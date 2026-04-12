Íránské revoluční gardy hrozí reakcí na vojenská plavidla v Hormuzu


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK

Íránské revoluční gardy varovaly, že jakýkoli pokus vojenských plavidel proplout Hormuzským průlivem by se „setkal se silnou odpovědí“. V noci na neděli to napsala agentura Reuters. Ozbrojené síly USA v sobotu oznámily, že Hormuzským průlivem propluly dva torpédoborce amerického námořnictva. Před dalšími kroky směrem ke zbrojení Íránu naopak varoval prezident USA Donald Trump, Čína se dle něj nemá pokoušet o zbrojní dodávky Teheránu.

Podle oblastního velitelství amerických sil CENTCOM je sobotní proplutí dvou torpédoborců Hormuzským průlivem součástí operace, jejímž cílem je odstranit miny z této klíčové námořní trasy. Před začátkem konfliktu USA a Izraele s Íránem se přes ni přepravovala asi pětina globálních dodávek ropy a zkapalněného zemního plynu.

Íránské Islámské revoluční gardy ve prohlášení zveřejněném prostřednictvím íránských médií varovaly, že jakýkoli pokus vojenských plavidel o průplav Hormuzským průlivem se setká s „silnou odpovědí“ a dodaly, že proplutí bude povoleno pouze nevojenským plavidlům za určitých podmínek.

Donald Trump

Americký prezident Trump mezitím při odletu z Bílého domu na Floridu prohlásil, že pokud Čína bude dodávat Íránu zbraně, „může mít velké problémy“.

Role Číny

Stanice CNN s odvoláním na tři zdroje obeznámené s analýzami amerických bezpečnostních služeb napsala, že se Čína v příštích několika týdnech chystá dodat Íránu nové systémy protivzdušné obrany. Podle televize existují náznaky, že Peking pracuje na směrování zásilek přes třetí země, aby zamaskoval jejich původ. Čínské velvyslanectví ve Washingtonu informaci popírá.

Íránský nejvyšší duchovní vůdce Alí Chameneí na návštěvě Číny v roce 1989

Dodání systémů by podle CNN představovalo provokativní krok, protože Peking prohlásil, že pomohl zprostředkovat křehkou dohodu o příměří, která v noci na středu zastavila válku mezi Íránem a Spojenými státy. Tu USA spolu s Izraelem zahájily na konci února. Trump má 14. a 15. května navštívit Čínu a setkat se tam s tamním vládcem Si Ťin-pchingem.

V pákistánském Islámábádu v sobotu probíhaly trojstranné mírové rozhovory mezi Íránem, Spojenými státy a Pákistánem. Podle íránské agentury Tasním panují v jednáních neshody zejména ohledně Hormuzského průlivu.

Americký prezident Donald Trump

Íránská agentury Tasním v noci na neděli napsala, že další kolo jednání mezi Íránem a USA v Islámábádu skončilo a že stále přetrvávají některé závažné neshody. Íránská vláda na síti X uvedla, že jednání „budou pokračovat i přes některé přetrvávající rozdíly“. Reportér íránské státní televize v Islámábádu uvedl, že jednání budou pokračovat v neděli.

Pákistán zprostředkoval příměří mezi USA a Íránem, které začalo platit v noci na středu a které má trvat dva týdny. To má poskytnut prostor k dojednání konečné dohody mezi stranami konfliktu.

Hormuzský průliv pohledem z Ománu

Magyar v závěru kampaně hlásil brzký konec Orbána. Ten mluvil o míru

před 4 hhodinami
Policie zadržela podezřelé z krádeže peněz z bankomatů

včeraAktualizovánopřed 6 hhodinami
Inflace i vysoké životní náklady mohou ovlivnit výsledek maďarských voleb

před 6 hhodinami
Volby by podle modelu Kantaru vyhrálo ANO. Motoristé si pohoršili

před 7 hhodinami
V Praze se protestovalo proti potratům i za práva žen

včeraAktualizovánopřed 10 hhodinami
Možnost dobrovolně se vyloučit z hazardu využívá výrazně více lidí

před 19 hhodinami
Artemis II se vrátila na Zemi. Přistání do oceánu proběhlo úspěšně

10. 4. 2026Aktualizovánopřed 19 hhodinami
Německo chystá rozsáhlou reformu daní a důchodů

před 20 hhodinami

Jednání Američanů s Íránci má i přes „neshody“ pokračovat, tvrdí Teherán

V Islámábádu skončilo další kolo mírových rozhovorů mezi Íránem, USA a Pákistánem. Agentura AP s odkazem na Bílý dům píše, že američtí zástupci s íránskými protějšky jednají „tváří v tvář“. Podle íránské agentury Tasním panují v jednáních neshody zejména ohledně Hormuzského průlivu. Americký viceprezident JD Vance i delegace z Teheránu předtím hovořili s pákistánským premiérem Šahbázem Šarífem. Nejmenovaný americký činitel podle agentury Reuters popřel dřívější zprávy médií, že USA uvolnily některá íránská zmrazená aktiva.
Íránské revoluční gardy hrozí reakcí na vojenská plavidla v Hormuzu

Íránské revoluční gardy varovaly, že jakýkoli pokus vojenských plavidel proplout Hormuzským průlivem by se „setkal se silnou odpovědí“. V noci na neděli to napsala agentura Reuters. Ozbrojené síly USA v sobotu oznámily, že Hormuzským průlivem propluly dva torpédoborce amerického námořnictva. Před dalšími kroky směrem ke zbrojení Íránu naopak varoval prezident USA Donald Trump, Čína se dle něj nemá pokoušet o zbrojní dodávky Teheránu.
Magyar v závěru kampaně hlásil brzký konec Orbána. Ten mluvil o míru

Šéf maďarského středopravicového opozičního hnutí Tisza Péter Magyar na závěr volební kampaně před nedělními parlamentními volbami ohlásil, že současný premiér Viktor Orbán po šestnácti letech skončí u moci. Orbán na shromáždění v Budapešti opakoval, že jedině jeho Fidesz zajistí, že Maďarsko nebude zavlečeno do války na Ukrajině.
Rusko i těsně před zahájením klidu zbraní zabíjelo na Ukrajině

Nejméně dva lidé přišli o život při nočním ruském útoku na Oděsu na jihu Ukrajiny, oznámily místní úřady. Oběti hlásí i další oblasti. Útoky se uskutečnily krátce před plánovaným začátkem dočasného příměří u příležitosti pravoslavných Velikonoc. Podle úřadů v ruské Kurské oblasti Kyjev klid zbraní narušil, když krátce po jeho začátku údajně ukrajinský dron zranil tři lidi, tvrzení však nelze nezávisle ověřit. Rusko a Ukrajina si v sobotu vyměnily 175 válečných zajatců. Domů se vrací i sedm ruských civilistů.
Babiš před volbami podpořil Orbána

Premiér Andrej Babiš (ANO) před nedělními parlamentními volbami v Maďarsku podpořil Viktora Orbána, který se se svou stranou Fidesz uchází o páté funkční období v čele vlády za sebou. V bouřlivých časech je volba stability a osvědčeného vedení důležitější než kdy dřív, míní Babiš. Naopak expremiér Petr Fiala (ODS) vyjádřil přesvědčení, že Orbán volby prohraje.
VideoNASA chce do roku 2036 vybudovat základnu na Měsíci

Šéf NASA Jared Isaacman týden před startem mise Artemis II představil nový plán, podle kterého chtějí Spojené státy do roku 2036 vybudovat na Měsíci trvalou základnu. Počítá s desítkami pilotovaných přistání, budováním potřebné infrastruktury i využitím místních zdrojů, především vody. Právě její hledání bude jedním z klíčových úkolů příštích let a zapojí se do něj i technologie, kterou vyvíjejí vědci z ČVUT. Pátrání po vodě na Měsíci má začít v roce 2029.
Inflace i vysoké životní náklady mohou ovlivnit výsledek maďarských voleb

Maďarská předvolební kampaň den před nedělním hlasováním vrcholí. Po šestnácti letech vlády Fideszu Viktora Orbána bude o případné změně rozhodovat i stav ekonomiky. Zemi trápí vysoká inflace a rostoucí životní náklady, řada podniků také zůstává závislá na evropských i státních dotacích.
Izraelské útoky v Libanonu a v Gaze mají oběti

Nehledě na příměří, které má na Blízkém východě platit, zabily izraelské údery na třech místech v Libanonu deset lidí, včetně tří záchranářů. S odvoláním na tamní ministerstvo zdravotnictví to píše agentura AFP. Sedm lidí v noci zemřelo při izraelských útocích v Pásmu Gazy, uvedla palestinská civilní obrana. Izraelská armáda tvrdí, že zasáhla ozbrojenou buňku teroristického hnutí Hamás.
