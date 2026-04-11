Trump slibuje brzké otevření Hormuzského průlivu, i bez Íránu

Spojené státy zajistí brzké otevření Hormuzského průlivu, ať už s íránskou spoluprací, nebo bez ní. Řekl to bez bližších podrobností novinářům americký prezident Donald Trump. Připustil ale, že to nemusí být snadné.
„Otevřeme záliv s nimi nebo bez nich (…) nebo ten průliv, jak ho nazývají. Myslím, že to půjde docela rychle, a pokud ne, budeme to schopni dotáhnout do konce,“ řekl Trump novinářům při odletu z Washingtonu na cestu po USA. „Otevřeme to poměrně brzy.“
Blokáda průlivu Teheránem od začátku války USA a Izraele s Íránem způsobila nejhorší narušení globálních dodávek energie. Průlivem proudí zhruba dvacet procent celosvětových dodávek ropy a zkapalněného zemního plynu.
Znovuotevření Hormuzského průlivu bude hrát významnou roli v mírových jednáních. Na otázku, jak by měla vypadat dobrá dohoda Trump odpověděl, že hlavni prioritou je zajistit, aby Teherán nemohl získat jadernou zbraň.
Trump je rozčilený z toho, že spojenci z NATO nepomohli zajistit bezpečný průjezd lodí průlivem. Agentura Reuters ve čtvrtek napsala, že generální tajemník NATO Mark Rutte po setkání s Trumpem sdělil evropským vládám, že americký prezident chce do několika dní konkrétní závazky k zajištění bezpečnosti průlivu.
USA a Izrael zaútočily na Írán 28. února. Teherán reagoval vlastními údery na Izrael a americké základny v zemích Perského zálivu. Údery na Írán a izraelské útoky na Libanon zabily tisíce lidí a vyhnaly z domovů miliony lidí. Válka prudce zvýšila ceny ropy a otřásla globálními trhy. V úterý Trump oznámil příměří s Teheránem, kterému předtím vyhrožoval zničením íránské civilizace, to je ale zatím křehké. Provoz v průlivu zatím zůstává zastaven.