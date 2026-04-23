Izraelské útoky zabily na jihu Libanonu místní novinářku, píše Reuters


23. 4. 2026Aktualizovánopřed 44 mminutami|Zdroj: ČTK, Reuters

Izraelské útoky na jižní Libanon zabily místní novinářku Amál Chalílovou a zranily fotografku Zajnab Faradžovou. Napsala to v noci na čtvrtek agentura Reuters s odvoláním na vysoce postaveného libanonského vojenského činitele a noviny, pro které žurnalistka pracovala. Izraelská armáda se zatím k informaci o úmrtí novinářky nevyjádřila. Dříve podle Reuters uvedla, že má zprávy o dvou zraněných žurnalistkách.

Tiskové oddělení libanonské civilní obrany mezitím podle agentury AFP uvedlo, že se záchranářům podařilo vyprostit tělo třiačtyřicetileté Chalílové. Ta s fotografkou Faradžovou informovala o dění kolem obce Tírí na jihu Libanonu, když izraelský úder zasáhl vozidlo před nimi, píše Reuters. Ženy poté podle libanonských úřadů běžely do nedalekého domu, který se následně stal dalším cílem izraelského úderu.

Libanonským záchranářům se podařilo vyprostit Faradžovou, která utrpěla poranění hlavy, napsal Reuters. Když se vrátili, aby pomohli Chalílové, izraelská armáda shodila na místo akustický granát a zablokovala jim přístup do poškozené budovy, uvedl libanonský činitel. Po několika hodinách se podle něj záchranáři na místo vrátili a v troskách našli novinářčino tělo.

Izrael a Hizballáh se obviňují z porušování příměří
Izraelští vojáci v blízkosti hranice s Libanonem, snímek ze 16. dubna 2026

Agentura AP už ve středu psala, že libanonský prezident Joseph Aún žádal Červený kříž, aby v Tírí zachránil Chalílovou a Faradžovou. Nevládní organizace Reportéři bez hranic tehdy sdělila, že izraelská armáda provedla vzdušný úder poblíž automobilu Chalílové a že následné izraelské údery znemožňovaly záchranné práce.

Izraelská armáda podle Reuters oznámila, že v jižním Libanonu zaútočila na vozidlo poté, co identifikovala hrozbu ze strany libanonského militantního hnutí Hizballáh. Uvedla dále, že obdržela zprávu o dvou novinářkách, které byly v důsledků útoku zraněny a že nebrání záchranným týmům ve vstupu do oblasti.

Libanonský premiér Nawáf Salám prohlásil, že útoky na novináře a maření humanitárních operací představují „válečné zločiny“. „Libanon vynaloží veškeré úsilí, aby tyto zločiny postavil před příslušné mezinárodní orgány,“ uvedl na platformě X.

Vlnu pobouření vyvolal snímek izraelského vojáka ničícího sochu Krista v Libanonu
Izraelský voják ničí sochu Krista na kříži

Reuters: Počet obětí středečních útoků vzrostl na pět

Oznámení smrti Chalílové zvýšilo počet obětí středečních útoků na pět, napsal Reuters, který označil středu za nejkrvavější den od vyhlášení desetidenního příměří mezi Izraelem a Hizballáhem. Média už dříve informovala o dvou zabitých při izraelském útoku na vozidlo u Tírí a jedné oběti izraelských úderů v údolí Bikáa. Klid zbraní oznámil před týdnem americký prezident Donald Trump. Hizballáh a Izrael se z jeho porušování vzájemně obviňují.

Proíránské hnutí Hizballáh se 2. března vzdušnými údery na Izrael zapojilo do regionální války, kterou 28. února zažehly izraelsko-americké útoky na Írán. Libanonská vláda útoky Hizballáhu ihned odsoudila. Izrael na ostřelování odpověděl rozsáhlými odvetnými vzdušnými údery v různých částech Libanonu a pozemní invazí na jihu této země.

Podle úterních údajů libanonského ministerstva zdravotnictví zahynulo od 2. března při izraelských úderech nejméně 2454 lidí a dalších 7658 lidí bylo zraněno. Více než 1,2 milionu obyvatel Libanonu muselo v důsledku konfliktu opustit své domovy.

Výzkumný ředitel tamního institutu Badil Nizar Ghanem
Izrael a Hizballáh se obviňují z porušování příměří

Izraelská armáda podnikla několik úderů na Libanon, informovala agentura AFP. Dva lidé podle AFP zemřeli po útoku na vozidlo u obce Tírí na jihu Libanonu, další oběť měl úder v libanonském údolí Bikáa. Teroristické hnutí Hizballáh naopak podle agentury Reuters provedlo dronový útok na izraelské jednotky poblíž jiholibanonského města Súr. Tvrdí, že útok byl reakcí na porušování příměří ze strany Izraele. Armáda židovského státu později sdělila, že dron zneškodnila.
včeraAktualizovánopřed 3 hhodinami

Ukrajina má na bojišti nejsilnější pozici za poslední rok, tvrdí Sybiha

Kyjev má proti Rusku na bojišti nejsilnější pozici za poslední rok, a to díky dronům, protivzdušné obraně a asymetrickým krokům. Na setkání s novináři to prohlásil ukrajinský ministr zahraničí Andrij Sybiha, jak informují ukrajinská média včetně agentur Ukrinform či Interfax-Ukrajina. Moskva v současné době okupuje asi devatenáct procent ukrajinského území.
před 5 hhodinami

Írán hlásí zabavení lodí v Hormuzském průlivu

Íránské revoluční gardy podle oficiálních médií oznámily zabavení dvou nákladních lodí, které se snažily proplout Hormuzským průlivem, informují agentury. Podle stanice BBC jde o dvě ze tří plavidel, na která během středy zaútočily. Britská vojenská námořní služba UKMTO ráno uvedla, že obdržela zprávy o útoku íránského dělového člunu na obchodní loď v průlivu, asi 28 kilometrů severovýchodně od ománských břehů. Posádka je v pořádku.
včeraAktualizovánopřed 6 hhodinami

„Půjčování času.“ Rusko zkresluje svá ekonomická data, říká šéf švédské rozvědky

Rusko manipuluje se svými ekonomickými statistikami, aby přesvědčilo spojence Ukrajiny, že jeho ekonomika odolává západním sankcím a že ji neovlivňují vysoké vojenské výdaje, prohlásil šéf švédské vojenské rozvědky Thomas Nilsson. Situace je však pro Moskvu nepříznivá. Podle Nilssona tamní ekonomice nepomáhají ani vyšší příjmy z ropy způsobené válkou na Blízkém východě. Na nepříznivou situaci už upozornil i sám šéf Kremlu Vladimir Putin, kritika přichází také z nižších pater.
před 7 hhodinami

K údajně nebezpečně schopné AI Mythos získali přístup neznámí lidé, tvrdí Anthropic

Umělá inteligence (AI) Mythos od firmy Anthropic existuje teprve dva týdny. Ale už vyvolala svými údajnými schopnostmi obavy u bankéřů i odborníků na kybernetickou bezpečnost. Teď je zvýšila informace o tom, že se k uzavřenému modelu dostali i lidé, kteří se k němu dostat neměli.
před 8 hhodinami

Extrémní vedra ohrožují zemědělství i ekosystémy, varuje zpráva WMO a organizace OSN

Ekosystémy, zemědělství a živobytí více než miliardy lidí jsou ohrožené v důsledku stále častějších extrémních veder, varuje zpráva Světové meteorologické organizace (WMO) a Organizace OSN pro výživu a zemědělství (FAO) zveřejněná u příležitosti Dne Země. Upozorňuje, že následky veder silně trpí hospodářská zvířata i rostliny. V některých regionech světa přitom hrozí 250 dní nesnesitelných veder ročně, poznamenaly organizace.
před 8 hhodinami

Na ukrajinské straně začalo napouštění ropovodu Družba, oznámila Bratislava

Na ukrajinské straně začalo ve středu tlakování a napouštění ropovodu Družba. S odvoláním na provozovatele ukrajinské části tohoto ropovodu, společnost Ukrtransnafta, to oznámila slovenská ministryně hospodářství Denisa Saková. Obnovení dodávek ropy touto trasou na Slovensko Saková očekává ve čtvrtek ráno. Premiér Robert Fico (Smer) řekl, že je narušena důvěra mezi Slovenskem a Ukrajinou, a vyjádřil pochybnosti ohledně provozu uvedeného ropovodu.
včeraAktualizovánopřed 9 hhodinami
