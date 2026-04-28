Kvůli napětí ve světě zdraží energie, obávají se podle průzkumu Češi

Češi se kvůli geopolitickému napětí obávají opětovného růstu cen energií. Stále více domácností proto chystá opatření k úsporám, v dubnu už to byla téměř polovina z nich. V čase roste zájem hlavně o kroky zajišťující dlouhodobé úspory, jako je instalace fotovoltaiky, úspornějšího kotle nebo tepelného čerpadla. Velká část společnosti také žádá od dodavatelů informace, jak efektivně šetřit energie. Vyplývá to z průzkumu agentury Ipsos pro energetickou společnost ČEZ.
Do aktuálních obav tuzemských domácností se podle průzkumu promítá zejména současná geopolitická situace. Nejvíce se Češi obávají mezinárodního vojenského konfliktu, v březnu to uvádělo 54 procent z nich, v průběhu dubna obavy poklesly na 47 procent. Obavy z vojenského konfliktu přitom kontinuálně rostly od poloviny roku 2025.
Tyto nálady se odráží i v očekáváních domácností ohledně vývoje cen energií. V dubnu očekávalo 53 procent domácností letos mírný růst cen energií, 15 procent pak růst výrazný. Naopak pokles očekávalo celkem šest procent Čechů.
Čím dál více domácností plánuje úsporná opatření, v dubnu už to bylo 49 procent z nich. Stoupá zájem hlavně o dlouhodobá opatření. Polovina domácností v průzkumu uvedla, že potřebuje informace o efektivních způsobech šetření energií. Takové informace přitom očekávají nejčastěji od dodavatelů energií.
Roste zájem o dlouhodobá opatření
„Dění posledních měsíců opět obrátilo pozornost českých domácností k energiím. Konflikt na Blízkém východě u mnohých vzbudil obavy a my teď vidíme výrazný nárůst zájmu o nové smlouvy jak u elektřiny, tak u plynu. Zájem klientů o naše produkty teď stoupá u fixovaných produktů i u smluv na dobu neurčitou. Počet nově uzavřených smluv nám v březnu meziměsíčně stoupl na téměř dvojnásobek,“ řekl generální ředitel ČEZ Prodej Tomáš Kadlec. Společnost podle něj zatím navzdory napjaté situaci na trhu s energiemi neplánuje změnu svých ceníků.
Postupně také podle průzkumu roste napříč společností povědomí o pojmech nové energetiky. Nejvíce jsou lidé obeznámeni s elektromobilitou, dále pak se sdílením či s akumulací elektřiny. Nižší znalosti mají lidé naopak o spotovém či dynamickém tarifu nebo komunitní energetice.
„Dynamický vývoj cen energií v posledních letech i nejistota ohledně budoucnosti postupně mění přístup českých domácností k úsporám. Lidé se již nespokojí s drobnými opatřeními, jako je výměna žárovek či vypínání spotřebičů. Stále více jich hledá systematická řešení. Třetina domácností se aktivně zajímá o nové trendy v energetice, jako jsou sdílení elektřiny, akumulace či dynamický tarif. Více než polovina věří, že tyto nové možnosti mohou přinést významné úspory,“ řekl produktový ředitel Ipsos Michal Straka.
Průzkum se uskutečnil v několika vlnách, u některých témat totiž agentura udělala takzvaný dosběr, aby zachytila vývoj nálad ve společnosti v čase. Základní průzkum mezi tisíci respondenty se uskutečnil na začátku března. Doplňující průzkumy se pak konaly na přelomu března a dubna a v polovině dubna. V obou termínech se jich zúčastnilo přes tisíc dotázaných.