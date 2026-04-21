Vlnu pobouření vyvolal snímek izraelského vojáka ničícího sochu Krista v Libanonu


21. 4. 2026Aktualizovánopřed 1 mminutou|Zdroj: ČT24
Horizont ČT24: Protiizraelské pobouření po zničení sochy Krista na kříži
Silné pobouření napříč křesťanským světem vyvolala fotografie izraelského vojáka, který v obci Debel na jihu Libanonu ničí kladivem sochu Ježíše Krista. Izraelské politické i armádní vedení se za vandalismus ihned omluvilo a přislíbilo nápravu. K incidentu došlo v situaci, kdy i ve Spojených státech amerických přichází Izrael o dekády dlouhou podporu především v protestantských kruzích, zvlášť kvůli postupu v Pásmu Gazy.

„Tento ostudný čin je zcela v rozporu s hodnotami Izraele. Izrael respektuje odlišná náboženství a jejich posvátné symboly, vyznává toleranci a respekt mezi vírami. Omlouváme se každému křesťanovi, kterého incident zasáhl,“ sdělil izraelský ministr zahraničních věcí Gideon Sa’ar.

Snímek zachytil izraelského vojáka, jak ničí symbol křesťanství – Krista umučeného na kříži – v jedné z okupovaných jiholibanonských vesnic. Jeruzalém potvrdil, že jde o skutečný záběr. Následovala okamžitá omluva i slib potrestání viníka od izraelského premiéra Benjamina Netanjahua i Sa’ara.

Izraelská armáda v úterý odpoledne zveřejnila fotografii z obce Debel, na které je nová Kristova socha na místě té zničené. Oznámila také, že dva viníci z jejích řad skončili na třicet dní za mřížemi. Velení se omluvilo a přislíbilo, že se takové incidenty už nebudou opakovat.

Pobouření libanonských křesťanů

Izrael spustil vojenskou kampaň na jihu sousedního Libanonu na začátku března, když se opět dostal pod raketovou palbou ze strany spojence Íránu – šíitské milice Hizballáh. Následně izraelská armáda vytvořila nárazníkovou zónu, odkud vyhnala milion lidí. Narozdíl od šíitských muslimů tam ale zůstalo dost maronitů.

Příslušníci křesťanské církve se šestnáct století dlouhou tradicí bývali v minulosti spojenci Izraele a necítí se být konfliktem ohroženi. I proto snímek povaleného kříže a rozbíjeného Ježíše z obce Debel vyvolal pozdvižení.

„Křesťané by o Izraeli neměli uvažovat jako o spojenci. Izrael je proti celému světu, všem komunitám a hlavně křesťanství. Když zničí Hizballáh, vrátí se a půjdou proti nám,“ prohlásil obyvatel Bejrútu Elias Karam.

V Izraeli, který se světu prezentuje jako ochránce náboženských svobod, vyvolala fotografie vlnu pobouření. Na ultrapravicovém okraji ale existují skupiny, které kombinují ultranacionalismus s židovským mesiášstvím a protiarabským rasismem.

Úpadek podpory v USA

Vzhledem k tomu, že drtivá většina izraelských křesťanů jsou Arabové, násilí izraelských teroristických skupin – byť mají jen nízké stovky členů – často směřuje právě proti kostelům a křesťanskému majetku. Široce medializované útoky se zatím v USA zakusují do proizraelské podpory amerických evangelikálů.

„Těžko si lze představit, co by mohlo Izrael na světové scéně v současnosti více poškodit. V USA vzniká takzvaná probuzená pravice vedená lidmi jako Tucker Carlson. Ti tvrdí, že židé jsou nepřáteli křesťanů, které Izraelci ve Svaté zemi pronásledují,“ uvedl komentátor Lazar Berman.

Další útoky na kostely

Izrael slibuje obnovení libanonského kříže a potrestání viníků. Omluva však není pro mnohé dostatečná. Podobných incidentů se odehrálo víc. Tolerance izraelských bezpečnostních sil k řádění extremistů z řad osadníků na okupovaném Západním břehu vedla po teroru Hamásu ze 7. října 2023 k desítkám útoků na mešity i kostely. Často pod ochranou izraelských vojáků, nebo dokonce za jejich přímé účasti.

Protesty vyvolalo i poškození všech tří křesťanských kostelů během války v Gaze. Pověst židovského státu a jeho armády je poškozena, přestože vojáci evidentně porušili zákony, neměli k ničení náboženských symbolů rozkaz a většina obyvatel Izraele se vyslovuje proti perzekuci náboženských menšin. Po potlačení židovského náboženského teroru z osmdesátých a devadesátých let nejsou tajná služba Šin Bet, armáda a soudy schopné se v posledních třech letech vyrovnat s narůstajícím množstvím excesů.

Aktuálně z rubriky Svět

Silné pobouření napříč křesťanským světem vyvolala fotografie izraelského vojáka, který v obci Debel na jihu Libanonu ničí kladivem sochu Ježíše Krista. Izraelské politické i armádní vedení se za vandalismus ihned omluvilo a přislíbilo nápravu. K incidentu došlo v situaci, kdy i ve Spojených státech amerických přichází Izrael o dekády dlouhou podporu především v protestantských kruzích, zvlášť kvůli postupu v Pásmu Gazy.
Prezident Spojených států amerických Donald Trump uvedl, že na žádost Pákistánu prodlouží příměří s Íránem do doby, než Teherán předloží mírový návrh a budou dokončena jednání. USA budou zároveň pokračovat v blokádě íránských přístavů, napsal server britské veřejnoprávní stanice BBC.
V úterý by zesnulá královna Alžběta II., nejdéle vládnoucí britská panovnice, oslavila 100. narozeniny. Král Karel III. se proto spolu s královnou Camillou a dalšími členy královské rodiny zúčastnili celé řady akcí včetně návštěvy Britského muzea, kde si prohlédli finální návrhy národního památníku královny Alžběty v St James's Parku nebo výstavu „Královna Alžběta II.: Její stylový život“, která se v současné době koná v Buckinghamském paláci. Princezna Anna oficiálně otevřela Zahradu královny Alžběty II. v londýnském Regent's Parku. Večer se pak konala recepce, které se zúčastnili i zástupci charitativních organizací, které zesnulá královna podporovala. V rámci oslav také vláda v neděli oznámila založení nové charitativní organizace Queen Elizabeth Trust, která se zaměří na obnovu sdílených prostor v komunitách a bude podpořena 40 miliony liber. Patronem organizace bude král Karel III.
Ceny ropy v úterý po počátečním poklesu začaly znovu prudce stoupat. Za ranními ztrátami stálo očekávání, že mírová jednání mezi Spojenými státy a Íránem se uskuteční tento týden a umožní vyšší dodávky ropy z důležité oblasti na Blízkém východě. To se ale změnilo, když prezident USA Donald Trump odpoledne řekl, že nechce prodloužit příměří s Íránem, které má brzy vypršet, a že americká armáda je „připravena zasáhnout“, pokud jednání nebudou úspěšná.
Pozastavení asociační dohody s Izraelem je nyní neprosaditelné, uvedl po skončení jednání v Lucemburku český ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé). Podobný názor jako Česká republika má podle něj řada dalších zemí. Pokud jde o sankce vůči násilným židovským osadníkům, návrh by neměl být jednostranný, dodal Macinka s tím, že by se mělo hovořit rovněž o sankcích vůči zástupcům palestinského radikálního hnutí Hamás. Návrh sankcí se nyní podle něj bude řešit na pracovní úrovni.
Ukrajina podle tamního prezidenta Volodymyra Zelenského dokončila opravy ropovodu Družba, který poškodil ruský úder. Zařízení se tak může vrátit k provozu. Maďarsko jeho znovuzprovozněním podmiňovalo svůj souhlas s půjčkou Evropské unie pro Kyjev ve výši 90 miliard eur (2,2 bilionu korun), na které se členské státy dohodly již v prosinci 2025. Podle serveru Ukrajinska pravda EU plánuje poskytnout Ukrajině první tranši z úvěru koncem května nebo začátkem června.
Maďarsko takzvaným zákonem o ochraně dětí namířeným proti LGBTQ+ komunitě porušilo právo Evropské unie, rozhodl Soudní dvůr EU. Zákon z roku 2021, který zakazoval zobrazování homosexuality a transgender osob před nezletilými, porušuje několik evropských právních nařízení včetně Listiny základních práv EU, uvedl soud. Server Politico rozsudek označil za přelomový.
Pravděpodobný příští maďarský premiér Péter Magyar (Tisza) podmiňuje jednání se Slovenskem v politické oblasti vyřešením záležitostí okolo takzvaných Benešových dekretů. Vyplynulo to z jeho vyjádření po telefonátu se slovenským premiérem Robertem Ficem (Smer). Předseda slovenské vlády po rozhovoru uvedl, že Benešovy dekrety, ke kterým mají obě země principiálně odlišné postoje, budou Magyarovou prioritou.
