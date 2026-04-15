Teherán chce po arabských zemích válečné reparace

Írán požaduje po pěti arabských státech válečné reparace, protože proti němu byly z jejich území vedeny útoky. Požadavek vznesl v úterý íránský velvyslanec při OSN Amír Saíd Íravání, uvedla katarská stanice al-Džazíra. Předběžné odhady škod způsobených americko-izraelskými údery Teherán vyčíslil na 270 miliard dolarů (přibližně 5,6 bilionu korun).
Podle libanonské stanice al-Majádín se íránský požadavek týká Bahrajnu, Saúdské Arábie, Kataru, Spojených arabských emirátů a Jordánska, kde mají USA vojenské základny.
Odhadovanou částku sdělila mluvčí vlády Fáteme Mohádžeráníová v úterním rozhovoru s ruskou agenturou RIA Novosti, aniž by zmínila podrobnosti ohledně škod. Otázka reparací však podle ní byla diskutována při íránsko-amerických mírových rozhovorech v Islámábádu na konci minulého týdne a bude vznesena při jakýchkoli možných budoucích vyjednáváních s USA či zprostředkovatelskými zeměmi.
Víkendové rozhovory, kterých se účastnil i americký viceprezident JD Vance, skončily bez dohody. Podle USA se Teherán nechtěl vzdát svého jaderného programu, podle Íránu Washington vznášel přehnané a nezákonné požadavky.
Diplomatické úsilí
Jednání se konalo díky dvoutýdennímu příměří, které zprostředkoval Pákistán a na kterém se obě země shodly minulý týden v noci na středu. Řada států včetně Turecka nyní vyvíjí diplomatické úsilí, aby se Spojené státy a Írán k jednacímu stolu vrátily.
Íránské ministerstvo zahraničí uvedlo, že USA a Írán si po víkendových jednáních vyměnily prostřednictvím Islámábádu několik zpráv. Ještě tuto středu do Teheránu pravděpodobně přiletí pákistánská delegace.
Ve středu se také uskutečnil telefonický rozhovor mezi předsedou íránského parlamentu Mohammadem Bágherem Ghálíbáfem a emirátským viceprezidentem Mansúrem ibn Zájid Ál Nahjánem. Podle emirátské agentury WAM se jednalo o první kontakt na takto vysoké úrovni od počátku regionální války. Oba představitelé diskutovali způsoby snížení napětí na Blízkém východě, dodala agentura.
Spojené státy a Izrael zahájily 28. února údery proti Íránu, které zažehly regionální konflikt. Teherán a jeho spojenci v odvetě začali drony, balistickými střelami a raketami útočit nejen na Izrael a na americké vojenské objekty na Blízkém východě, ale i na civilní cíle včetně ropné infrastruktury v okolních arabských zemích. Izraelsko-americké údery mířily kromě vojenských cílů také na dopravní a průmyslovou infrastrukturu.
Načítání...
- Svět
- Útok na Írán
- Katar
- Pákistán
- Raketové útoky
- Spojené státy
- Saúdská Arábie
- Izrael
- OSN
- Arabské země
- Japonsko
- Jordánsko
- Islámábád
- Turecko
- Libanon
- Írán
- USA
- Drony
- Recep Tayyip Erdogan
- Teherán
- Blízký východ
- Mohammad Bágher Ghálíbáf
- Mansúr ibn Zájid Ál Nahján
- Fáteme Mohádžeráníová
- Amír Saíd Íravání
- Konflikty na Blízkém východě
- Válečné reparace
- Spojené arabské emiráty
- Bahrajn
- Mírové rozhovory
- Výběr
- Výběr redakce