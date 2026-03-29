Marže, zmatky, kartel. Politici v debatě probrali pohonné hmoty

Jediné, co se nyní dá udělat ke zlevnění pohonných hmot, je podle premiéra Andreje Babiše (ANO) zastropování marže obchodníků. Podle poslance Matěje Gregora (Motoristé) nyní marže stanic na hlavních tazích výrazně vzrostly. Europoslankyně Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO) má zvyšování marží za „nehorázné“. Dle europoslankyně Veroniky Vrecionové (ODS) Babiš zmatkuje podobně jako za covidu. Europoslanec Luděk Niedermayer (TOP 09) upozornil, že případné jednání premiéra s petrolejáři může skončit u antimonopolního úřadu. Nedělní debatu moderoval Lukáš Dolanský.
Mluvčí ministerstva financí Michal Žurovec v pátek řekl, že hlavními tématy pondělního jednání vlády bude otázka regulace marží nebo dalších kroků směrem k čerpacím stanicím. Nechtěl předjímat, jaký postoj kabinet k cenám paliv zaujme. Ministerstvo financí v současnosti marže prodejců pohonných hmot kontroluje. Dosavadní kontroly podle úřadu ukázaly, že marže po vypuknutí konfliktu klesaly.
Moderátor Lukáš Dolanský připomněl situaci z 11. dubna 2022, kdy Babiš uvedl, že „kontroly marží jsou výsměch, má to kontrolovat Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS)“. Pokorné Jermanové se Dolanský zeptal, zda kontrola marží, kterou aktuálně vláda provádí, není pouze něco, co v minulosti kritizoval.
Na to Pokorná Jermanová odpověděla, že po začátku ruské invaze na Ukrajinu, kdy ceny energií a paliv skokově narostly podobně jako nyní, přišla tehdejší stínová vláda ANO s dvanácti body, které doporučovaly tehdejšímu kabinetu Petra Fialy (ODS) další kroky. Obsah žádného z bodů neuvedla, nicméně řekla, že Fialova vláda „neudělala nic“.
„V tuto chvíli srovnávat tyhle dvě věci já považuji za ne úplně fér,“ dodala. „Inflace byla jiná, než je teď, a ceny se zdražovaly nejenom u pohonných hmot, ale v energiích a základních nákladech,“ upozornila na rozdíly.
Babiš se sejde s petrolejáři
Vrecionová má prý déjà vu na covidovou dobu, kdy Babiš podle ní dělal podobné zmatky. „(Ministryně financí) Alena Schillerová (ANO) minulý týden říká, že marže jsou v pořádku – to, že se monitorují, to je skutečně správně. Andrej Babiš následně v pátek říká, že v pořádku nejsou,“ sdělila.
Připomněla, že v roce 2022 se představitelé hnutí ANO fotili u totemů s cenami paliv „a křičeli Fialova drahota“. „Přitom naše vláda přikročila velmi rychle ke snížení spotřební daně,“ dodala s tím, že opatření tehdy začala přicházet mnohem dříve než nyní. „Tahle vláda nedělá teď vůbec nic,“ je přesvědčena.
Podle Gregora je vhodné vzít v potaz i to, že v řadě zemí, které ke zmírnění dopadů zvýšené ceny paliv použily robustnější opatření, dochází v příštích dvanácti měsících k parlamentním volbám. „To je podle mě významný faktor, proč politici v těchto zemích jsou velmi benevolentní k tomu, aby něco z té kasy pustili, protože tu zodpovědnost mají teď trochu nižší,“ věří Gregor.
Na úřad vlády přijdou podle Babiše v pondělí i zástupci pěti velkých petrolejářských firem, které ovládají devadesát procent českého trhu. Ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka (ANO) v nedělní Partii Terezie Tománkové na CNN Prima News uvedl, že na vládě bude pět největších distributorů – MOL, OMV, Shell, EuroOil a PKN Orlen. Je podle něj velmi důležité se s nimi sejít a podívat se podrobně na fungování jejich marží. Analytici odhadují dlouhodobou průměrnou marži obchodníků mezi 2,5 až 3,5 koruny na litr.
Niedermayer upozorňuje na kartel
Stát podle europoslance a bývalého guvernéra České národní banky Luďka Niedermayera (TOP 09) má za fungování trhu zodpovědnost, zejména, aby existovala zdravá tržní soutěž. „Pokud si pan premiér nyní zve několik velkých firem, které dominují trhu, tak to je hodně nebezpečná věc, která by mohla skončit u ÚOHS,“ řekl v ČT.
Záleží podle něj na tom, o čem se se zástupci petrolejářských firem chce Babiš bavit. „Jestli jim chce říct, aby snížili marže všichni stejně, tak to vytváříme pravděpodobně něco, co je nebezpečně blízko kartelové dohodě, protože většina z nás věří, že trh stojí na tom, že tam funguje tržní soutěž,“ vysvětlil.
Pokorná Jermanová a Gregor naopak označili premiérův přístup, kdy se nejprve setká s petrolejáři a na základě schůze bude hledat řešení, za správný, a za narušení soutěže jej nepovažují.
Průměrná cena pohonných hmot u čerpacích stanic v Česku se kvůli bojům na Blízkém východě, které začaly 28. února, dostala v tomto týdnu na nejvyšší úroveň za zhruba tři a půl roku. Nejprodávanější benzin Natural 95 stál ve středu v průměru 41,44 koruny za litr a nafta 47,90 koruny za litr.
Proti konci února je průměrná cena benzinu téměř o osm korun vyšší a dieselu skoro o patnáct korun, plyne z údajů společnosti CCS, která ceny sleduje. Podle nejnovějších údajů CCS k sobotě benzin v posledních dnech o několik haléřů zlevnil, v sobotu stál v průměru 41,36 koruny za litr a nafta byla za 48,08 koruny za litr.
Hosté Nedělní debaty rozebírali také problematiku emisních povolenek či Green Dealu, celou diskusi můžete zhlédnout ve videích v článku.
- Ekonomika
- Domácí
- Čerpací stanice
- Paliva
- ÚOHS
- Matěj Gregor
- Vláda
- PKN Orlen
- Česko
- Veronika Vrecionová
- Benzin
- Inflace
- Konflikt na Ukrajině
- Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
- Shell
- OMV
- EuroOil
- Premiér
- Spotřební daň
- Kartelová dohoda
- CCS
- Nafta
- Marže
- Andrej Babiš
- Aleš Juchelka
- MOL
- MOL
- Jaroslava Pokorná Jermanová
- Alena Schillerová
- Ceny
- Drahota
- Europoslankyně
- Ministerstvo
- Orlen
- Regulace
- Opatření
- Krize
- Trh
- Hospodářská soutěž
- Ceny pohonných hmot
- Pohonné hmoty
- ANO
- Motoristé
- TOP 09
- Luděk Niedermayer
- ODS
- Petr Fiala
- Výběr
- Výběr redakce