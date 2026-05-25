Důležité
Novým apoštolským nunciem v Česku se stal arcibiskup Eugene Martin Nugent Zobrazit

ERÚ uvolní blokovaný příkon, slibuje si miliardové úspory


25. 5. 2026Aktualizovánopřed 28 mminutami|Zdroj: ČTK

Energetický regulační úřad (ERÚ) od příštího roku upraví tarifní strukturu na hladině vysokého napětí (VN) i velmi vysokého napětí (VVN). Změny mají v sítích uvolnit až 3300 megawattů (MW) příkonu, což je patnáct procent kapacity soustav. Úřad si od úprav slibuje omezení zbytečných investic, což by v budoucnu mohlo snížit výdaje na regulované platby až o tři miliardy korun ročně. Průmyslové svazy změny tarifů ERÚ uvítaly.

Změny se tak týkají přibližně 25 tisíc subjektů, které jsou připojeny na hladinách vysokého a velmi vysokého napětí. Typicky jde o velké odběratele elektřiny z řad větších firem a elektráren. Netýkají se tak domácností nebo menších podniků, které jsou připojeny na nízkém napětí. Úpravu tarifu na nízkém napětí úřad plánuje od roku 2028 formou pilotních projektů. Širší nasazení změn pak chystá do roku 2030, zpočátku ale na bázi dobrovolnosti.

„Odhadujeme, že se díky změnám uvolní až 3300 MW příkonu, což představuje zhruba patnáct procent z celkové kapacity soustav. Jde o příkon, který dnes někteří odběratelé blokují na úkor ostatních, i když ho nevyužívají,“ popsal předseda ERÚ Jan Šefránek. „Pokud se budou sítě využívat efektivně, vyhneme se zbytečným investicím, které následně všichni hradíme v regulovaných platbách. Ušetřit tak můžeme dvě až tři miliardy korun ročně,“ dodal.

Kvůli napětí ve světě zdraží energie, obávají se podle průzkumu Češi
Ilustrační foto

Hlavní princip změny je primárně ve změně způsobu úhrad za užití sítě. Dosud zákazníci platili cenu za rezervovanou kapacitu a její překročení. Od příštího roku ji nahradí platby za rezervovaný příkon a maximální odebraný výkon. Ty podle úřadu budou více odrážet skutečné potřeby zákazníků i náklady provozovatelů soustav.

„Nechceme nikoho penalizovat nebo zajistit vyšší prostředky pro provozovatele soustav. Naopak. Chceme motivovat odběratele k racionalizaci svých požadavků, díky čemuž můžeme snížit tlak na nárůst regulovaných cen a ve výsledku všichni ušetříme,“ vysvětlil Šefránek. Podle něj bylo chybou, že se ke změnám tarifů nepřistoupilo už dříve. „Předchozí odklady nás stály miliardy,“ podotkl.

Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (ANO) postupné zavádění nových tarifů v energetice přivítal. „Vysoké ceny energií jsou rovněž v důsledku přežitého tarifního systému. Rezervování kapacit, které se nevyužívají, zdražuje energie jiným spotřebitelům,“ sdělil. Změny by podle Havlíčka měly pomoct zajistit spravedlivější ceny a spolehlivější dodávky elektřiny.

ERÚ veškeré dokumenty ke změnám zveřejní na svých webových stránkách, včetně kalkulátoru, kde si odběratelé mohou spočítat individuální dopady.

Sdílení elektřiny napříč republikou. Energetické seznamky spárovaly tisíce lidí
Solární panely

Průmyslové svazy doufají v oslabení tlaku na růst cen

Svaz energetiky od úprav očekává, že přispějí ke spravedlivějšímu účtování nákladů zákazníkům. „Řada firem má rezervované významné kapacity sítí, které přitom využívá jen z menší části. Distributoři přitom mají povinnost tuto kapacitu zajistit 24 hodin denně. To je finančně velice náročné, logicky to brzdí jiné nezbytné investice a není to ani fér. Ten, kdo rezervací kapacity vyvolává náklady na údržbu a dimenzování sítě, by se na nich měl i odpovídajícím způsobem podílet. Uvolnění kapacity v lokalitách, kde je dnes síť přetížená kvůli blokovaným rezervacím, usnadní nová připojení, a tím podpoří i celkový rozvoj firem,“ vysvětlil výkonný ředitel svazu Josef Kotrba.

Pozitivně hodnotí připravované změny také prezident Hospodářské komory Zdeněk Zajíček. Do budoucna by ovšem přivítal možnost úpravy rezervované kapacity i pro podnikatele na nízkém napětí dříve, než plánuje ERÚ. „Pokud je to pro firmy technicky a ekonomicky smysluplné, měly by tuto možnost mít. Firmy, které investují do rozvoje nebo řízení spotřeby, by si měly moci zvolit připojení a tarifní nastavení, které podpoří využití flexibility a do budoucna i vytváření podmínek pro dynamické tarify – což v důsledku povede k efektivnějšímu využití sítě,“ podotkl.

Svaz průmyslu a dopravy změny vnímá jako naději, že zmírní potřebu velkých investic do navyšování kapacit sítí, což by omezilo tlak na růst ceny elektřiny pro velké odběratele. „Cena elektřiny totiž zásadně ovlivňuje konkurenceschopnost českých energeticky náročných firem na evropském a světovém trhu. Regulovaná složka ceny, která zahrnuje zejména náklady na sítě, k tomu významně přispívá v Česku i v dalších zemích,“ míní jeho generální ředitel Daniel Urban.

Rostoucí ceny plynu, elektřiny či dopravy pociťují firmy i spotřebitelé
Ilustrační foto

Výběr redakce

Novým apoštolským nunciem v Česku se stal arcibiskup Eugene Martin Nugent

Novým apoštolským nunciem v Česku se stal arcibiskup Eugene Martin Nugent

před 5 mminutami
Sjezd sudetských Němců by se mohl konat střídavě v Česku a Bavorsku, navrhl Posselt

Sjezd sudetských Němců by se mohl konat střídavě v Česku a Bavorsku, navrhl Posselt

11:11Aktualizovánopřed 7 mminutami
ERÚ uvolní blokovaný příkon, slibuje si miliardové úspory

ERÚ uvolní blokovaný příkon, slibuje si miliardové úspory

11:38Aktualizovánopřed 28 mminutami
Žalobce Vagai dostal důtku, nebránil se proti vydání počítačů Jiřikovskému

Žalobce Vagai dostal důtku, nebránil se proti vydání počítačů Jiřikovskému

před 1 hhodinou
Nejednotnost NATO v souvislosti s Íránem nevyslala dobrý signál, řekl Koudelka

Nejednotnost NATO v souvislosti s Íránem nevyslala dobrý signál, řekl Koudelka

09:11Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Na Filipínách po zřícení rozestavěného domu zemřeli čtyři lidé

Na Filipínách po zřícení rozestavěného domu zemřeli čtyři lidé

před 1 hhodinou
Ve středních Čechách, na Plzeňsku a jihu Moravy teploty přesáhnou 31 stupňů

Ve středních Čechách, na Plzeňsku a jihu Moravy teploty přesáhnou 31 stupňů

08:04Aktualizovánopřed 1 hhodinou
NKÚ: Peníze na covidové zotavení nemocnice využily z části neúčelně

NKÚ: Peníze na covidové zotavení nemocnice využily z části neúčelně

před 3 hhodinami

Aktuálně z rubriky Ekonomika

ERÚ uvolní blokovaný příkon, slibuje si miliardové úspory

Energetický regulační úřad (ERÚ) od příštího roku upraví tarifní strukturu na hladině vysokého napětí (VN) i velmi vysokého napětí (VVN). Změny mají v sítích uvolnit až 3300 megawattů (MW) příkonu, což je patnáct procent kapacity soustav. Úřad si od úprav slibuje omezení zbytečných investic, což by v budoucnu mohlo snížit výdaje na regulované platby až o tři miliardy korun ročně. Průmyslové svazy změny tarifů ERÚ uvítaly.
11:38Aktualizovánopřed 28 mminutami

Ceny ropy mohutně klesají díky naději na brzký mír mezi Íránem a USA

Ceny ropy prudce klesají. Ztrácejí kolem šesti procent a propadly se na dvoutýdenní minima. Pomáhá jim rostoucí optimismus, že Spojené státy a Írán se blíží k dosažení mírové dohody. A to i přesto, že se stále neshodují v klíčových otázkách, jako je blokáda Hormuzského průlivu, kudy za normálních okolností proudí pětina světových dodávek ropy.
07:57Aktualizovánopřed 4 hhodinami

VideoObchody přidávají prvky pro snazší bezbariérové nákupy

Vyhrazené parkování blízko vchodu nebo bezbariérový přístup už jsou běžnou součástí většiny prodejen s potravinami. Přibývá těch, které mají pokladnu přizpůsobenou vozíčkářům nebo asistenční systém pro nedoslýchavé. Takové pokladny jsou zpravidla i označené příslušným symbolem. Některé obchody mají i nákupní vozíky uzpůsobené pro vozíčkáře.
před 5 hhodinami

Vláda v Senátu narazí se zákonem rozvolňujícím pravidla rozpočtové odpovědnosti, tvrdí šéfové některých klubů

Vláda v Senátu narazí se zákonem rozvolňujícím pravidla rozpočtové odpovědnosti. ČT to řekli předsedové největších klubů, které mají jasnou většinu. Podle zástupců ODS, STAN či KDU-ČSL zákon umožní další rychlé zadlužování země. Ministryně financí Alena Schillerová (ANO) tvrdí, že podle současných pravidel by kabinet musel pro příští rok navrhnout schodek maximálně 156 miliard korun. To označuje za nereálné.
před 6 hhodinami

VideoNa podporu ekonomiky je čas vždy, říká Středula. Prouza varoval před plýtváním na dotace

Vždy je čas na to, abychom podpořili ekonomiku, prohlásil předseda Českomoravské konfederace odborových svazů Josef Středula. „Pokud to neuděláme, můžeme mít velké problémy do budoucna,“ dodal. Prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáš Prouza zdůraznil potřebu „výrazných a rychlých reforem, abychom potom už podporu tolik nepotřebovali.“ Peníze se podle něj nemají jen plýtvat na dotace, které se projí. V Duelu ČT24 probrali také vliv probíhajícího konfliktu na Blízkém východě na českou ekonomiku, možné intervence vlády do trhu, politiku České národní banky či další změny důchodového systému. Věnovali se také problematice snižování výdajů státu nebo zvedání daní. Diskusí provázel Daniel Takáč.
před 16 hhodinami

Zůna by měl rezignovat, tvrdí Vondra. Fiala budoucí spolupráci s Hlaváčem hájí

Zástupci opozice kritizují pozici ministra obrany Jaromíra Zůny (za SPD) při výběru nového náčelníka generálního štábu armády. Neexistuje jiné čestné řešení pro politika než okamžitě rezignovat, zhodnotil europoslanec Alexandr Vondra (ODS). Zůna nehlasoval pro nominovaného Miroslava Hlaváče, s nímž má přitom úzce spolupracovat. Předseda Pirátů Zdeněk Hřib se domnívá, že se SPD snaží Zůnu „neustále cenzurovat“. Šéf poslanců SPD Radim Fiala tvrdí, že Zůna hlasoval proti způsobu výběru. Ministr pro sport, prevenci a zdraví Boris Šťastný (Motoristé) podotknul, že Hlaváč jako kandidát získal naprostou většinu. Nedělní debatou provázela Jana Peroutková.
před 22 hhodinami

VideoZákazníci u elektromobilů preferují ty s výrazně delším dojezdem

Automobilovému průmyslu se v Česku daří. Stoupá výroba i prodeje nových vozů. Automobilky navíc letos na trh plánují uvést řadu modelů. Na světové premiéře ve Švýcarsku tento týden představila svůj třetí plně elektrický vůz Škoda Auto. Zájem o elektromobily je v Česku ale zatím stále malý. Tajemník Svazu dovozců automobilů Josef Pokorný v Událostech, komentářích z ekonomiky uvedl, že za silnými prodeji stojí solidní výkon ekonomiky a dobrá dostupnost vozidel. Český zákazník je dle něj sice „poměrně konzervativní“, elektromobilita ale podle jeho názoru má budoucnost. Pořadem provázely Vanda Kofroňová a Tereza Gleichová.
před 23 hhodinami

VideoPodnikání se v roce 1991 dynamicky rozvíjelo a ceny rychle rostly

V květnu 1991 Československo evidovalo 650 tisíc soukromníků, většinou šlo o vedlejší činnost. Rozvoj obchodu byl tehdy teprve v začátcích a vedle spousty drobných podnikatelů působilo jen málo větších firem. Častým způsobem podnikání byl prodej čehokoliv, jakkoliv a skoro kdekoliv. Pravidla se tvořila narychlo. Tržní ekonomika byla stále na startu a inflace rostla skokově. Právě zdražování Čechoslováci vnímali nejvíc. Zhruba polovina z nich podle průzkumů hodnotila svoji ekonomickou situaci v květnu 1991 hůř než před rokem.
včera v 07:30
Načítání...