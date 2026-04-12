Rozhovory mezi Íránem a USA skončily bez dohody, oznámil Vance

Rozhovory s Íránem v Islámábádu skončily po 21 hodinách bez dohody. Oznámil to americký viceprezident JD Vance, který byl v čele delegace USA v pákistánské metropoli. Washington tam s Teheránem jednal o urovnání vzájemného konfliktu. Vance se podle agentury AFP vrací poté, co Íránu předložil „konečnou a nejlepší možnou nabídku“. Podle něj se nepodařilo Teherán přimět k závazku, že nebude vyvíjet jaderné zbraně.
Jednání podle Vance skončila bez mírové dohody kvůli tomu, že Íránci odmítli přijmout americké podmínky ohledně nevyvíjení jaderné zbraně. „Prostým faktem však je, že potřebujeme vidět pozitivní závazek, že nebudou usilovat o jadernou zbraň a nebudou usilovat o nástroje, které by jim umožnily jaderné zbraně rychle získat,“ řekl Vance podle agentury AP novinářům.
„To je hlavní cíl prezidenta Spojených států. A toho jsme se snažili dosáhnout prostřednictvím těchto jednání,“ dodal Vance. Řekl, že byl během rozhovorů v neustálém kontaktu s prezidentem Donaldem Trumpem a dalšími lidmi z jeho administrativy.
Teherán předtím uvedl, že po Washingtonu chce, aby nevznášel přehnané a nezákonné požadavky. „Úspěch tohoto diplomatického procesu závisí na vážnosti a dobré vůli druhé strany, na vyhýbání se jakýmkoli excesům nebo nezákonným požadavkům a na akceptování legitimních práv a zájmů Íránu,“ uvedl na síti X mluvčí íránského ministerstva zahraničí.
Pokrok v jednáních podle Teheránu závisí i na vážnosti a dobrých úmyslech ze strany USA. Agentura Tasním poté napsala, že dohodě zabránily právě údajně přehnané požadavky ze strany USA.
V sobotu a neděli se v Islámábádu uskutečnila první jednání mezi USA a Íránem o urovnání konfliktu, který v noci na středu zastavila dohoda o dvoutýdenním příměří. Válku proti Íránu USA spolu s Izraelem zahájily na konci února; od té doby si vyžádala tisíce obětí a otřásla globálními trhy.
Podle mluvčího íránského ministerstva zahraničí byla předmětem jednání v Pákistánu hlavní témata, která se týkala například Hormuzského průlivu, jaderného programu, válečných reparací, zrušení sankcí a úplného ukončení války proti Íránu a v regionu. Íránská televize Press TV uvedla, že neshody panovaly v různých otázkách, včetně Hormuzského průlivu a jaderných práv.