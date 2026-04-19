Jednání s USA pokročila, k dohodě je však daleko, tvrdí šéf íránského parlamentu

V jednáních se Spojenými státy nastal pokrok, uvedl v sobotu v noci předseda íránského parlamentu Mohammad Bágher Ghálíbáf. Od dosažení závěrečné dohody jsou však obě země podle jeho vyjádření daleko. Informovala o tom agentura AFP.
Od minulé středy platí mezi oběma zeměmi čtrnáctidenní příměří. První kolo mírových jednání skončilo minulý víkend v Pákistánu nezdarem, když Teherán odmítl americký požadavek nevyvíjet jaderné zbraně.
„V jednáních jsme dosáhli pokroku, ale stále existuje mnoho neshod a některé zásadní body zůstávají nevyřešeny,“ řekl předseda íránského parlamentu v televizním projevu. „K uzavření jednání máme ještě daleko,“ dodal.
Válka na Blízkém východě začala na konci února údery Spojených států a Izraele na Írán. Jako jeden z hlavních důvodů útoku označil americký prezident Donald Trump zastavení teheránského jaderného programu.
Trump již v pátek uvedl, že Írán souhlasil s tím, že na dobu neurčitou jaderný program pozastaví. Teherán však tato tvrzení popřel a oznámil, že na takové téma spolu obě strany nikdy nejednaly.
