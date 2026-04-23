Šéf amerického námořnictva Phelan končí ve funkci, uvedl Pentagon

Šéf amerického námořnictva John Phelan s okamžitou platností končí ve funkci, oznámil v noci na čtvrtek mluvčí Pentagonu Sean Parnell na síti X. Důvod neuvedl. Podle zdrojů agentury Reuters byl Phelan propuštěn. Je dalším vysoce postaveným vojenským činitelem, který v posledních měsících opustil administrativu amerického prezidenta Donalda Trumpa, uvedla stanice BBC News.
Phelan byl zčásti odvolán proto, že postupoval příliš pomalu v zavádění reforem týkajících se urychlení stavby lodí a proto, že se nepohodl s klíčovým vedením Pentagonu, píše Reuters. Jeden zdroj podle něj hovořil o špatných vztazích s americkým ministrem obrany Petem Hegsethem nebo jeho náměstkem Stevem Feinbergem. Phelana nyní v úřadu nahradí jeho dosavadní zástupce Hung Cao.
Hegseth jen před několika týdny požádal náčelníka štábu armády Spojených států Randyho George, aby předčasně odstoupil z funkce šéfa pozemních vojsk. Hegseth, který je bývalým moderátorem konzervativní stanice Fox News, od svého loňského nástupu do funkce podle agentur odvolal už více než desítku generálů a admirálů.
Civilistu Phelana na post nominoval Trump, se kterým má tento podnikatel zřejmě dobré vztahy. Patřil mezi významné dárce, kteří podpořili Trumpovu předvolební kampaň, píše BBC. Cao je podle stanice veteránem námořnictva a v roce 2024 se neúspěšně ucházel o křeslo v americkém Senátu, kdy jeho kampaň podpořil Trump.
Nejnovější kroky přicházejí v době konfliktu s Íránem, který Izrael a USA zahájily údery na Teherán 28.února. Zástupci Íránu a USA 8. dubna uzavřeli příměří a následující víkend vedli mírové rozhovory, ty ale nepřinesly žádný výsledek. Trump v důsledku toho oznámil blokádu íránských přístavů, u které potřebuje námořnictvo. Teherán minulý pátek průliv otevřel, necelý den poté jej ale opět uzavřel, a to právě kvůli blokádě, kterou označuje za porušení příměří.