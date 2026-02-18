Zájem o sdílení elektřiny roste


Do sdílení elektřiny se v Česku zapojilo už přes 36 tisíc účastníků. Přidat by se k nim mohl například i Martin Požárek, který si před třemi roky nechal nainstalovat fotovoltaiku kvůli rostoucí ceně elektřiny. V létě mu ale elektřina přebývá, a tak zvažuje její sdílení. Zájem o takovou možnost je stále větší. Pro zapojení je nutná registrace u Elektroenergetického datového centra. Dodavatel energie pak dokáže pomocí algoritmu spárovat zájemce, i když se neznají. Služba stojí 420 korun za nasdílenou megawatthodinu.

Účastníci sdílení v současnosti tvoří skoro 21 tisíc skupin a za rok a půl fungování komunitní energetiky si poslali přes 60 gigawatthodin elektrické energie. Toto množství odpovídá roční spotřebě menšího města se zhruba dvaceti tisíci obyvateli.

Účastníkem je každé odběrné místo zapojené do sdílení. Většinu tvoří domácnosti, možnost využívá ale také skoro devět stovek bytových domů a téměř sto energetických společenství, kde sdílí například obec nebo region.

Kritické hlasy však volají po levnějším sdílení. I když si totiž elektřinu posílají sousedé ve stejné ulici, platí za distribuci stejnou cenu, jako by ji odebírali z elektrárny na druhém konci republiky.

Do sdílení elektřiny se v Česku zapojilo už přes 36 tisíc účastníků. Přidat by se k nim mohl například i Martin Požárek, který si před třemi roky nechal nainstalovat fotovoltaiku kvůli rostoucí ceně elektřiny. V létě mu ale elektřina přebývá, a tak zvažuje její sdílení. Zájem o takovou možnost je stále větší. Pro zapojení je nutná registrace u Elektroenergetického datového centra. Dodavatel energie pak dokáže pomocí algoritmu spárovat zájemce, i když se neznají. Služba stojí 420 korun za nasdílenou megawatthodinu.
