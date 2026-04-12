Íránské revoluční gardy hrozí reakcí na vojenská plavidla v Hormuzu

Íránské revoluční gardy varovaly, že jakýkoli pokus vojenských plavidel proplout Hormuzským průlivem by se „setkal se silnou odpovědí“. V noci na neděli to napsala agentura Reuters. Ozbrojené síly USA v sobotu oznámily, že Hormuzským průlivem propluly dva torpédoborce amerického námořnictva. Před dalšími kroky směrem ke zbrojení Íránu naopak varoval prezident USA Donald Trump, Čína se dle něj nemá pokoušet o zbrojní dodávky Teheránu.
Podle oblastního velitelství amerických sil CENTCOM je sobotní proplutí dvou torpédoborců Hormuzským průlivem součástí operace, jejímž cílem je odstranit miny z této klíčové námořní trasy. Před začátkem konfliktu USA a Izraele s Íránem se přes ni přepravovala asi pětina globálních dodávek ropy a zkapalněného zemního plynu.
Íránské Islámské revoluční gardy ve prohlášení zveřejněném prostřednictvím íránských médií varovaly, že jakýkoli pokus vojenských plavidel o průplav Hormuzským průlivem se setká s „silnou odpovědí“ a dodaly, že proplutí bude povoleno pouze nevojenským plavidlům za určitých podmínek.
Americký prezident Trump mezitím při odletu z Bílého domu na Floridu prohlásil, že pokud Čína bude dodávat Íránu zbraně, „může mít velké problémy“.
Role Číny
Stanice CNN s odvoláním na tři zdroje obeznámené s analýzami amerických bezpečnostních služeb napsala, že se Čína v příštích několika týdnech chystá dodat Íránu nové systémy protivzdušné obrany. Podle televize existují náznaky, že Peking pracuje na směrování zásilek přes třetí země, aby zamaskoval jejich původ. Čínské velvyslanectví ve Washingtonu informaci popírá.
Dodání systémů by podle CNN představovalo provokativní krok, protože Peking prohlásil, že pomohl zprostředkovat křehkou dohodu o příměří, která v noci na středu zastavila válku mezi Íránem a Spojenými státy. Tu USA spolu s Izraelem zahájily na konci února. Trump má 14. a 15. května navštívit Čínu a setkat se tam s tamním vládcem Si Ťin-pchingem.
V pákistánském Islámábádu v sobotu probíhaly trojstranné mírové rozhovory mezi Íránem, Spojenými státy a Pákistánem. Podle íránské agentury Tasním panují v jednáních neshody zejména ohledně Hormuzského průlivu.
Íránská agentury Tasním v noci na neděli napsala, že další kolo jednání mezi Íránem a USA v Islámábádu skončilo a že stále přetrvávají některé závažné neshody. Íránská vláda na síti X uvedla, že jednání „budou pokračovat i přes některé přetrvávající rozdíly“. Reportér íránské státní televize v Islámábádu uvedl, že jednání budou pokračovat v neděli.
Pákistán zprostředkoval příměří mezi USA a Íránem, které začalo platit v noci na středu a které má trvat dva týdny. To má poskytnut prostor k dojednání konečné dohody mezi stranami konfliktu.