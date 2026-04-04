Rostoucí ceny plynu, elektřiny či dopravy pociťují firmy i spotřebitelé


4. 4. 2026|Zdroj: ČT24
Události: Firmy pociťují růst cen energií
Zdražování plynu a zčásti i elektřiny už podle provedeného šetření pociťuje většina společností sdružených ve Svazu průmyslu a dopravy. Ekonomové předpokládají, že válka na Blízkém východě zbrzdí celé tuzemské hospodářství. Pokles HDP odhadují na několik desetin procentního bodu. Rozhodujícím faktorem nicméně bude délka konfliktu. První dodavatelé energií už také přistoupili ke zvýšení cen pro domácnosti.

„Podle předběžných výsledků průzkumu mezi naší členskou základnou už v tuhle chvíli cítí důsledky války v Íránu 87 procent našich firem. Tím hlavním dopadem jsou zvyšující se ceny energií, dopravy a logistiky následované zvyšujícími se cenami surovin, které společnosti potřebují pro svoji výrobu. A jedna třetina firem už v tuto chvíli hlásí narušení dodavatelských řetězců,“ vyjmenoval viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR Radek Špicar.

Před rostoucími cenami energií chrání firmy i spotřebitele fixace. Někteří ale přinejmenším část spotřeby právě za momentální tržní ceny nakupují. Například ve slévárně společnosti Beneš a Lát ročně spotřebují tolik elektřiny a plynu jako několik tisíc domácností. Většinu energií slévárna nakupuje na spotovém trhu – tedy za aktuální tržní cenu.

„Dopady se na nás samozřejmě promítají,“ přiznává místopředseda představenstva společnosti Jan Lát, podle nějž jde o nákupní ceny zemního plynu, který v konečném důsledku ovlivňuje i elektrickou energii. Se zákazníky ale mají sjednaný takzvaný přirážkový model. Vyšší ceny energií tak s mírným zpožděním zohledňují v ceně produktů. „Tohle jsme zaváděli v roce 2021,“ podotýká Lát, podle něhož v letech 2021 a 2022 cena letěla nahoru, a přirážka tak rostla. „V okamžiku, kdy jsme (v letech) 2023 a 2024 klesali na burze, tak i naše ceny produktů šly dolů,“ doplňuje.

Firmy budou podle Svazu průmyslu a dopravy šetřit. Jejich vynucené zdražování se ale pak podle ekonomů projeví v míře inflace. Podle Špicara budou muset mnohé podniky vyšší náklady přenést do cen svých výrobků a služeb. „A v neposlední řadě – a to je velmi nepříjemné pro celou ekonomiku – budou muset odložit již plánované investice,“ dodává.

  • Cena plynu je oproti začátku roku skoro dvojnásobná. Jedna megawatthodina se teď prodává za padesát euro. Ještě v pondělí to bylo o pět euro více. Za drobným poklesem stojí naděje, že Spojené státy válku s Íránem v brzké době ukončí.
  • Kvůli válce na Blízkém východě zdražila i elektřina. Růst ale není tak výrazný jako v případě plynu. V posledních dnech se cena vrátila pod hranici sta eur za megawatthodinu. Před údery na Írán byla pod devadesáti eury.

Podniky navíc tíží také vyšší ceny paliv, které jsou spojené s dražší ropou na trzích. „Pociťujeme zhruba deseti-, patnáctiprocentní zdražení v oblasti logistiky po Evropě a další navýšení čekáme v oblasti námořní logistiky,“ podotýká předseda představenstva firmy Draslovka Pavel Brůžek.

Konflikt ovlivňuje i módní průmysl

Dopady války na Blízkém východě jsou ale globální, a konflikt tak zasahuje třeba i do módního průmyslu. Důvodem je hlavně zmíněná vyšší cena ropy, která ovlivňuje cenu dopravy i materiálů. Potíže ale způsobuje i omezená lodní doprava a narušené dodávky plynu do asijských zemí.

Společnost Hanza Sport Plus se už třicet let specializuje hlavně na zimní oblečení, přičemž devadesát procent výrobků dováží z Číny a Indie. „Dochází ke zdržení zboží, zvyšuje se cena dopravy, samozřejmě se zvyšuje i cena pojištění. Věci, na kterých se mělo pracovat například až za měsíc, tak musíme dělat už teď, protože to musí být s předstihem,“ popisuje marketingová koordinátorka firmy Kamila Nováková.

Produkty se sice zatím zdražit nechystají, ale už teď vědí, že letní a podzimní kolekce dorazí později, než měla. Firma se proto raději začíná poohlížet po jiných zemích, kde by mohla vyrábět. „Například Vietnam či Turecko, ale bohužel v Turecku momentálně dochází také ke zdržení,“ podotýká Nováková.

Podobné problémy řeší i další firma

Osmdesát procent výroby má v Asii i česká firma Alpine Pro specializující se na sportovní věci, která půlku z nich šije v Číně a druhou zase v Bangladéši. Přepravci jim už dopravu mírně zdražili. A připlatí si i za materiály. „Výrobci, kteří používají ropu nebo polyester v produkci třeba materiálu, avizují nějaké drobné zdražení, ale zatím to není nic dramatického,“ říká spolumajitel a zakladatel společnosti Václav Hrbek.

I tak ale nevylučují, že pokud válka bude pokračovat, budou muset ceny navýšit. Podzimní a zimní kolekce, které se už vyrábějí, se to zatím zřejmě nedotkne. „Zdražená ropa znamená zdražení úplně všeho – dopravy, nákladů na všechno. Takže ono se to očekává, nicméně spíše v delším horizontu. Pocitově čekáme, že to nastane,“ dodává směrem k možnému růstu cen Hrbek.

„Prodražují se právě dopravní náklady a v některých případech, pokud jde o umělá vlákna a podobně, tak i ten produkt, ze kterého se vyrábí,“ přibližuje výkonný ředitel Asociace textilního, oděvního a kožedělného průmyslu Jiří Česal.

Asijské země jsou pro výrobu oděvů ve světě klíčové. Kombinaci umělých materiálů a levnější pracovní síly využívají hlavně velké řetězce s rychlou módou. Některé už oznámily, že se jim v případě dlouhodobého konfliktu zdražení nevyhne.

Následky pociťují i spotřebitelé

Růst cen v souvislosti s konfliktem na Blízkém východě už ale dopadá i na běžné spotřebitele. Dodavatelé zvedají fixované ceny elektřiny i plynu pro nové zákazníky. A to o stovky korun za megawatthodinu. „Postupně se to bude propisovat i do nefixovaných starších smluv. Na úrovni třeba plynu a koncových cen může dojít k navýšení o nějakých patnáct až dvacet procent,“ upozorňuje ředitel strategie poradenské společnosti EGU Michal Macenauer.

I proto teď analytici doporučují fixace. Změnu by podle nich měl zvážit hlavně ten, kdo je na spotovém trhu. „Bylo by dobré si zafixovat cenu na nějaké delší období. Standardní je dvouletý nebo tříletý ceník. A pořád ještě máme k dispozici ceny, které jsou výrazně nižší než ty, za které se dneska obchoduje na burze,“ říká ředitel sekce Energie společnosti Kalkulátor.cz Lukáš Kaňok.

Zorientovat se v nabídkách dodavatelů nově pomáhá nástroj Energetického regulačního úřadu (ERÚ), který každý měsíc zveřejní orientační přehled fixovaných cen elektřiny i plynu. „Právě v této době může posloužit více než v době stabilních cen, protože ukazuje zákazníkům, jaké ceny mají očekávat,“ vysvětluje ředitel analytického odboru ERÚ Martin Šik. Ceny jednotlivých dodavatelů si pak lidé mohou porovnat ve srovnávači na webových stránkách regulátora.

USA v Íránu zachránily letce ze sestřeleného letounu F-15

včeraAktualizovánopřed 4 hhodinami
Cherson slaví Velikonoce pod hrozbou dronů

před 6 hhodinami
Rostoucí cena pohonných hmot zvyšuje zájem o elektromobily

před 6 hhodinami
České zásoby plynu se ztenčují, jeho nedostatek prý ale nehrozí

před 6 hhodinami
Vyvrácený strom na severu Německa zabil tři lidi

před 10 hhodinami
Trump vulgárně pohrozil Teheránu, pokud neuvolní Hormuzský průliv

před 10 hhodinami
Jaro je ideální dobou pro revizi solárních panelů. Doporučuje se jednou za dva roky

před 12 hhodinami
Ukrajina zasáhla rafinerii Lukoilu v Nižněnovgorodské oblasti

včeraAktualizovánopřed 12 hhodinami

Rostoucí cena pohonných hmot zvyšuje zájem o elektromobily

Ušetřit tisíce korun měsíčně za dojíždění do práce je jeden z argumentů, který teď zvedá poptávku po elektromobilech. Řidiči ale míří kvůli vysokým pořizovacím cenám hlavně do autobazarů, v některých nyní u elektrických aut zaznamenávají nárůst prodejů. Zájem o elektromobilitu roste, ačkoli její rozvoj stát nijak zásadně nepodporuje.
České zásoby plynu se ztenčují, jeho nedostatek prý ale nehrozí

Zásoby plynu v Česku se dál ztenčují. Podle ministerstva průmyslu a obchodu jsou nádrže naplněné asi ze čtrnácti procent, loni touto dobou tam bylo 25 procent suroviny. Na rozdílu se podepsalo předchozí chladnější počasí a teď už také cena. Plyn je kvůli válce na Blízkém východě výrazně dražší. Obchodníci proto s plněním rezervoárů na další sezonu vyčkávají, přitom v dubnu s tím už obvykle začínají.
VideoJaro je ideální dobou pro revizi solárních panelů. Doporučuje se jednou za dva roky

Příchod jara je ideální dobou pro revize solárních panelů. Technici říkají, že zkontrolovat fotovoltaiku je potřeba hlavně kvůli bezpečnosti, ale také proto, aby fungovala na plný výkon. Rozdíl je přitom mezi servisem a revizí. „Servis děláme kvůli funkčnosti technologie, aby nám co nejlépe fungovala. Elektrorevizi děláme kvůli bezpečnosti a výstupem toho je revizní zpráva. Za nás by se měla provádět jednou za dva roky,“ říká vedoucí technické kontroly a standardizace z ČEZ Prodej Michal Kubín. Kolik za kontrolu lidé zaplatí, se liší – většinou je to mezi pěti až deseti tisíci korunami.
Pět zemí EU požaduje zavedení mimořádné daně pro energetické firmy, píše Reuters

Pět zemí Evropské unie požaduje zavedení mimořádné daně ze zisků energetických společností. Reagují tak na rostoucí ceny pohonných hmot kvůli válce v Íránu, napsala v sobotu agentura Reuters s odvoláním na dopis ministrů financí těchto zemí adresovaný Evropské komisi (EK), do kterého měla možnost nahlédnout.
VideoHosté Událostí, komentářů probrali budoucnost USA v NATO i ceny paliv

Americký prezident Donald Trump oznámil další tvrdé údery na Írán i horizont možného konce operací na Blízkém východě. Naopak znovu zkritizoval spojence v NATO, zpochybnil i možné setrvání Washingtonu v Alianci. Debata v Událostech, komentářích se zaměřila i na ceny pohonných hmot, které vlivem blízkovýchodního konfliktu pokračují v růstu, a rozhodnutí vlády o regulaci marží. Diskuze se zúčastnili místopředseda sněmovního výboru pro evropské záležitosti Denis Doksanský (ANO), místopředseda téhož výboru Libor Vondráček (Svobodní, klub SPD), členka zahraničního výboru Katerina Demetrashvili (Piráti) a členka výboru pro evropské záležitosti Helena Langšádlová (TOP 09). Do debaty, jíž provázel Lukáš Dolanský, se připojil i brigádní generál v záloze František Mičánek.
Trump zavádí nová cla na léky. Týkají se i EU

Americký prezident Donald Trump oznámil zavedení nových cel na některé farmaceutické produkty. Léky z Evropské unie, Japonska, Jižní Koreje a Švýcarska budou podléhat clu ve výši patnáct procent, zatímco dovoz z Velké Británie bude zatížen desetiprocentním clem. Stalo se tak rok po takzvaném Dni osvobození, kdy americký prezident poprvé oznámil uvalení vysokých cel na většinu zemí světa, uvedl irský ekonomický server Business Plus.
Zakladatel obuvnického impéria a vizionář Tomáš Baťa se narodil před 150 lety

Tomáš Baťa vstoupil do historie jako zakladatel obuvnického impéria, které dalece přerostlo hranice Československa a funguje dodnes. Největšího rozmachu podniku se sídlem ve Zlíně se ovšem nedožil – zahynul v 56 letech v červenci 1932 při leteckém neštěstí v Otrokovicích, když se chystal na obchodní cestu do Curychu. Vedení firmy pak převzal jeho poloviční bratr Jan Antonín Baťa. Odborníci i obdivovatelé baťovského podnikatelského zázraku se dodnes přou o to, který ze sourozenců byl úspěšnější. Tomáš Baťa se narodil před 150 lety, 3. dubna 1876, ve Zlíně.
