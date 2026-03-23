Sdílení elektřiny napříč republikou. Energetické seznamky spárovaly tisíce lidí


před 1 hhodinou|Zdroj: ČT24

Přebytek ze solárních panelů na jedné straně, zájem o levnější proud na straně druhé. Platformy přezdívané energetické seznamky pomocí algoritmu propojují malé výrobce a odběratele elektřiny. Podle statistik oslovených provozovatelů seznamek a Elektroenergetického datového centra (EDC) už spárovaly přes čtyři tisíce lidí. Sdílet elektřinu mohou i domácnosti z opačných konců republiky.

Sdílení elektřiny je fenomén, který se rozšiřuje ruku v ruce s rozmachem domácí fotovoltaiky. Na jednom konci republiky vyrábí solární panely na střeše rodinného domu víc elektřiny, než majitel dokáže spotřebovat. Na tom druhém žije domácnost, která by levnější energii ráda využila. Oddělovat je mohou klidně stovky kilometrů. K tomu, aby se vzájemně našli, vznikají energetické seznamky.

Jejich algoritmus vyhodnocuje požadavky a oběma stranám navrhne propojení. „Sdílení probíhá automaticky v patnáctiminutových intervalech, přičemž výrobce sdílí jen to, co skutečně vyrobí a nespotřebuje – bez závazku minimálních dodávek,“ vysvětlil mluvčí společnosti E.ON Roman Šperňák.

Podle velkých dodavatelů energií už množství sdílené elektřiny přesáhlo 64 gigawatthodin, což přibližně odpovídá roční spotřebě města s dvaceti tisíci domácnostmi. Celkově už se do sdílení zapojilo přes čtyřicet tisíc lidí.

Češi už mohou sdílet elektřinu, podmínkou je chytré měřidlo
Až tisíc odběratelů v rámci tří obcí

Podle energetického zákona může malý výrobce sdílet elektřinu na území až třech různých obcí s rozšířenou působností. Maximálně takto může obsloužit až tisíc odběrných míst. Právě tyto lidi se snaží platformy propojit. „Sami ji často přirovnáváme k energetické seznamce, protože pomocí chytrého algoritmu propojuje výrobce s odběrateli tak, aby se jejich výroba a spotřeba co nejlépe potkaly,“ popsal Šperňák. Platforma firmy E.ON má aktuálně šest set uživatelů.

Kromě velkých dodavatelů energií seznamky zakládají i nezávislé společnosti. Jednou z nich je web Hej! Energie. „Základním kritériem je cena, kterou jsou odběratelé ochotni zaplatit a výrobci ochotni akceptovat,“ uvedl Robert Pecka, majitel společnosti Lexnova, která provozuje energetickou seznamku Hej! Energie.

Ne všichni velcí dodavatelé energií ale pro zavedení seznamek vidí důvod. „Podle našich dat mají zákazníci hlavně zájem sdílet elektřinu v rodině nebo s přáteli. Když jsme zkoumali, jaký typ pomoci se sdílením by nejvíce ocenili, platforma s hledáním protistrany skončila jako poslední,“ vysvětlil mluvčí ČEZu Ondřej Svoboda.

Sdílení elektřiny začalo v tuzemsku v srpnu 2024 a zájem o něj stále stoupá. „Zájem o sdílení elektřiny postupně roste s tím, jak přibývá instalací fotovoltaických elektráren a jak se o této možnosti dozvídá širší veřejnost,“ popsal Pecka. Celkově se už do sdílení podle statistik EDC zapojilo přes čtyřicet tisíc lidí, aktivně elektřinu sdílí polovina z nich.

Zájem o sdílení elektřiny roste
Fotovoltaika

Koalice podle Okamury ve sněmovně navrhne zrušení části televizních a rozhlasových poplatků

Koalice podle Okamury ve sněmovně navrhne zrušení části televizních a rozhlasových poplatků

Vládní koalice chce v úterý ve sněmovně podat poslanecký návrh zákona, který zruší televizní a rozhlasové poplatky pro seniory, firmy, nezaopatřené mladé lidi do 26 let nebo osoby s tělesným postižením. Výnos z poplatků by se tak měl vrátit do stavu z roku 2024. Po jednání koaliční rady to uvedl předseda dolní komory Tomio Okamura (SPD).
11:45

Létání zdražuje. Aerolinky zvyšují ceny letenek i palivové příplatky

Kvůli konfliktu na Blízkém východě zdražuje cestování letadlem. Aerolinky ruší trasy, zvyšují ceny letenek a zavádějí palivové příplatky. Letecké palivo zdražilo v důsledku konfliktu na Blízkém východě v porovnání s loňským průměrem o 94 procent. Podle aerolinek ceny zvedá i vysoká poptávka po vybraných destinacích. Letenky tak můžou do léta ještě podražit.
Nejen řidiči a kurýři, ale i uklízečky či opraváři. Platformová práce je na vzestupu

Digitálním platformám v Česku každý rok přibývá zákazníků i míst, kde působí. Alespoň jednou měsíčně si takzvanou platformovou prací vydělává zhruba 145 tisíc lidí, vyplývá ze studie Centra ekonomických a tržních analýz (CETA). A nejde už jen o kurýry či řidiče. V nabídce jsou i řemeslnické práce, úklid, opravy či hlídání dětí. Pravidla v EU upravuje směrnice, kterou má Česko převzít do 2. prosince. Resort práce a sociálních věcí už představil návrh příslušného zákona.
Vládní slib o nižší firemní dani možná padne. Schillerová preferuje zrychlení odpisů

Ministryně financí Alena Schillerová (ANO) řekla České televizi, že namísto snížení daně z příjmu firem z 21 na 19 procent se kloní ke zrychlení firemních odpisů. V programovém prohlášení kabinet přitom avizoval obojí, ministryně ale nyní vzkazuje, že to si stát dovolit nemůže.
VideoHosté Událostí, komentářů z ekonomiky probrali navrhovanou horní hranici pro úroky

Hosté Událostí, komentářů z ekonomiky probrali vládní návrh, podle nějž má při poskytování spotřebitelských úvěrů platit horní hranice pro úroky. Jiný výpočet by platil pro malé půjčky do dvaceti tisíc na dobu do jednoho roku a další pro zbytek úvěrů. Diskuse na toto téma se zúčastnili člen Asociace poskytovatelů nebankovních úvěrů Jakub Hauptmann, právník Konsorcia dluhových poraden Jakub Sosna a hlavní ekonom ČSOB Jan Bureš. Pořad se věnoval také problematice rodinného podnikání, o níž hovořili generální ředitel Newton University Jiří Koleňák a majitel firmy Koupelny Syrový Matouš Syrový. Debata se týkala i rekordní investice do českého start-upu Mews, o níž hovořil partner investiční skupiny DEPO Ventures Petr Šíma. Diskusí provázeli Nina Ortová a Jakub Musil.
VideoRůst cen pohonných hmot „prosakuje“ i do lesních prací, dřevo může zdražit

Rostoucí ceny pohonných hmot v souvislosti s válkou na Blízkém východě zvyšují náklady i dřevařským firmám a lesním hospodářům. Hodně paliva spotřebují například při těžbě. Zdražuje ale i přeprava dříví. To se časem může promítnout i do cen pro koncové zákazníky. O zdražení své práce hovoří i dřevorubci, někteří prý se stoupajícími cenami bojují dlouhodobě. Růst nákladů pak zasáhne rovněž lesníky. Prodraží se jim například jarní sázení.
Česko se přidalo k prohlášení ohledně zabezpečení Hormuzského průlivu

Čtrnáct států včetně Česka se v pátek připojilo ke společnému prohlášení, ve kterém evropské a další země vyjadřují ochotu přispět k zajištění bezpečné plavby Hormuzským průlivem. Píše o tom agentura Reuters. Státy v prohlášení také vyzývají k zastavení íránských vzdušných útoků i dalších pokusů tento průliv zablokovat. Italský ministr zahraničí Antonio Tajani zdůraznil, že prohlášení má politický, nikoli vojenský charakter. Mluvčí tuzemského ministerstva zahraničních věcí Adam Čörgő sdělil, že Česko podpisem potvrdilo své pozice a solidaritu se spojenci.
