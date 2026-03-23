Sdílení elektřiny napříč republikou. Energetické seznamky spárovaly tisíce lidí

Přebytek ze solárních panelů na jedné straně, zájem o levnější proud na straně druhé. Platformy přezdívané energetické seznamky pomocí algoritmu propojují malé výrobce a odběratele elektřiny. Podle statistik oslovených provozovatelů seznamek a Elektroenergetického datového centra (EDC) už spárovaly přes čtyři tisíce lidí. Sdílet elektřinu mohou i domácnosti z opačných konců republiky.
Sdílení elektřiny je fenomén, který se rozšiřuje ruku v ruce s rozmachem domácí fotovoltaiky. Na jednom konci republiky vyrábí solární panely na střeše rodinného domu víc elektřiny, než majitel dokáže spotřebovat. Na tom druhém žije domácnost, která by levnější energii ráda využila. Oddělovat je mohou klidně stovky kilometrů. K tomu, aby se vzájemně našli, vznikají energetické seznamky.
Jejich algoritmus vyhodnocuje požadavky a oběma stranám navrhne propojení. „Sdílení probíhá automaticky v patnáctiminutových intervalech, přičemž výrobce sdílí jen to, co skutečně vyrobí a nespotřebuje – bez závazku minimálních dodávek,“ vysvětlil mluvčí společnosti E.ON Roman Šperňák.
Podle velkých dodavatelů energií už množství sdílené elektřiny přesáhlo 64 gigawatthodin, což přibližně odpovídá roční spotřebě města s dvaceti tisíci domácnostmi. Celkově už se do sdílení zapojilo přes čtyřicet tisíc lidí.
Až tisíc odběratelů v rámci tří obcí
Podle energetického zákona může malý výrobce sdílet elektřinu na území až třech různých obcí s rozšířenou působností. Maximálně takto může obsloužit až tisíc odběrných míst. Právě tyto lidi se snaží platformy propojit. „Sami ji často přirovnáváme k energetické seznamce, protože pomocí chytrého algoritmu propojuje výrobce s odběrateli tak, aby se jejich výroba a spotřeba co nejlépe potkaly,“ popsal Šperňák. Platforma firmy E.ON má aktuálně šest set uživatelů.
Kromě velkých dodavatelů energií seznamky zakládají i nezávislé společnosti. Jednou z nich je web Hej! Energie. „Základním kritériem je cena, kterou jsou odběratelé ochotni zaplatit a výrobci ochotni akceptovat,“ uvedl Robert Pecka, majitel společnosti Lexnova, která provozuje energetickou seznamku Hej! Energie.
Ne všichni velcí dodavatelé energií ale pro zavedení seznamek vidí důvod. „Podle našich dat mají zákazníci hlavně zájem sdílet elektřinu v rodině nebo s přáteli. Když jsme zkoumali, jaký typ pomoci se sdílením by nejvíce ocenili, platforma s hledáním protistrany skončila jako poslední,“ vysvětlil mluvčí ČEZu Ondřej Svoboda.
Sdílení elektřiny začalo v tuzemsku v srpnu 2024 a zájem o něj stále stoupá. „Zájem o sdílení elektřiny postupně roste s tím, jak přibývá instalací fotovoltaických elektráren a jak se o této možnosti dozvídá širší veřejnost,“ popsal Pecka. Celkově se už do sdílení podle statistik EDC zapojilo přes čtyřicet tisíc lidí, aktivně elektřinu sdílí polovina z nich.