostala do plusu, ale jen velmi mírně.

Německo je pro Česko významným obchodním partnerem – míří tam asi třetina veškerého tuzemského exportu. Právě vývoz českých firem do sousední země se ale začátkem letoška meziročně snížil zhruba o třicet miliard korun. Řadě podniků se ale podle Česko-německé obchodní a průmyslové komory daří líp a svou závislost na Německu tak snižují.

Například v továrně Bosch Group v Českých Budějovicích vyrábí díly do vozů téměř 3500 zaměstnanců. „Máme částečně přesah do nákladních automobilů (...) a máme úspěch díky transformaci v oblasti elektromobility, kde máme významný růst, který částečně kompenzuje propady z tradiční výroby,“ popsal ředitel skupiny v Česku a na Slovensku Milan Šlachta.

Skupina působí i v řadě dalších zemí. Tuzemsko má ale podle Šlachty některé přednosti. „Máme samozřejmě určitou výhodu nižších nákladů na pracovní sílu, máme flexibilnější pracovní právo, jsme celkově flexibilnější, ale ta muzika se hraje na evropském trhu a tam dodáváme my stejně jako kolegové v Německu,“ vysvětlil.

Firmy diverzifikují odbyt

Podle Česko-německé obchodní komory teď české firmy vidí svoji situaci často optimističtěji. Některé pak ve stejných odvětvích vykazují lepší výsledky než jejich západní partneři. „Investice se rozchází. V Německu dále klesají, zatímco v Česku už zase rostou po osmi letech. A vidíme, že zdejší firmy se orientují na jiné odbytové trhy, vyhledávají nové obchodní partnery,“ rozebral mluvčí komory Christian Rühmkorf.

Velký význam Německa jako českého obchodního partnera zdůraznil i ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (ANO). „Německo je nesmírně výkonnou ekonomikou navzdory problémům způsobeným hlavně cenami energií. Ale je nutné diverzifikovat to riziko,“ uznává.

Západní soused zůstává největším zahraničním investorem v Česku. Koncem letošního března německá společnost Daimler oznámila investici do nového závodu v Chebu. „Vlastně doplňuje automobilový průmysl v oblasti těch nákladních dopravních vozidel – tahačů. Potom je důležitá z hlediska toho, že se počítá, že tam bude probíhat výroba alternativních pohonů,“ komentoval záležitost generální ředitel agentury CzechInvest Jan Michal.

Tuzemská ekonomika letos má růst. Podle různých predikcí zhruba dvouprocentním tempem. To je ale méně, než se původně předpokládalo. Důležité bude sledovat hlavně dopady blízkovýchodního konfliktu.

