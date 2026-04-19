Jednání s USA pokročila, k dohodě je však daleko, tvrdí šéf íránského parlamentu


před 23 mminutami|Zdroj: ČTK

V jednáních se Spojenými státy nastal pokrok, uvedl v sobotu v noci předseda íránského parlamentu Mohammad Bágher Ghálíbáf. Od dosažení závěrečné dohody jsou však obě země podle jeho vyjádření daleko. Informovala o tom agentura AFP.

Od minulé středy platí mezi oběma zeměmi čtrnáctidenní příměří. První kolo mírových jednání skončilo minulý víkend v Pákistánu nezdarem, když Teherán odmítl americký požadavek nevyvíjet jaderné zbraně.

„V jednáních jsme dosáhli pokroku, ale stále existuje mnoho neshod a některé zásadní body zůstávají nevyřešeny,“ řekl předseda íránského parlamentu v televizním projevu. „K uzavření jednání máme ještě daleko,“ dodal.

Nejméně dvě obchodní lodě zasáhla palba u znovu uzavřeného Hormuzského průlivu
Lodě a tankery v Hormuzském průlivu, 18. dubna 2026

Válka na Blízkém východě začala na konci února údery Spojených států a Izraele na Írán. Jako jeden z hlavních důvodů útoku označil americký prezident Donald Trump zastavení teheránského jaderného programu.

Trump již v pátek uvedl, že Írán souhlasil s tím, že na dobu neurčitou jaderný program pozastaví. Teherán však tato tvrzení popřel a oznámil, že na takové téma spolu obě strany nikdy nejednaly.

Írán slíbil pozastavit svůj jaderný program, tvrdí Trump
Americký prezident Donald Trump
Izraelská armáda vytvořila žlutou linii v Libanonu. Podobně jako v Gaze

Izraelská armáda vytvořila žlutou linii v Libanonu. Podobně jako v Gaze

včeraAktualizovánopřed 5 hhodinami
Vláda odmítla Vystrčilovi poskytnout letoun na Tchaj-wan

Vláda odmítla Vystrčilovi poskytnout letoun na Tchaj-wan

včeraAktualizovánopřed 6 hhodinami
Střelec v Kyjevě zabil šest lidí

Střelec v Kyjevě zabil šest lidí

včeraAktualizovánopřed 7 hhodinami
Nejméně dvě obchodní lodě zasáhla palba u znovu uzavřeného Hormuzského průlivu

Nejméně dvě obchodní lodě zasáhla palba u znovu uzavřeného Hormuzského průlivu

včeraAktualizovánopřed 7 hhodinami
V Maďarsku je sečteno, Tisza získala ústavní většinu 141 křesel

V Maďarsku je sečteno, Tisza získala ústavní většinu 141 křesel

včeraAktualizovánopřed 8 hhodinami
Soud poslal do vazby Američanku obviněnou v případu žhářského útoku v Pardubicích

Soud poslal do vazby Američanku obviněnou v případu žhářského útoku v Pardubicích

včeraAktualizovánopřed 10 hhodinami
Migrantů zadržených za nelegální překročení hranice v Polsku výrazně ubylo

VideoMigrantů zadržených za nelegální překročení hranice v Polsku výrazně ubylo

před 19 hhodinami
USA o měsíc prodloužily výjimku na nákup sankcionované ruské ropy na tankerech

USA o měsíc prodloužily výjimku na nákup sankcionované ruské ropy na tankerech

včeraAktualizovánopřed 20 hhodinami

Jednání s USA pokročila, k dohodě je však daleko, tvrdí šéf íránského parlamentu

V jednáních se Spojenými státy nastal pokrok, uvedl v sobotu v noci předseda íránského parlamentu Mohammad Bágher Ghálíbáf. Od dosažení závěrečné dohody jsou však obě země podle jeho vyjádření daleko. Informovala o tom agentura AFP.
před 23 mminutami

KLDR odpálila několik balistických střel, oznámily sousední země

Severní Korea v noci na neděli odpálila několik balistických střel, oznámily sousední země. Podle agentury AFP se jedná o nejnovější z řady odpalů, které tento jadernými zbraněmi vyzbrojený stát v poslední době provedl. Střely podle jihokorejské armády mířily východním směrem. Japonské ministerstvo obrany později uvedlo, že střely dopadly do vod u východního pobřeží Severní Koreje.
01:03Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Izraelská armáda vytvořila žlutou linii v Libanonu. Podobně jako v Gaze

Vytvoření takzvané žluté linie příměří v jižním Libanonu, která omezuje návrat tamních obyvatel, oznámila v sobotu izraelská armáda. Podobná linie funguje v Pásmu Gazy. Izraelští vojáci v uplynulý den již udeřili na několik podezřelých, kteří se k této demarkační linii ze severní strany přiblížili. V sobotu během přestřelky na jihu Libanonu neznámí ozbrojenci zabili francouzského vojáka mírových jednotek OSN (UNIFIL) a další tři byli zraněni.
včeraAktualizovánopřed 5 hhodinami

Střelec v Kyjevě zabil šest lidí

Šest lidí zemřelo a dalších čtrnáct bylo zraněno, když útočník začal střílet z automatické zbraně na ulici v obytné čtvrti na jihu Kyjeva, informují ukrajinská média. Policie ho zastřelila v supermarketu, kam se uchýlil i s několika rukojmími a nedařilo se s ním vyjednávat. Podle generálního prokurátora Ruslana Kravčenka vraždil 58letý muž pocházející z Moskvy.
včeraAktualizovánopřed 7 hhodinami

Nejméně dvě obchodní lodě zasáhla palba u znovu uzavřeného Hormuzského průlivu

Teherán v sobotu opět uzavřel Hormuzský průliv, důvodem je pokračující americká námořní blokáda jeho přístavů, uvedlo podle agentury AFP velitelství íránských ozbrojených sil. Následně se nejméně dvě obchodní lodě dostaly pod palbu, když se pokusily průlivem proplout, napsala agentura Reuters s odkazem na bezpečnostní zdroje. Teherán průliv dočasně otevřel v pátek. Americký prezident Donald Trump v noci na sobotu řekl, že blokádu ponechá, pokud nebude s Íránem uzavřena mírová dohoda.
včeraAktualizovánopřed 7 hhodinami

Africký kontinent nelze dál drancovat a vykořisťovat, varoval papež v Angole

Papež Lev XIV. se v sobotu během své cesty po čtyřech afrických zemích sešel s angolským prezidentem Joaem Lourencem a přednesl svůj první projev. V něm podle agentury Reuters ostře kritizoval „despoty a tyrany“, kteří slibují bohatství, ale jejichž prázdné sliby vedou jen k utrpení a úmrtím. Vyzval také angolské představitele, aby prolomili „kruh zájmů“, který podle agentury AP po staletí drancoval a vykořisťoval africký kontinent.
před 8 hhodinami

V Maďarsku je sečteno, Tisza získala ústavní většinu 141 křesel

Po sečtení všech zbývajících hlasů odevzdaných v maďarských volbách získala Tisza ve 199členném parlamentu ústavní většinu 141 křesel. Strana Fidesz končícího premiéra Viktora Orbána bude mít v unii s Křesťanskodemokratickou lidovou stranou (KDNP) v příštím volebním období pouze 52 poslanců. Do sněmovny se dostalo také krajně pravicové hnutí Naše vlast (Mi Hazánk) se šesti křesly. Ukázaly to konečné výsledky maďarského volebního úřadu po sečtení 100 procent hlasů.
včeraAktualizovánopřed 8 hhodinami

VideoPavel navštívil chilskou observatoř. Češi tam mají vybavit největší teleskop světa

Prezident Petr Pavel zakončil svou cestu po Jižní Americe návštěvou chilské observatoře Paranal, nedaleko které staví vůbec největší optický teleskop na světě. Při té příležitosti byla představena dohoda o přístupu českých vědců do mezinárodního konsorcia ANDES, které právě nový gigantický teleskop vyvíjí. Češi by ho rádi vybavili spektrografem – přístrojem, který rozkládá světlo na jednotlivé vlnové délky. V budoucnu má pátrat na chilském nebi po obdobě planety Země.
před 9 hhodinami
