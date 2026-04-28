Trump podle CNN naznačil, že odmítne mírový návrh Íránu


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK

Americký prezident Donald Trump naznačil, že nejspíš nepřijme nejnovější návrh Íránu na ukončení války, píše web stanice CNN s odvoláním na informované zdroje. Šéfovi Bílého domu se prý nelíbí, že Írán chce jaderné rozhovory odložit až na pozdější fázi vyjednávání.

Trump se tak údajně vyjádřil na schůzce se svým týmem pro národní bezpečnost v situační místnosti Bílého domu. Íránský návrh zahrnuje otevření Hormuzského průlivu a konec americké blokády íránských přístavů.

Znovuotevření vodní cesty bez vyřešení otázek týkajících se íránského jaderného programu a zásob vysoce obohaceného uranu by mohlo zbavit Spojené státy klíčové páky při vyjednávání, upozornil podle CNN jeden z amerických představitelů.

Přijetí návrhu íránské strany by rovněž mohlo působit dojmem, že Trump ve válce nezvítězil, uvedl americký zdroj deníku The New York Times.

Válka s Íránem vyčerpala zásoby klíčových zbraní armády USA, píší NYT
Odpálení střely Tomahawk v rámci operace Epic Fury (Epická zuřivost) proti Íránu

„Spojené státy nevyjednávají prostřednictvím médií. Jasně jsme řekli, kde jsou naše limity, a prezident uzavře pouze takovou dohodu, která bude prospěšná pro americký lid a pro svět,“ prohlásila zástupkyně mluvčí Bílého domu Olivia Walesová.

Trump nabídku v pondělí projednával se svými poradci poté, co ji íránský ministr zahraničí Abbás Arakčí předal Pákistánu, který zprostředkovává jednání mezi Washingtonem a Teheránem. Americký prezident o víkendu zrušil cestu svých vyjednavačů Stevea Witkoffa a Jareda Kushnera do Islámábádu poté, co Arakčí z Pákistánu odletěl.

Spojené státy s Izraelem na konci února zaútočily na Írán, což vyvolalo regionální válku. Mezi Íránem a USA nyní platí příměří.

Íránská blokáda je podle Rubia jako ekonomická jaderná zbraň
Marco Rubio

Zelenskyj kritizuje Izrael za přijímání ruských lodí s kradeným ukrajinským obilím

Koloseum chystá obranu proti překupníkům se vstupenkami

Rafinerie v ruském Tuapse po ukrajinském úderu opět hoří

Írán „prorůstá" Irákem. USA blokují Bagdádu stamiliony z ropy

Lidé zaplatili za mobilní domy, nedostali nic. Firmy dluží skoro tři sta milionů

Hampl varuje před vynětím dálnic či přehrad z deficitu rozpočtu

Karel III. přijel do Spojených států na státní návštěvu

Střelce z galavečeře s Trumpem obvinili z pokusu o atentát na prezidenta

Aktuálně z rubriky Svět

Izrael vyzval k evakuaci sedmnácti vesnic v Libanonu navzdory příměří

Izraelská armáda vyzvala k okamžité evakuaci obyvatele sedmnácti jiholibanonských vesnic v okresech Bint Džbajl a Súr (také Týr či Týros), které nejsou součástí nárazníkové zóny vytyčené Izraelem, píše agentura AFP a libanonský deník L'Orient-Le Jour (OLJ). Mluvčí izraelské armády Avičaj Adraí na síti X vyzval obyvatele, aby se přesunuli do regionu Sajdá (také Sidón). Děje se tak navzdory oficiálně platnému příměří, které bylo minulý čtvrtek prodlouženo o tři týdny.
Zelenskyj kritizuje Izrael za přijímání ruských lodí s kradeným ukrajinským obilím

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj kritizoval Izrael za přijímání ruských lodí s obilím z okupovaných částí Ukrajiny. Zdůraznil, že nákup kradeného zboží je v každé normální zemi zločinem a že izraelské úřady nemohou nevědět, jaké lodě a s jakým nákladem do izraelských přístavů připlouvají. Zelenskyj rovněž oznámil, že Ukrajina pracuje na sankcích proti těm, kteří obilí ukradené Ukrajině přepravují a mají z takových obchodů zisky.
Policie na západě Německa zasáhla proti Hells Angels, zabavila motorky i zbraně

Policie v západoněmeckém Severním Porýní – Vestfálsku v úterý podnikla razii proti motorkářskému klubu Hells Angels, zabavila majetek v hodnotě 2,5 milionu eur (61 milionů korun) včetně motorek a zajistila zbraně a důkazy o obchodování s drogami. Oznámil to podle agentury DPA tamní zemský ministr vnitra Herbert Reul s tím, že akce se soustředila na leverkusenskou pobočku klubu, kterou před zátahem zakázal.
Koloseum chystá obranu proti překupníkům se vstupenkami

Pokud se lidé chystají do Itálie, musí se připravit na komplikace se vstupenkami na nejžádanější památky. Z oficiálních předprodejů je totiž vykupují překupníci a nabízejí za vyšší ceny. Platí to například pro římské Koloseum, které už kvůli tomu chystá změnit podmínky on-line prodeje. Podle redaktora ČT Vladimíra Piskaly většina lidí vstupenky na prohlídku tohoto amfiteátru nekupuje v oficiálním předprodeji, ale u někoho jiného a většinou dráž.
„Dnes se rozhodne.“ Dobrovolníci opět zkouší zachránit keporkaka v Německu

Tým dobrovolníků se na severu Německa připravuje na další pokus o záchranu velryby, která zde v březnu uvázla na mělčině. V úterý by ji chtěli dostat na speciální nákladní člun, který by ji měl dopravit z Baltského do Severního moře. Pokusy o záchranu keporkaka zvaného Timmy poutají velkou pozornost médií a veřejnosti v Německu i v zahraničí.
Rafinerie v ruském Tuapse po ukrajinském úderu opět hoří

Ukrajina v noci na úterý provedla další dronový úder na rafinerii ve městě Tuapse v Krasnodarském kraji na jihozápadě Ruska. Na místě vypukl rozsáhlý požár, prohlásil na síti Telegram místní gubernátor Veniamin Kondraťjev a dodal, že úřady evakuují obyvatele v okolí závodu. Ukrajina, která od února 2022 vzdoruje ruské invazi, pravidelně podniká vzdušné údery na ruské vojenské a energetické objekty, aby tak snížila možnosti Moskvy financovat válku.
Ropa zdražuje, Brent překročil 110 dolarů za barel

Ceny ropy v úterý pokračují v růstu, severomořský Brent se tak vrátil nad 110 dolarů za barel. Snahy o ukončení konfliktu na Blízkém východě nevykazují žádné výraznější známky pokroku a doprava v klíčovém Hormuzském průlivu zůstává ochromena, uvedla agentura Reuters.
