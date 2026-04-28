Trump podle CNN naznačil, že odmítne mírový návrh Íránu

Americký prezident Donald Trump naznačil, že nejspíš nepřijme nejnovější návrh Íránu na ukončení války, píše web stanice CNN s odvoláním na informované zdroje. Šéfovi Bílého domu se prý nelíbí, že Írán chce jaderné rozhovory odložit až na pozdější fázi vyjednávání.
Trump se tak údajně vyjádřil na schůzce se svým týmem pro národní bezpečnost v situační místnosti Bílého domu. Íránský návrh zahrnuje otevření Hormuzského průlivu a konec americké blokády íránských přístavů.
Znovuotevření vodní cesty bez vyřešení otázek týkajících se íránského jaderného programu a zásob vysoce obohaceného uranu by mohlo zbavit Spojené státy klíčové páky při vyjednávání, upozornil podle CNN jeden z amerických představitelů.
Přijetí návrhu íránské strany by rovněž mohlo působit dojmem, že Trump ve válce nezvítězil, uvedl americký zdroj deníku The New York Times.
„Spojené státy nevyjednávají prostřednictvím médií. Jasně jsme řekli, kde jsou naše limity, a prezident uzavře pouze takovou dohodu, která bude prospěšná pro americký lid a pro svět,“ prohlásila zástupkyně mluvčí Bílého domu Olivia Walesová.
Trump nabídku v pondělí projednával se svými poradci poté, co ji íránský ministr zahraničí Abbás Arakčí předal Pákistánu, který zprostředkovává jednání mezi Washingtonem a Teheránem. Americký prezident o víkendu zrušil cestu svých vyjednavačů Stevea Witkoffa a Jareda Kushnera do Islámábádu poté, co Arakčí z Pákistánu odletěl.
Spojené státy s Izraelem na konci února zaútočily na Írán, což vyvolalo regionální válku. Mezi Íránem a USA nyní platí příměří.