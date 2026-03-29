Marže, zmatky, kartel. Politici v debatě probrali pohonné hmoty


před 40 mminutami|Zdroj: ČT24, ČTK
Nedělní debata 1. část: Zvyšování marží na paliva je podle Jermanové nehorázné. Vrecionová kritizuje zmatky ze strany vlády
Jediné, co se nyní dá udělat ke zlevnění pohonných hmot, je podle premiéra Andreje Babiše (ANO) zastropování marže obchodníků. Podle poslance Matěje Gregora (Motoristé) nyní marže stanic na hlavních tazích výrazně vzrostly. Europoslankyně Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO) má zvyšování marží za „nehorázné“. Dle europoslankyně Veroniky Vrecionové (ODS) Babiš zmatkuje podobně jako za covidu. Europoslanec Luděk Niedermayer (TOP 09) upozornil, že případné jednání premiéra s petrolejáři může skončit u antimonopolního úřadu. Nedělní debatu moderoval Lukáš Dolanský.

Mluvčí ministerstva financí Michal Žurovec v pátek řekl, že hlavními tématy pondělního jednání vlády bude otázka regulace marží nebo dalších kroků směrem k čerpacím stanicím. Nechtěl předjímat, jaký postoj kabinet k cenám paliv zaujme. Ministerstvo financí v současnosti marže prodejců pohonných hmot kontroluje. Dosavadní kontroly podle úřadu ukázaly, že marže po vypuknutí konfliktu klesaly.

Moderátor Lukáš Dolanský připomněl situaci z 11. dubna 2022, kdy Babiš uvedl, že „kontroly marží jsou výsměch, má to kontrolovat Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS)“. Pokorné Jermanové se Dolanský zeptal, zda kontrola marží, kterou aktuálně vláda provádí, není pouze něco, co v minulosti kritizoval.

První analýza neukazuje na radikální růst marží u čerpacích stanic, uvedl resort financí
Na to Pokorná Jermanová odpověděla, že po začátku ruské invaze na Ukrajinu, kdy ceny energií a paliv skokově narostly podobně jako nyní, přišla tehdejší stínová vláda ANO s dvanácti body, které doporučovaly tehdejšímu kabinetu Petra Fialy (ODS) další kroky. Obsah žádného z bodů neuvedla, nicméně řekla, že Fialova vláda „neudělala nic“.

„V tuto chvíli srovnávat tyhle dvě věci já považuji za ne úplně fér,“ dodala. „Inflace byla jiná, než je teď, a ceny se zdražovaly nejenom u pohonných hmot, ale v energiích a základních nákladech,“ upozornila na rozdíly.

Nedělní debata 2. část
Babiš se sejde s petrolejáři

Vrecionová má prý déjà vu na covidovou dobu, kdy Babiš podle ní dělal podobné zmatky. „(Ministryně financí) Alena Schillerová (ANO) minulý týden říká, že marže jsou v pořádku – to, že se monitorují, to je skutečně správně. Andrej Babiš následně v pátek říká, že v pořádku nejsou,“ sdělila.

Připomněla, že v roce 2022 se představitelé hnutí ANO fotili u totemů s cenami paliv „a křičeli Fialova drahota“. „Přitom naše vláda přikročila velmi rychle ke snížení spotřební daně,“ dodala s tím, že opatření tehdy začala přicházet mnohem dříve než nyní. „Tahle vláda nedělá teď vůbec nic,“ je přesvědčena.

Podle Gregora je vhodné vzít v potaz i to, že v řadě zemí, které ke zmírnění dopadů zvýšené ceny paliv použily robustnější opatření, dochází v příštích dvanácti měsících k parlamentním volbám. „To je podle mě významný faktor, proč politici v těchto zemích jsou velmi benevolentní k tomu, aby něco z té kasy pustili, protože tu zodpovědnost mají teď trochu nižší,“ věří Gregor.

Na úřad vlády přijdou podle Babiše v pondělí i zástupci pěti velkých petrolejářských firem, které ovládají devadesát procent českého trhu. Ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka (ANO) v nedělní Partii Terezie Tománkové na CNN Prima News uvedl, že na vládě bude pět největších distributorů – MOL, OMV, Shell, EuroOil a PKN Orlen. Je podle něj velmi důležité se s nimi sejít a podívat se podrobně na fungování jejich marží. Analytici odhadují dlouhodobou průměrnou marži obchodníků mezi 2,5 až 3,5 koruny na litr.

Niedermayer upozorňuje na kartel

Stát podle europoslance a bývalého guvernéra České národní banky Luďka Niedermayera (TOP 09) má za fungování trhu zodpovědnost, zejména, aby existovala zdravá tržní soutěž. „Pokud si pan premiér nyní zve několik velkých firem, které dominují trhu, tak to je hodně nebezpečná věc, která by mohla skončit u ÚOHS,“ řekl v ČT.

Záleží podle něj na tom, o čem se se zástupci petrolejářských firem chce Babiš bavit. „Jestli jim chce říct, aby snížili marže všichni stejně, tak to vytváříme pravděpodobně něco, co je nebezpečně blízko kartelové dohodě, protože většina z nás věří, že trh stojí na tom, že tam funguje tržní soutěž,“ vysvětlil.

Pokorná Jermanová a Gregor naopak označili premiérův přístup, kdy se nejprve setká s petrolejáři a na základě schůze bude hledat řešení, za správný, a za narušení soutěže jej nepovažují.

Slovenské dvojí ceny nafty jsou diskriminační, uvedla EK
Průměrná cena pohonných hmot u čerpacích stanic v Česku se kvůli bojům na Blízkém východě, které začaly 28. února, dostala v tomto týdnu na nejvyšší úroveň za zhruba tři a půl roku. Nejprodávanější benzin Natural 95 stál ve středu v průměru 41,44 koruny za litr a nafta 47,90 koruny za litr.

Proti konci února je průměrná cena benzinu téměř o osm korun vyšší a dieselu skoro o patnáct korun, plyne z údajů společnosti CCS, která ceny sleduje. Podle nejnovějších údajů CCS k sobotě benzin v posledních dnech o několik haléřů zlevnil, v sobotu stál v průměru 41,36 koruny za litr a nafta byla za 48,08 koruny za litr.

Hosté Nedělní debaty rozebírali také problematiku emisních povolenek či Green Dealu, celou diskusi můžete zhlédnout ve videích v článku.

WP: Pentagon se připravuje na několik týdnů trvající pozemní operaci v Íránu


Česko zaostává ve výdajích na vědu. Experti rozebrali příčiny i možná zlepšení

Výdaje na vědu a výzkum v Česku klesají. Podle nejnovějších dat Eurostatu dosáhl objem investic v této oblasti za rok 2024 necelých dvou procent HDP. To je nejmíň od roku 2017. Vědu a výzkum financuje v Česku hlavně soukromý sektor a jeho podíl chce současná vláda ještě posílit. Téma v Událostech, komentářích z ekonomiky probrali výkonný ředitel Prague.bio Jiří Fusek, výkonný ředitel Enovation David Kotris a akademický ekonom z think-tanku IDEA při CERGE-EI Daniel Münich. Svůj pohled připojil také předseda Akademie věd Radomír Pánek. Debatou provázeli Vanda Kofroňová a Milan Brunclík.
před 2 hhodinami

Banky na doporučení ČNB zpřísní limity pro investiční hypotéky

Banky od dubna zpřísní limity pro poskytování investičních hypoték, jak jim doporučila Česká národní banka, vyplývá z ankety mezi největšími tuzemskými bankami, kterou dělala agentura ČTK. Některé tak již učinily. Nové opatření ČNB se podle nich na počtu nově poskytnutých hypoték projeví, ale nikoliv dramaticky. Doporučení ČNB je platné k 1. dubnu 2026, bude se vztahovat pouze na nově poskytnuté úvěry.
před 3 hhodinami

Ukrajině docházejí peníze na financování obrany před Ruskem, píše Bloomberg

Ukrajině hrozí, že jí do dvou měsíců dojdou peníze na financování obrany před ruskou vojenskou agresí. V současnosti má Kyjev peníze na krytí nákladů pouze do června, plyne podle agentury Bloomberg z odhadů domácích i zahraničních činitelů, kteří si kvůli citlivosti informací nepřáli být jmenováni. Finanční situaci Ukrajiny komplikuje mimo jiné blokování půjčky od Evropské unie v hodnotě 90 miliard eur (zhruba 2,2 bilionu korun) Maďarskem.
včeraAktualizovánopřed 22 hhodinami

VideoVláda „spí mnoho týdnů“, říká k palivům Skopeček. Směšné, reaguje David

Od začátku konfliktu na Blízkém východě platí lidé za naftu v průměru o patnáct korun za litr více, benzin podražil asi o osm korun na litr. Situací se bude v pondělí znovu zabývat vláda, chce řešit regulace marží čerpacích stanic. Místopředseda sněmovny Jan Skopeček (ODS) kabinetu vytýká, že „spí mnoho týdnů“, sleduje a monitoruje prý to, co je zřejmé – rostoucí ceny pohonných hmot. Občanští demokraté navrhují snížení spotřební daně. Podle europoslance Ivana Davida (SPD) je „směšné tvrdit“, že nemá smysl monitorovat ceny. Argumentuje tím, že se nejedná pouze o koncovou cenu pro zákazníka, nýbrž také o cenu suroviny, cenu rafinérií. Monitorování cen dle něj probíhalo ještě před úderem na Írán. Diskuse v Událostech, komentářích se zúčastnil také předseda představenstva SČS – Unie nezávislých petrolejářů Ivan Indráček. Moderovala Tereza Řezníčková.
včera v 12:11

Panama, Madagaskar i Kamerun. Čechům chodí důchody už do 97 zemí

Přes 111 tisíc seniorů loni pobíralo českou penzi v zahraničí, meziročně o tři tisíce víc, zjistila ČT od České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ). Celkem tak loni stát vyplatil téměř sedm miliard korun, které poslal do 97 zemí. Nejvíce na Slovensko, nechybí ale ani exotičtější místa jako Tunisko, Gruzie nebo Pákistán.
včera v 08:00

Rusko přechodně zakáže vývoz benzinu, píše TASS

Ruské úřady se rozhodly zakázat od 1. dubna vývoz benzinu. Opatření bude platit do konce července. Ruské státní agentuře TASS to sdělily zdroje z odvětví po schůzce ruského vicepremiéra Alexandra Novaka se zástupci ropných společností.
27. 3. 2026Aktualizováno27. 3. 2026

O regulaci marží na pohonné hmoty bude vláda jednat v pondělí

Otázka regulace marží nebo dalších kroků směrem k čerpacím stanicím budou hlavními tématy pondělního jednání vlády. Na páteční schůzce se na tom dohodli premiér Andrej Babiš a ministryně financí Alena Schillerová (oba ANO), řekl mluvčí ministerstva financí Michal Žurovec. Ceny pohonných hmot rychle rostou od konce února, kdy vypukl konflikt v Íránu. Část opozice kabinet vyzvala, aby proti růstu cen zakročila. Opatření proti zvyšujícím se cenám již zavedlo například Polsko či Slovensko.
27. 3. 2026Aktualizováno27. 3. 2026
