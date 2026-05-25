ERÚ uvolní blokovaný příkon, slibuje si miliardové úspory

Energetický regulační úřad (ERÚ) od příštího roku upraví tarifní strukturu na hladině vysokého napětí (VN) i velmi vysokého napětí (VVN). Změny mají v sítích uvolnit až 3300 megawattů (MW) příkonu, což je patnáct procent kapacity soustav. Úřad si od úprav slibuje omezení zbytečných investic, což by v budoucnu mohlo snížit výdaje na regulované platby až o tři miliardy korun ročně. Průmyslové svazy změny tarifů ERÚ uvítaly.
Změny se tak týkají přibližně 25 tisíc subjektů, které jsou připojeny na hladinách vysokého a velmi vysokého napětí. Typicky jde o velké odběratele elektřiny z řad větších firem a elektráren. Netýkají se tak domácností nebo menších podniků, které jsou připojeny na nízkém napětí. Úpravu tarifu na nízkém napětí úřad plánuje od roku 2028 formou pilotních projektů. Širší nasazení změn pak chystá do roku 2030, zpočátku ale na bázi dobrovolnosti.
„Odhadujeme, že se díky změnám uvolní až 3300 MW příkonu, což představuje zhruba patnáct procent z celkové kapacity soustav. Jde o příkon, který dnes někteří odběratelé blokují na úkor ostatních, i když ho nevyužívají,“ popsal předseda ERÚ Jan Šefránek. „Pokud se budou sítě využívat efektivně, vyhneme se zbytečným investicím, které následně všichni hradíme v regulovaných platbách. Ušetřit tak můžeme dvě až tři miliardy korun ročně,“ dodal.
Hlavní princip změny je primárně ve změně způsobu úhrad za užití sítě. Dosud zákazníci platili cenu za rezervovanou kapacitu a její překročení. Od příštího roku ji nahradí platby za rezervovaný příkon a maximální odebraný výkon. Ty podle úřadu budou více odrážet skutečné potřeby zákazníků i náklady provozovatelů soustav.
„Nechceme nikoho penalizovat nebo zajistit vyšší prostředky pro provozovatele soustav. Naopak. Chceme motivovat odběratele k racionalizaci svých požadavků, díky čemuž můžeme snížit tlak na nárůst regulovaných cen a ve výsledku všichni ušetříme,“ vysvětlil Šefránek. Podle něj bylo chybou, že se ke změnám tarifů nepřistoupilo už dříve. „Předchozí odklady nás stály miliardy,“ podotkl.
Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (ANO) postupné zavádění nových tarifů v energetice přivítal. „Vysoké ceny energií jsou rovněž v důsledku přežitého tarifního systému. Rezervování kapacit, které se nevyužívají, zdražuje energie jiným spotřebitelům,“ sdělil. Změny by podle Havlíčka měly pomoct zajistit spravedlivější ceny a spolehlivější dodávky elektřiny.
ERÚ veškeré dokumenty ke změnám zveřejní na svých webových stránkách, včetně kalkulátoru, kde si odběratelé mohou spočítat individuální dopady.
Průmyslové svazy doufají v oslabení tlaku na růst cen
Svaz energetiky od úprav očekává, že přispějí ke spravedlivějšímu účtování nákladů zákazníkům. „Řada firem má rezervované významné kapacity sítí, které přitom využívá jen z menší části. Distributoři přitom mají povinnost tuto kapacitu zajistit 24 hodin denně. To je finančně velice náročné, logicky to brzdí jiné nezbytné investice a není to ani fér. Ten, kdo rezervací kapacity vyvolává náklady na údržbu a dimenzování sítě, by se na nich měl i odpovídajícím způsobem podílet. Uvolnění kapacity v lokalitách, kde je dnes síť přetížená kvůli blokovaným rezervacím, usnadní nová připojení, a tím podpoří i celkový rozvoj firem,“ vysvětlil výkonný ředitel svazu Josef Kotrba.
Pozitivně hodnotí připravované změny také prezident Hospodářské komory Zdeněk Zajíček. Do budoucna by ovšem přivítal možnost úpravy rezervované kapacity i pro podnikatele na nízkém napětí dříve, než plánuje ERÚ. „Pokud je to pro firmy technicky a ekonomicky smysluplné, měly by tuto možnost mít. Firmy, které investují do rozvoje nebo řízení spotřeby, by si měly moci zvolit připojení a tarifní nastavení, které podpoří využití flexibility a do budoucna i vytváření podmínek pro dynamické tarify – což v důsledku povede k efektivnějšímu využití sítě,“ podotkl.
Svaz průmyslu a dopravy změny vnímá jako naději, že zmírní potřebu velkých investic do navyšování kapacit sítí, což by omezilo tlak na růst ceny elektřiny pro velké odběratele. „Cena elektřiny totiž zásadně ovlivňuje konkurenceschopnost českých energeticky náročných firem na evropském a světovém trhu. Regulovaná složka ceny, která zahrnuje zejména náklady na sítě, k tomu významně přispívá v Česku i v dalších zemích,“ míní jeho generální ředitel Daniel Urban.