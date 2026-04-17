Írán slíbil pozastavit svůj jaderný program, tvrdí Trump

Írán podle amerického prezidenta Donalda Trumpa souhlasil s tím, že na dobu neurčitou pozastaví svůj jaderný program a neobdrží od USA žádné zmražené finanční prostředky. Uvedla to agentura Bloomberg. Podle Reuters šéf Bílého domu řekl, že Washington bude spolupracovat s Íránem na získání jeho obohaceného uranu a následném převozu do Spojených států. Teherán to dříve popřel.
Podle serveru Axios Washington a Teherán jednají o třístránkovém plánu na ukončení války. Jedním z bodů, které obě strany probírají, je, že USA uvolní 20 miliard dolarů (411,5 miliardy korun) ze zmrazených íránských finančních prostředků výměnou za to, že se Teherán vzdá svých zásob obohaceného uranu, napsal Axios s odvoláním na dva americké úředníky a další dva zdroje obeznámené s průběhem rozhovorů.
USA při jednáních o uplynulém víkendu navrhly dvacetileté pozastavení veškeré íránské jaderné činnosti. Teherán podle zdrojů blízkých jednání hovořil o pozastavení na tři až pět let. Írán na schůzce žádal zrušení mezinárodních sankcí.
Osud rizikového obohaceného uranu
Prioritou Trumpovy vlády je zajistit, aby Írán neměl přístup k zásobám téměř dvou tisíc kilogramů obohaceného uranu uloženého v podzemních jaderných zařízeních, zejména pak ke 450 kilogramům uranu obohaceného na šedesát procent.
Ten lze podle agentury AP za pomoci malého technického kroku obohatit na devadesát procent, což je úroveň dostatečná pro výrobu atomové bomby. Spojené státy a Izrael jako jeden z důvodů svého útoku, který začal 28. února, uváděly obavy, že by Teherán mohl získat jadernou zbraň. Před íránským jaderným programem varovaly také mezinárodní organizace, islámská republika trvá na tom, že uran obohacuje pouze pro mírové civilní účely.
Washington nyní naléhá na odstranění veškerého vysoce obohaceného uranu z islámské republiky. Dva íránské zdroje uvedly, že se objevily náznaky kompromisu, přičemž Teherán zvažuje, že část zásob vyveze ze země.
„Zvládneme to společně. Vydáme se tam s Íránem v příjemném, poklidném tempu, sestoupíme dolů a začneme s těžbou pomocí těžké techniky. Přivezeme to zpět do Spojených států,“ přiblížil podle Reuters Trump svou představu vyzvednutí obohaceného uranu, na kterém se podle něj Washington a Teherán dohodli. O tom, že Írán souhlasil s tím, že „nám vrátí jaderný prach“, hovořil už ve čtvrtek před novináři.
Íránská média to ale zatím popírají. „Žádná jednání ohledně ‚převodu íránského vysoce obohaceného uranu do Ameriky‘ se nikdy nekonala a přirozeně v této věci neexistuje ani žádná dohoda,“ uvedla v pátek íránská agentura Mízán. Vysoce postavený íránský úředník Reuters sdělil, že mezi Washingtonem a Teheránem přetrvávají výrazné rozdíly včetně jaderných otázek.
Šéf Bílého domu podle Bloombergu sdělil, že dohoda o ukončení války je z větší části hotová. Další jednání se podle amerického prezidenta pravděpodobně uskuteční tento víkend. Podle dřívějších informací by se měly pravděpodobně konat tuto neděli v Islámábádu.
Podle Reuters by nadcházející setkání představitelů států mohlo vyústit v podpis memoranda o porozumění, na které by do šedesáti dnů navázala komplexní dohoda.
Načítání...