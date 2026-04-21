Vlnu pobouření vyvolal snímek izraelského vojáka ničícího sochu Krista v Libanonu

Silné pobouření napříč křesťanským světem vyvolala fotografie izraelského vojáka, který v obci Debel na jihu Libanonu ničí kladivem sochu Ježíše Krista. Izraelské politické i armádní vedení se za vandalismus ihned omluvilo a přislíbilo nápravu. K incidentu došlo v situaci, kdy i ve Spojených státech amerických přichází Izrael o dekády dlouhou podporu především v protestantských kruzích, zvlášť kvůli postupu v Pásmu Gazy.
„Tento ostudný čin je zcela v rozporu s hodnotami Izraele. Izrael respektuje odlišná náboženství a jejich posvátné symboly, vyznává toleranci a respekt mezi vírami. Omlouváme se každému křesťanovi, kterého incident zasáhl,“ sdělil izraelský ministr zahraničních věcí Gideon Sa’ar.
Snímek zachytil izraelského vojáka, jak ničí symbol křesťanství – Krista umučeného na kříži – v jedné z okupovaných jiholibanonských vesnic. Jeruzalém potvrdil, že jde o skutečný záběr. Následovala okamžitá omluva i slib potrestání viníka od izraelského premiéra Benjamina Netanjahua i Sa’ara.
Izraelská armáda v úterý odpoledne zveřejnila fotografii z obce Debel, na které je nová Kristova socha na místě té zničené. Oznámila také, že dva viníci z jejích řad skončili na třicet dní za mřížemi. Velení se omluvilo a přislíbilo, že se takové incidenty už nebudou opakovat.
Pobouření libanonských křesťanů
Izrael spustil vojenskou kampaň na jihu sousedního Libanonu na začátku března, když se opět dostal pod raketovou palbou ze strany spojence Íránu – šíitské milice Hizballáh. Následně izraelská armáda vytvořila nárazníkovou zónu, odkud vyhnala milion lidí. Narozdíl od šíitských muslimů tam ale zůstalo dost maronitů.
Příslušníci křesťanské církve se šestnáct století dlouhou tradicí bývali v minulosti spojenci Izraele a necítí se být konfliktem ohroženi. I proto snímek povaleného kříže a rozbíjeného Ježíše z obce Debel vyvolal pozdvižení.
„Křesťané by o Izraeli neměli uvažovat jako o spojenci. Izrael je proti celému světu, všem komunitám a hlavně křesťanství. Když zničí Hizballáh, vrátí se a půjdou proti nám,“ prohlásil obyvatel Bejrútu Elias Karam.
V Izraeli, který se světu prezentuje jako ochránce náboženských svobod, vyvolala fotografie vlnu pobouření. Na ultrapravicovém okraji ale existují skupiny, které kombinují ultranacionalismus s židovským mesiášstvím a protiarabským rasismem.
Úpadek podpory v USA
Vzhledem k tomu, že drtivá většina izraelských křesťanů jsou Arabové, násilí izraelských teroristických skupin – byť mají jen nízké stovky členů – často směřuje právě proti kostelům a křesťanskému majetku. Široce medializované útoky se zatím v USA zakusují do proizraelské podpory amerických evangelikálů.
„Těžko si lze představit, co by mohlo Izrael na světové scéně v současnosti více poškodit. V USA vzniká takzvaná probuzená pravice vedená lidmi jako Tucker Carlson. Ti tvrdí, že židé jsou nepřáteli křesťanů, které Izraelci ve Svaté zemi pronásledují,“ uvedl komentátor Lazar Berman.
Další útoky na kostely
Izrael slibuje obnovení libanonského kříže a potrestání viníků. Omluva však není pro mnohé dostatečná. Podobných incidentů se odehrálo víc. Tolerance izraelských bezpečnostních sil k řádění extremistů z řad osadníků na okupovaném Západním břehu vedla po teroru Hamásu ze 7. října 2023 k desítkám útoků na mešity i kostely. Často pod ochranou izraelských vojáků, nebo dokonce za jejich přímé účasti.
Protesty vyvolalo i poškození všech tří křesťanských kostelů během války v Gaze. Pověst židovského státu a jeho armády je poškozena, přestože vojáci evidentně porušili zákony, neměli k ničení náboženských symbolů rozkaz a většina obyvatel Izraele se vyslovuje proti perzekuci náboženských menšin. Po potlačení židovského náboženského teroru z osmdesátých a devadesátých let nejsou tajná služba Šin Bet, armáda a soudy schopné se v posledních třech letech vyrovnat s narůstajícím množstvím excesů.