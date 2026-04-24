Válka s Íránem vyčerpala zásoby klíčových zbraní armády USA, píší NYT


před 6 mminutami|Zdroj: ČTK, New York Times

Válka s Íránem, která začala koncem února, výrazně vyčerpala zásoby některých klíčových a velmi drahých zbraní americké armády. Podle představitelů vlády i Kongresu to snížilo připravenost USA čelit potenciálním protivníkům, jako jsou Rusko a Čína, napsal deník The New York Times (NYT) s odkazem na interní odhady Pentagonu a informace od zákonodárců.

Spojené státy od začátku konfliktu spotřebovaly podle NYT přibližně 1100 vysoce přesných střel dlouhého doletu typu JASSM-ER, které byly původně určeny pro případný konflikt s Čínou. To se blíží počtu, který USA mají ještě k dispozici ve svých zásobách. Armáda zároveň vystřelila více než tisíc střel Tomahawk, tedy zhruba desetinásobek ročního nákupu. Použila také přes 1200 raket systému protivzdušné obrany Patriot, který je určen k ničení letadel a balistických střel. Loni jich přitom bylo v USA vyprodukováno jen šest set. Cena raket Patriot přesahuje čtyři miliony dolarů (asi 83,5 milionu korun) za kus.

Tomahawky, jejichž cena za kus je přibližně 3,6 milionu dolarů (asi 75 milionů korun), jsou střely s plochou dráhou letu na delší vzdálenost, které USA široce používají od první války v Perském zálivu v roce 1991. Zůstávají klíčovou municí pro potenciální budoucí konflikty, včetně případné války v Asii. Střela JASSM-ER stojí zhruba 1,1 milionu dolarů (asi 22,9 milionu korun).

Íránská ekonomika americkou námořní blokádu zřejmě ustojí, píše AFP
Ilustrační foto

Podle dvou nezávislých analýz dosahují náklady na 38denní válku až jedné miliardy dolarů (zhruba 21 miliard korun) denně. Bílý dům odmítl poskytnout odhady. Vládní představitelé nicméně po prvních dvou dnech konfliktu informovali zákonodárce, že armáda použila munici v ceně 5,6 miliardy dolarů (asi 116,6 miliardy korun).

Pentagon oficiálně nezveřejnil podrobnosti o spotřebě munice. Mluvčí Bílého domu Karoline Leavittová tvrzení o nedostatku zbraní odmítla s tím, že Spojené státy mají dostatečné zásoby k obraně země i k vedení vojenských operací. Podobně se vyjádřil i mluvčí Pentagonu Sean Parnell, který odmítl komentovat konkrétní údaje s odvoláním na bezpečnost operací.

Šéf amerického námořnictva Phelan končí ve funkci, uvedl Pentagon
Šéf amerického námořnictva John Phelan

Zbrojaři chtějí dlouhodobou jistotu, kterou zatím nemají

Podle demokratického senátora Jacka Reeda může při současném tempu výroby trvat roky, než se zásoby doplní na původní úroveň. Analytici upozorňují, že některých druhů munice a protiraketové obrany měly USA nedostatek už před válkou a že situace je nyní ještě horší.

Někteří republikáni, včetně předsedy senátního podvýboru financujícího Pentagon Mitche McConnella, prosazují zvýšení výdajů na výrobu munice už několik volebních období. Ministr obrany Pete Hegseth si stanovil tento cíl během svého funkčního období za prioritu.

Izrael a Libanon hlásí další vlnu útoků
Následky izraelských úderů v jižním Libanonu, snímek z 21. dubna 2026

Pozici Pentagonu komplikuje podle vládních představitelů skutečnost, že ministerstvo obrany čeká na schválení dodatečného financování Kongresem, než bude moci zaplatit zbrojařům za doplnění spotřebovaných zbraní. Vedení úřadu oznámilo v lednu uzavření sedmileté dohody s hlavními dodavateli, včetně společnosti Lockheed Martin, o zvýšení výrobních kapacit.

Dohoda předpokládala čtyřnásobné navýšení produkce přesně naváděné munice a protiraketových systémů THAAD. Výrobci z obranného sektoru souhlasili s navýšením výroby výměnou za dlouhodobé objednávky. To se však nestalo, protože Pentagon měl problém vyčlenit na to nezbytné finance.

Příměří mezi Izraelem a Libanonem se prodlouží o tři týdny, oznámil Trump
Americký prezident Donald Trump

Armáda závisí na drahém vybavení, část navíc musela obětovat

Válka podle NYT zároveň odhalila závislost americké armády na velmi drahé přesné munici a vyvolala debatu o potřebě rychleji vyvíjet levnější alternativy, například útočné drony.

Armáda také řeší neočekávané náklady na poškozená a zničená letadla. Během operace elitní jednotky Navy SEAL Team 6 na záchranu sestřeleného pilota v Íránu musela zničit dvě nákladní letadla MC-130 a nejméně tři vrtulníky MH-6 poté, co se příďový podvozek letadel zasekl v mokrém písku provizorní přistávací dráhy. Tři náhradní letouny nakonec letce a komanda přepravily do bezpečí, ale Pentagon nechtěl, aby se citlivá technologie z nefunkčních strojů dostala do íránských rukou. Plukovník námořní pěchoty ve výslužbě a poradce v Centru pro strategická a mezinárodní studia Mark F. Cancian odhadl celkové náklady na tato ztracená letadla na přibližně 275 milionů dolarů (zhruba 5,7 miliardy korun).

Trump pomoc odmítal, v Saúdské Arábii ale USA údajně využívají ukrajinskou technologii
Zničený americký Boeing E-3 Sentry AWACS na základně Prince Sultána

Americké manévry mají globální dopad

Napětí pociťují i američtí velitelé v Evropě, kde podle informací Pentagonu došlo k omezení některých cvičení a oslabení schopnosti čelit Rusku. Vysoké operační tempo a přesuny techniky podle NYT zatěžují i údržbu vybavení a personál.

Už před začátkem války s Íránem přesměrovali američtí vojenští velitelé údernou skupinu letadlové lodě USS Abraham Lincoln z Jihočínského moře na Blízký východ. Od té doby byly do tohoto regionu z Pacifiku vyslány dvě expediční jednotky námořní pěchoty, každá s přibližně 2200 mariňáky. Pentagon také přesunul sofistikované systémy protivzdušné obrany z Asie, aby posílil ochranu před íránskými drony a raketami.

Mezi přesměrované zbraně patří rakety Patriot a komponenty ze systému THAAD v Jižní Koreji – jediném asijském spojenci, který hostí pokročilý systém protiraketové obrany nasazený Pentagonem k boji proti rostoucí severokorejské raketové hrozbě.

Jižní Koreu znervózňuje přesun amerických systémů na Blízký východ
Protivzdušný systém THAAD v Jižní Koreji na snímku z 5. března 2026

Novým šéfem lidovců je Grolich. Už nechceme jen přežívat, chceme vyhrávat, řekl

Novým šéfem lidovců je Grolich. Už nechceme jen přežívat, chceme vyhrávat, řekl

Poslanci přehlasovali senátní veto zákona o regulaci cen paliv

Poslanci přehlasovali senátní veto zákona o regulaci cen paliv

Česko by mělo opustit model subdodavatelské ekonomiky, řekl Středula na sjezdu ČMKOS

Česko by mělo opustit model subdodavatelské ekonomiky, řekl Středula na sjezdu ČMKOS

Příměří mezi Izraelem a Libanonem se prodlouží o tři týdny, oznámil Trump

Příměří mezi Izraelem a Libanonem se prodlouží o tři týdny, oznámil Trump

Trumpův „korunní princ“ Vance možná ztrácí půdu pod nohama

Trumpův „korunní princ“ Vance možná ztrácí půdu pod nohama

Odbory žádají od Turka omluvu za výrok o úřednících jako parazitech

Odbory žádají od Turka omluvu za výrok o úřednících jako parazitech

Bulharsko vydalo do Česka podezřelého ze žhářského útoku v Pardubicích

Bulharsko vydalo do Česka podezřelého ze žhářského útoku v Pardubicích

Putin by se podle Kremlu mohl zúčastnit summitu G20 na Floridě

Ruský vládce Vladimir Putin by se mohl zúčastnit prosincového summitu G20 na Floridě. Podle agentury Interfax to uvedl Kreml, který tak reagoval na dřívější zprávu listu The Washington Post a dalších médií, že americký prezident Donald Trump chce svůj ruský protějšek na setkání největších ekonomik světa do Miami pozvat. Trump tvrdí, že o pozvánce neví a že pochybuje, že by ruský vládce přijel, i když by to dle něj bylo „přínosné“.
Rakouská dětská výživa obsahovala patnáct mikrogramů jedu

Sklenička s dětskou výživou potravinářského výrobce HiPP, která se našla minulý týden na východě Rakouska, obsahovala patnáct mikrogramů jedu na krysy. Píše to agentura AP s odkazem na státní zastupitelství v Eisenstadtu. Toxikologický posudek má nyní objasnit, jaké důsledky by pozření tohoto množství jedu mohlo mít pro lidský organismus.
Příměří mezi Izraelem a Libanonem se prodlouží o tři týdny, oznámil Trump

Desetidenní příměří mezi Libanonem a Izraelem, které mělo původně vypršet v pondělí, se prodlouží o další tři týdny, oznámil americký prezident Donald Trump na své sociální síti Truth Social po druhém kole mírových jednání představitelů obou zemí, které se ve čtvrtek konalo v Oválné pracovně ve Washingtonu. Podle agentury AFP šéf Bílého domu zdůraznil, že je vysoká šance, že bude dosaženo míru ještě letos. Poslanec libanonského teroristického hnutí Hizballáh Alí Fajjád označil prodloužení příměří s Izraelem za bezvýznamné.
Trumpův „korunní princ“ Vance možná ztrácí půdu pod nohama

Americký viceprezident JD Vance svou kariéru postavil na odporu k zahraničím intervencím, ale prezident Donald Trump přesto zaútočil na Írán. Vance je pověřený vedením rozhovorů s Teheránem, ale podle amerikanisty Jiřího Pondělíčka se spekuluje, že v nich hraje úlohu „obětního beránka“. O viceprezidentovi se dlouho mluvilo jako o nástupci Trumpa. Ten však spolu s lidmi v jeho okolí porovnává Vance s americkým ministrem zahraničí Marcem Rubiem.
Ruské útoky zabily v Oděse dva seniory a zranily sedmnáct lidí

Seniorský pár zemřel v noci na pátek při ruském útoku na Oděsu, informovala ukrajinská Státní služba pro mimořádné informace (DSNS) a oblastní vojenská správa. Dalších sedmnáct lidí je zraněných, jejich počet od rána vzrostl o dva. Ruské bezpilotní letouny zasáhly ve městě obytné domy, civilní infrastrukturu i nákladní loď mířící do přístavu. Rusko později podniklo nálety na Kyjev a město Balaklija v Charkovské oblasti.
Vojáci z ukrajinské brigády u Kupjansku hladověli, velitel skončil

Na Ukrajině vyvolala skandál situace vojáků ze 14. samostatné mechanizované brigády nasazených u Kupjansku v Charkovské oblasti. Server RBK-Ukrajina popisuje, že kvůli problémům se zásobováním neměli jídlo a vodu. Velitel brigády byl odvolán, informoval generální štáb.
Trump pomoc odmítal, v Saúdské Arábii ale USA údajně využívají ukrajinskou technologii

Americká armáda zavedla v minulých týdnech na své letecké základně v Saúdské Arábii ukrajinskou technologii proti dronům, uvádí agentura Reuters s odkazem na pět lidí obeznámených s touto záležitostí. USA tak podle nich reagují na íránské útoky, které na základně mimo jiné zničily nebo poškodily několik letadel. Americký prezident Donald Trump přitom dříve tvrdil, že Washington od Kyjeva žádnou pomoc nepotřebuje.
