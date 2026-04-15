Teherán chce po arabských zemích válečné reparace


před 43 mminutami|Zdroj: ČTK

Írán požaduje po pěti arabských státech válečné reparace, protože proti němu byly z jejich území vedeny útoky. Požadavek vznesl v úterý íránský velvyslanec při OSN Amír Saíd Íravání, uvedla katarská stanice al-Džazíra. Předběžné odhady škod způsobených americko-izraelskými údery Teherán vyčíslil na 270 miliard dolarů (přibližně 5,6 bilionu korun).

Podle libanonské stanice al-Majádín se íránský požadavek týká Bahrajnu, Saúdské Arábie, Kataru, Spojených arabských emirátů a Jordánska, kde mají USA vojenské základny.

Odhadovanou částku sdělila mluvčí vlády Fáteme Mohádžeráníová v úterním rozhovoru s ruskou agenturou RIA Novosti, aniž by zmínila podrobnosti ohledně škod. Otázka reparací však podle ní byla diskutována při íránsko-amerických mírových rozhovorech v Islámábádu na konci minulého týdne a bude vznesena při jakýchkoli možných budoucích vyjednáváních s USA či zprostředkovatelskými zeměmi.

Víkendové rozhovory, kterých se účastnil i americký viceprezident JD Vance, skončily bez dohody. Podle USA se Teherán nechtěl vzdát svého jaderného programu, podle Íránu Washington vznášel přehnané a nezákonné požadavky.

Íránci USA nevěří, řekl po krachu jednání Ghálíbáf
Mohammad Bágher Ghálíbáf

Diplomatické úsilí

Jednání se konalo díky dvoutýdennímu příměří, které zprostředkoval Pákistán a na kterém se obě země shodly minulý týden v noci na středu. Řada států včetně Turecka nyní vyvíjí diplomatické úsilí, aby se Spojené státy a Írán k jednacímu stolu vrátily.

Íránské ministerstvo zahraničí uvedlo, že USA a Írán si po víkendových jednáních vyměnily prostřednictvím Islámábádu několik zpráv. Ještě tuto středu do Teheránu pravděpodobně přiletí pákistánská delegace.

Vance: USA dosáhly v rozhovorech s Íránem pokroku, Teherán nyní musí jednat
Íránská delegace v Islámábádu (11. dubna 2026)

Ve středu se také uskutečnil telefonický rozhovor mezi předsedou íránského parlamentu Mohammadem Bágherem Ghálíbáfem a emirátským viceprezidentem Mansúrem ibn Zájid Ál Nahjánem. Podle emirátské agentury WAM se jednalo o první kontakt na takto vysoké úrovni od počátku regionální války. Oba představitelé diskutovali způsoby snížení napětí na Blízkém východě, dodala agentura.

Spojené státy a Izrael zahájily 28. února údery proti Íránu, které zažehly regionální konflikt. Teherán a jeho spojenci v odvetě začali drony, balistickými střelami a raketami útočit nejen na Izrael a na americké vojenské objekty na Blízkém východě, ale i na civilní cíle včetně ropné infrastruktury v okolních arabských zemích. Izraelsko-americké údery mířily kromě vojenských cílů také na dopravní a průmyslovou infrastrukturu.

Načítání...

Výběr redakce

Aktuálně z rubriky Svět

Při střelbě na základní škole v Turecku zemřeli tři žáci a učitel, píše AFP

Čtyři lidé zemřeli a dvacet dalších bylo ve středu zraněno při střelbě na základní škole v jihoturecké provincii Kahramanmaraş, informovaly podle agentury AFP místní úřady. Útočníkem byl dle místních médií žák této školy. Mezi oběťmi je i učitel. Jedná se již o druhou střelbu na škole v Turecku během jednoho týdne. V úterý bývalý student zranil šestnáct lidí a pak spáchal sebevraždu.
13:59Aktualizovánopřed 8 mminutami

Írán pohrozil blokádou Rudého a Ománského moře

Íránské ozbrojené síly varovaly, že v případě pokračující americké blokády íránských přístavů zablokují Ománské a Rudé moře. Píše to agentura AFP. Pentagon v následujících dnech vyšle na Blízký východ dalších asi šest tisíc vojáků, uvedl deník The Washington Post s odvoláním na americké představitele.
08:41Aktualizovánopřed 15 mminutami

Trumpova administrativa žádá o zrušení rozsudků pro vůdce útoku na Kapitol

Americké ministerstvo spravedlnosti v úterý požádalo federální odvolací soud o zrušení rozsudků pro vůdce krajně pravicových extremistických skupin Proud Boys a Oath Keepers, kteří se podíleli na útoku na Kapitol z 6. ledna 2021. Dotyčné soud poslal do vězení za spiknutí. Poté co Donald Trump prohrál ve volbách s Joem Bidenem, vedli své stoupence při nepokojích do sídla Kongresu s cílem podnítit vzpouru a udržet prezidenta u moci. Píše o tom agentura AP.
před 39 mminutami

před 43 mminutami

Izrael bombardoval desítky obcí v Libanonu

Izraelské útoky v jižním Libanonu v noci zabily nejméně třináct lidí. Podle deníku L'Orient-Le Jour (OLJ) síly židovského státu bombardovaly 58 vesnic a měst. Izraelská armáda podle agentury AFP uvedla, že teroristické hnutí Hizballáh ráno vystřelilo na sever židovského státu nejméně třicet raket. Boje pokračují den po mírových jednáních ve Washingtonu.
11:22Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Obnovíme nezávislost veřejnoprávních médií, slíbil Magyar

Nová maďarská vláda dosud opoziční strany Tisza chce reformovat veřejnoprávní média, aby obnovila jejich nezávislost, řekl předseda strany a pravděpodobný budoucí premiér Péter Magyar. Dále uvedl, že budoucí maďarská vláda se kvůli poloze země nemůže zcela odpoutat od ruských dodávek ropy, zdroje zásobování ale rozšíří. Míní také, že dosavadní premiér Viktor Orbán přivedl zemi k bankrotu. Po schůzce s prezidentem Magyar potvrdil, že ho hlava státu pověří sestavením vlády.
11:40Aktualizovánopřed 2 hhodinami

Na Slovensku se protestovalo proti zrušení korespondenční volby

Na řadě míst Slovenska i v zahraničí se v úterý protestovalo proti koaličnímu návrhu týkajícímu se úpravy volebního zákona. Strana SMER navrhla novelu zákona, která by zrušila možnost korespondenční volby ze zahraničí. Nadále by z ciziny bylo možné volit pouze osobně na ambasádách. Demonstrující se sešli v Bratislavě, ale například i v Banské Bystrici, Košicích, Praze nebo Bruselu.
před 2 hhodinami

Macinka zveřejnil rozhovor armády s prezidentem Pavlem

Ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) v úterý večer na sociální síti Facebook zveřejnil rozhovor, který s prezidentem Petrem Pavlem natočila Armáda ČR a o jehož zveřejnění se dohadovala s ministerstvem obrany. Řeči o týden trvající strašidelné cenzuře jsou jen další pohádkou o neexistujícím problému, uvedl k příspěvku Macinka.
07:34Aktualizovánopřed 3 hhodinami
Načítání...