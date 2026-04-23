Izraelské útoky zabily na jihu Libanonu místní novinářku, píše Reuters

Izraelské útoky na jižní Libanon zabily místní novinářku Amál Chalílovou a zranily fotografku Zajnab Faradžovou. Napsala to v noci na čtvrtek agentura Reuters s odvoláním na vysoce postaveného libanonského vojenského činitele a noviny, pro které žurnalistka pracovala. Izraelská armáda se zatím k informaci o úmrtí novinářky nevyjádřila. Dříve podle Reuters uvedla, že má zprávy o dvou zraněných žurnalistkách.
Tiskové oddělení libanonské civilní obrany mezitím podle agentury AFP uvedlo, že se záchranářům podařilo vyprostit tělo třiačtyřicetileté Chalílové. Ta s fotografkou Faradžovou informovala o dění kolem obce Tírí na jihu Libanonu, když izraelský úder zasáhl vozidlo před nimi, píše Reuters. Ženy poté podle libanonských úřadů běžely do nedalekého domu, který se následně stal dalším cílem izraelského úderu.
Libanonským záchranářům se podařilo vyprostit Faradžovou, která utrpěla poranění hlavy, napsal Reuters. Když se vrátili, aby pomohli Chalílové, izraelská armáda shodila na místo akustický granát a zablokovala jim přístup do poškozené budovy, uvedl libanonský činitel. Po několika hodinách se podle něj záchranáři na místo vrátili a v troskách našli novinářčino tělo.
Agentura AP už ve středu psala, že libanonský prezident Joseph Aún žádal Červený kříž, aby v Tírí zachránil Chalílovou a Faradžovou. Nevládní organizace Reportéři bez hranic tehdy sdělila, že izraelská armáda provedla vzdušný úder poblíž automobilu Chalílové a že následné izraelské údery znemožňovaly záchranné práce.
Izraelská armáda podle Reuters oznámila, že v jižním Libanonu zaútočila na vozidlo poté, co identifikovala hrozbu ze strany libanonského militantního hnutí Hizballáh. Uvedla dále, že obdržela zprávu o dvou novinářkách, které byly v důsledků útoku zraněny a že nebrání záchranným týmům ve vstupu do oblasti.
Libanonský premiér Nawáf Salám prohlásil, že útoky na novináře a maření humanitárních operací představují „válečné zločiny“. „Libanon vynaloží veškeré úsilí, aby tyto zločiny postavil před příslušné mezinárodní orgány,“ uvedl na platformě X.
Reuters: Počet obětí středečních útoků vzrostl na pět
Oznámení smrti Chalílové zvýšilo počet obětí středečních útoků na pět, napsal Reuters, který označil středu za nejkrvavější den od vyhlášení desetidenního příměří mezi Izraelem a Hizballáhem. Média už dříve informovala o dvou zabitých při izraelském útoku na vozidlo u Tírí a jedné oběti izraelských úderů v údolí Bikáa. Klid zbraní oznámil před týdnem americký prezident Donald Trump. Hizballáh a Izrael se z jeho porušování vzájemně obviňují.
Proíránské hnutí Hizballáh se 2. března vzdušnými údery na Izrael zapojilo do regionální války, kterou 28. února zažehly izraelsko-americké útoky na Írán. Libanonská vláda útoky Hizballáhu ihned odsoudila. Izrael na ostřelování odpověděl rozsáhlými odvetnými vzdušnými údery v různých částech Libanonu a pozemní invazí na jihu této země.
Podle úterních údajů libanonského ministerstva zdravotnictví zahynulo od 2. března při izraelských úderech nejméně 2454 lidí a dalších 7658 lidí bylo zraněno. Více než 1,2 milionu obyvatel Libanonu muselo v důsledku konfliktu opustit své domovy.
