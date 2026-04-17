Írán slíbil pozastavit svůj jaderný program, tvrdí Trump


17. 4. 2026Aktualizovánopřed 3 mminutami|Zdroj: ČTK

Írán podle amerického prezidenta Donalda Trumpa souhlasil s tím, že na dobu neurčitou pozastaví svůj jaderný program a neobdrží od USA žádné zmražené finanční prostředky. Uvedla to agentura Bloomberg. Podle Reuters šéf Bílého domu řekl, že Washington bude spolupracovat s Íránem na získání jeho obohaceného uranu a následném převozu do Spojených států. Teherán to dříve popřel.

Podle serveru Axios Washington a Teherán jednají o třístránkovém plánu na ukončení války. Jedním z bodů, které obě strany probírají, je, že USA uvolní 20 miliard dolarů (411,5 miliardy korun) ze zmrazených íránských finančních prostředků výměnou za to, že se Teherán vzdá svých zásob obohaceného uranu, napsal Axios s odvoláním na dva americké úředníky a další dva zdroje obeznámené s průběhem rozhovorů.

USA při jednáních o uplynulém víkendu navrhly dvacetileté pozastavení veškeré íránské jaderné činnosti. Teherán podle zdrojů blízkých jednání hovořil o pozastavení na tři až pět let. Írán na schůzce žádal zrušení mezinárodních sankcí.

Osud rizikového obohaceného uranu

Prioritou Trumpovy vlády je zajistit, aby Írán neměl přístup k zásobám téměř dvou tisíc kilogramů obohaceného uranu uloženého v podzemních jaderných zařízeních, zejména pak ke 450 kilogramům uranu obohaceného na šedesát procent.

Ten lze podle agentury AP za pomoci malého technického kroku obohatit na devadesát procent, což je úroveň dostatečná pro výrobu atomové bomby. Spojené státy a Izrael jako jeden z důvodů svého útoku, který začal 28. února, uváděly obavy, že by Teherán mohl získat jadernou zbraň. Před íránským jaderným programem varovaly také mezinárodní organizace, islámská republika trvá na tom, že uran obohacuje pouze pro mírové civilní účely.

Washington nyní naléhá na odstranění veškerého vysoce obohaceného uranu z islámské republiky. Dva íránské zdroje uvedly, že se objevily náznaky kompromisu, přičemž Teherán zvažuje, že část zásob vyveze ze země.

„Zvládneme to společně. Vydáme se tam s Íránem v příjemném, poklidném tempu, sestoupíme dolů a začneme s těžbou pomocí těžké techniky. Přivezeme to zpět do Spojených států,“ přiblížil podle Reuters Trump svou představu vyzvednutí obohaceného uranu, na kterém se podle něj Washington a Teherán dohodli. O tom, že Írán souhlasil s tím, že „nám vrátí jaderný prach“, hovořil už ve čtvrtek před novináři.

Íránská média to ale zatím popírají. „Žádná jednání ohledně ‚převodu íránského vysoce obohaceného uranu do Ameriky‘ se nikdy nekonala a přirozeně v této věci neexistuje ani žádná dohoda,“ uvedla v pátek íránská agentura Mízán. Vysoce postavený íránský úředník Reuters sdělil, že mezi Washingtonem a Teheránem přetrvávají výrazné rozdíly včetně jaderných otázek.

Šéf Bílého domu podle Bloombergu sdělil, že dohoda o ukončení války je z větší části hotová. Další jednání se podle amerického prezidenta pravděpodobně uskuteční tento víkend. Podle dřívějších informací by se měly pravděpodobně konat tuto neděli v Islámábádu.

Podle Reuters by nadcházející setkání představitelů států mohlo vyústit v podpis memoranda o porozumění, na které by do šedesáti dnů navázala komplexní dohoda.

Aktuálně z rubriky Svět

Írán slíbil pozastavit svůj jaderný program, tvrdí Trump

Írán podle amerického prezidenta Donalda Trumpa souhlasil s tím, že na dobu neurčitou pozastaví svůj jaderný program a neobdrží od USA žádné zmražené finanční prostředky. Uvedla to agentura Bloomberg. Podle Reuters šéf Bílého domu řekl, že Washington bude spolupracovat s Íránem na získání jeho obohaceného uranu a následném převozu do Spojených států. Teherán to dříve popřel.
19:17Aktualizovánopřed 3 mminutami

Írán oznámil otevření Hormuzského průlivu, Trump blokádu neukončí

Íránský ministr zahraničí Abbás Arakčí uvedl, že po dobu příměří se otevře Hormuzský průliv pro veškerou plavbu. Teherán se tak rozhodl po vyhlášení klidu zbraní v Libanonu. Americká blokáda nicméně zůstává v platnosti. Teherán podle íránských médií pohrozil, že v případě jejího pokračování průliv opět uzavře, píše agentura Reuters. Evropa plánuje mírovou misi k zajištění průjezdnosti Hormuzu.
14:59Aktualizovánopřed 48 mminutami

Izrael zabil navzdory příměří v Libanonu 14 lidí, útočil i Hizballáh

Izrael pokračoval v bombardování jižního Libanonu i po začátku vyhlášeného příměří, uvedla v pátek nad ránem podle Reuters a AFP libanonská média. Ve městě Súr na jihu země izraelský úder v noci na pátek zabil podle tamního představitele třináct lidí a desítky dalších zranil. Libanonská média později informovala o další oběti na jihu země. Teroristické hnutí Hizballáh naproti tomu uvedlo, že v reakci na izraelské útoky bombardovalo skupinu vojáků židovského státu na jihu Libanonu.
03:29Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Ceny ropy prudce klesají

Ceny ropy na světových trzích prudce klesají poté, co Írán oznámil, že Hormuzský průliv je zcela otevřen plavbě obchodních lodí. Klíčovou úžinou za normálních okolností proudí zhruba pětina světových dodávek ropy. Její blokáda ze strany Teheránu po americko-izraelském útoku na Írán vedla k citelnému zdražení, kdy ceny opakovaně překročily sto amerických dolarů za barel.
15:53Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Aplikace na ověřování věku je hotová, dle experta si ji země EU budou moci přizpůsobit

Šéfka Evropské komise (EK) Ursula von der Leyenová tento týden oznámila, že experti EK dokončili aplikaci, která má ověřovat věk uživatelů on-line platforem. Je technicky hotová a brzy bude k dispozici pro občany EU, doplnila. Podle informatika Ondřeje Rozinka by toto řešení mělo být bezplatné, funkční a zcela anonymní, členské státy si ho navíc budou moci samy nastavit tak, jak jim vyhovuje.
13:00Aktualizovánopřed 3 hhodinami

Rusko útočilo na Dnipro a Oděskou oblast, Rumunsko zaznamenalo cizí dron

Rusko v noci na pátek vyslalo na Ukrajinu jednu balistickou střelu a 172 dronů, ukrajinská protivzdušná obrana zneškodnila 147 z nich. Ruské údery zasáhly Oděskou či Dněpropetrovskou oblast, kde zemřel jeden člověk a další dva byli zraněni. Cizí dron zaznamenalo také Rumunsko, a to nedaleko ukrajinské hranice. Rusko tvrdí, že sestřelilo 62 ukrajinských bezpilotních letounů.
12:00Aktualizovánopřed 3 hhodinami

Česko pro bezpečnost Hormuzského průlivu podle Babiše nabídne systém na rušení dronů a střel

Premiér Andrej Babiš (ANO) sdělil, že Česko pro zajištění bezpečnosti Hormuzského průlivu nabídne na páteční videokonferenci zástupců čtyřicítky zemí systém na rušení dronů a střel Starkom. Bude to ve chvíli, kdy se situace zklidní, dodal Babiš, který o české pomoci při zajištění průlivu hovořil ve čtvrtek po setkání s generálním tajemníkem NATO Markem Ruttem.
12:25Aktualizovánopřed 4 hhodinami

Technologičtí giganti přesvědčili EU, aby zatajila emise z datových center

Emise technologických gigantů exponenciálně vzrostly s rozvojem umělé inteligence (AI). Výzkum Investigate Europe odhalil, že Microsoft a další americké technologické společnosti úspěšně tlačily na Evropskou unii, aby zatajila dopad jejich datových center na životní prostředí.
před 4 hhodinami
