Šéf amerického námořnictva Phelan končí ve funkci, uvedl Pentagon


před 6 mminutami|Zdroj: ČTK, BBC, Reuters

Šéf amerického námořnictva John Phelan s okamžitou platností končí ve funkci, oznámil v noci na čtvrtek mluvčí Pentagonu Sean Parnell na síti X. Důvod neuvedl. Podle zdrojů agentury Reuters byl Phelan propuštěn. Je dalším vysoce postaveným vojenským činitelem, který v posledních měsících opustil administrativu amerického prezidenta Donalda Trumpa, uvedla stanice BBC News.

Phelan byl zčásti odvolán proto, že postupoval příliš pomalu v zavádění reforem týkajících se urychlení stavby lodí a proto, že se nepohodl s klíčovým vedením Pentagonu, píše Reuters. Jeden zdroj podle něj hovořil o špatných vztazích s americkým ministrem obrany Petem Hegsethem nebo jeho náměstkem Stevem Feinbergem. Phelana nyní v úřadu nahradí jeho dosavadní zástupce Hung Cao.

Hegseth jen před několika týdny požádal náčelníka štábu armády Spojených států Randyho George, aby předčasně odstoupil z funkce šéfa pozemních vojsk. Hegseth, který je bývalým moderátorem konzervativní stanice Fox News, od svého loňského nástupu do funkce podle agentur odvolal už více než desítku generálů a admirálů.

Civilistu Phelana na post nominoval Trump, se kterým má tento podnikatel zřejmě dobré vztahy. Patřil mezi významné dárce, kteří podpořili Trumpovu předvolební kampaň, píše BBC. Cao je podle stanice veteránem námořnictva a v roce 2024 se neúspěšně ucházel o křeslo v americkém Senátu, kdy jeho kampaň podpořil Trump.

Nejnovější kroky přicházejí v době konfliktu s Íránem, který Izrael a USA zahájily údery na Teherán 28.února. Zástupci Íránu a USA 8. dubna uzavřeli příměří a následující víkend vedli mírové rozhovory, ty ale nepřinesly žádný výsledek. Trump v důsledku toho oznámil blokádu íránských přístavů, u které potřebuje námořnictvo. Teherán minulý pátek průliv otevřel, necelý den poté jej ale opět uzavřel, a to právě kvůli blokádě, kterou označuje za porušení příměří.

Ukrajina má na bojišti nejsilnější pozici za poslední rok, tvrdí Sybiha

Írán hlásí zabavení lodí v Hormuzském průlivu

Agrofert může opět čerpat dotace, rozhodl zemědělský fond

Odbory ČT a ČRo s iniciativou Veřejnoprávně vyhlásily stávkovou pohotovost

„Půjčování času." Rusko zkresluje svá ekonomická data, říká šéf švédské rozvědky

„Piji a jím jen dvakrát denně." Průzkum odhaluje nedostatky péče o lidi s postižením

Na ukrajinské straně začalo napouštění ropovodu Družba, oznámila Bratislava

Studenti demonstrovali na podporu ČT a ČRo, Klempíř za nimi nepřišel

Izraelské útoky zabily na jihu Libanonu místní novinářku, píše Reuters

Izraelské útoky na jižní Libanon zabily místní novinářku Amál Chalílovou a zranily fotografku Zajnab Faradžovou. Napsala to v noci na čtvrtek agentura Reuters s odvoláním na vysoce postaveného libanonského vojenského činitele a noviny, pro které žurnalistka pracovala. Izraelská armáda se zatím k informaci o úmrtí novinářky nevyjádřila. Dříve podle Reuters uvedla, že má zprávy o dvou zraněných žurnalistkách.
Izrael a Hizballáh se obviňují z porušování příměří

Izraelská armáda podnikla několik úderů na Libanon, informovala agentura AFP. Dva lidé podle AFP zemřeli po útoku na vozidlo u obce Tírí na jihu Libanonu, další oběť měl úder v libanonském údolí Bikáa. Teroristické hnutí Hizballáh naopak podle agentury Reuters provedlo dronový útok na izraelské jednotky poblíž jiholibanonského města Súr. Tvrdí, že útok byl reakcí na porušování příměří ze strany Izraele. Armáda židovského státu později sdělila, že dron zneškodnila.
Ukrajina má na bojišti nejsilnější pozici za poslední rok, tvrdí Sybiha

Kyjev má proti Rusku na bojišti nejsilnější pozici za poslední rok, a to díky dronům, protivzdušné obraně a asymetrickým krokům. Na setkání s novináři to prohlásil ukrajinský ministr zahraničí Andrij Sybiha, jak informují ukrajinská média včetně agentur Ukrinform či Interfax-Ukrajina. Moskva v současné době okupuje asi devatenáct procent ukrajinského území.
Írán hlásí zabavení lodí v Hormuzském průlivu

Íránské revoluční gardy podle oficiálních médií oznámily zabavení dvou nákladních lodí, které se snažily proplout Hormuzským průlivem, informují agentury. Podle stanice BBC jde o dvě ze tří plavidel, na která během středy zaútočily. Britská vojenská námořní služba UKMTO ráno uvedla, že obdržela zprávy o útoku íránského dělového člunu na obchodní loď v průlivu, asi 28 kilometrů severovýchodně od ománských břehů. Posádka je v pořádku.
„Půjčování času.“ Rusko zkresluje svá ekonomická data, říká šéf švédské rozvědky

Rusko manipuluje se svými ekonomickými statistikami, aby přesvědčilo spojence Ukrajiny, že jeho ekonomika odolává západním sankcím a že ji neovlivňují vysoké vojenské výdaje, prohlásil šéf švédské vojenské rozvědky Thomas Nilsson. Situace je však pro Moskvu nepříznivá. Podle Nilssona tamní ekonomice nepomáhají ani vyšší příjmy z ropy způsobené válkou na Blízkém východě. Na nepříznivou situaci už upozornil i sám šéf Kremlu Vladimir Putin, kritika přichází také z nižších pater.
K údajně nebezpečně schopné AI Mythos získali přístup neznámí lidé, tvrdí Anthropic

Umělá inteligence (AI) Mythos od firmy Anthropic existuje teprve dva týdny. Ale už vyvolala svými údajnými schopnostmi obavy u bankéřů i odborníků na kybernetickou bezpečnost. Teď je zvýšila informace o tom, že se k uzavřenému modelu dostali i lidé, kteří se k němu dostat neměli.
Extrémní vedra ohrožují zemědělství i ekosystémy, varuje zpráva WMO a organizace OSN

Ekosystémy, zemědělství a živobytí více než miliardy lidí jsou ohrožené v důsledku stále častějších extrémních veder, varuje zpráva Světové meteorologické organizace (WMO) a Organizace OSN pro výživu a zemědělství (FAO) zveřejněná u příležitosti Dne Země. Upozorňuje, že následky veder silně trpí hospodářská zvířata i rostliny. V některých regionech světa přitom hrozí 250 dní nesnesitelných veder ročně, poznamenaly organizace.
