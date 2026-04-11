Trump slibuje brzké otevření Hormuzského průlivu, i bez Íránu


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK

Spojené státy zajistí brzké otevření Hormuzského průlivu, ať už s íránskou spoluprací, nebo bez ní. Řekl to bez bližších podrobností novinářům americký prezident Donald Trump. Připustil ale, že to nemusí být snadné.

„Otevřeme záliv s nimi nebo bez nich (…) nebo ten průliv, jak ho nazývají. Myslím, že to půjde docela rychle, a pokud ne, budeme to schopni dotáhnout do konce,“ řekl Trump novinářům při odletu z Washingtonu na cestu po USA. „Otevřeme to poměrně brzy.“

Blokáda průlivu Teheránem od začátku války USA a Izraele s Íránem způsobila nejhorší narušení globálních dodávek energie. Průlivem proudí zhruba dvacet procent celosvětových dodávek ropy a zkapalněného zemního plynu.

Znovuotevření Hormuzského průlivu bude hrát významnou roli v mírových jednáních. Na otázku, jak by měla vypadat dobrá dohoda Trump odpověděl, že hlavni prioritou je zajistit, aby Teherán nemohl získat jadernou zbraň.

Íránská delegace dorazila do Islámábádu, má jednat s Američany o míru
Pákistán se chystá na mírová jednání mezi USA a Íránem v Islámábádu, 10. dubna 2026

Trump je rozčilený z toho, že spojenci z NATO nepomohli zajistit bezpečný průjezd lodí průlivem. Agentura Reuters ve čtvrtek napsala, že generální tajemník NATO Mark Rutte po setkání s Trumpem sdělil evropským vládám, že americký prezident chce do několika dní konkrétní závazky k zajištění bezpečnosti průlivu.

Trump po schůzce s Ruttem znovu kritizoval členy NATO
Generální tajemník NATO Mark Rutte (vlevo) a prezident USA Donald Trump

USA a Izrael zaútočily na Írán 28. února. Teherán reagoval vlastními údery na Izrael a americké základny v zemích Perského zálivu. Údery na Írán a izraelské útoky na Libanon zabily tisíce lidí a vyhnaly z domovů miliony lidí. Válka prudce zvýšila ceny ropy a otřásla globálními trhy. V úterý Trump oznámil příměří s Teheránem, kterému předtím vyhrožoval zničením íránské civilizace, to je ale zatím křehké. Provoz v průlivu zatím zůstává zastaven.

Artemis II se vrátila na Zemi. Přistání do oceánu proběhlo úspěšně

včeraAktualizovánopřed 1 hhodinou
Turek chce i nadále jezdit na unijní rady, chystá se i hlasovat

před 7 hhodinami
Rada EU schválila český plán na využití fondu SAFE pro vojenské účely

včeraAktualizovánopřed 10 hhodinami
Aplikaci Telegram v Rusku téměř úplně zablokovaly tamní úřady

před 14 hhodinami
Tučňák císařský se stal ohroženým druhem

před 15 hhodinami
Přemnožení komárů monitorují vědci na jihu Moravy

před 20 hhodinami
Soud poslal do vězení „ketaminovou královnu" spojenou se smrtí Matthewa Perryho

9. 4. 2026
Máme podobné názory na mnoho záležitostí, řekl Pavel po jednání s italským prezidentem

9. 4. 2026Aktualizováno9. 4. 2026

Trump slibuje brzké otevření Hormuzského průlivu, i bez Íránu

Spojené státy zajistí brzké otevření Hormuzského průlivu, ať už s íránskou spoluprací, nebo bez ní. Řekl to bez bližších podrobností novinářům americký prezident Donald Trump. Připustil ale, že to nemusí být snadné.
před 1 hhodinou

ŽivěArtemis II se vrátila na Zemi. Přistání do oceánu proběhlo úspěšně

Mise Artemis II, při které první lidé od sedmdesátých let minulého století obletěli Měsíc, v noci na sobotu ukončila svou více než milion kilometrů dlouhou cestu. Čtveřice astronautů v kosmické lodi Orion proletěla atmosférou a dopadla do Tichého oceánu nedaleko západoamerického San Diega.
včeraAktualizovánopřed 1 hhodinou

Íránská delegace dorazila do Islámábádu, má jednat s Američany o míru

Íránská delegace v čele s předsedou parlamentu dorazila do pákistánského Islámábádu, aby se zúčastnila mírových rozhovorů mezi Washingtonem a Teheránem, informovaly tiskové agentury. Stanice BBC však v pátek psala o nejistotě, která kolem na sobotu plánovaných jednání panuje. Írán totiž dal už ve čtvrtek najevo, že účast jeho zástupců závisí na dodržování příměří ve všech oblastech Blízkého východu, včetně Libanonu. To však Izrael porušuje svými údery na cíle proíránského libanonského hnutí Hizballáh.
včeraAktualizovánopřed 3 hhodinami

Izraelské útoky v jižním Libanonu zabily devatenáct lidí

Izraelské útoky na jiholibanonské město Nabatíja v pátek zabily devatenáct lidí, píše libanonský deník L’Orient-Le Jour (OLJ). Mezi oběťmi je osm civilistů a jedenáct příslušníků bezpečnostních složek. Nejméně patnáct lidí bylo zraněno. Izrael pokračuje v ostřelování jihu Libanonu den poté, co izraelský premiér Benjamin Netanjahu oznámil, že chce s Libanonem v nadcházejícím týdnu zahájit přímé rozhovory, které by zahrnovaly i mírová jednání. Ta se podle libanonské prezidentské kanceláře uskuteční v úterý ve Washingtonu.
včeraAktualizovánopřed 4 hhodinami

Ukrajina hlásí dva mrtvé po ruských úderech

Ruské útoky v noci na pátek v ukrajinské Dněpropetrovské oblasti zabily dva lidi, hlásí šéf regionální vojenské správy Oleksandr Hanža. V jihoukrajinském Chersonu je podle úřadů po útoku zraněná seniorka, o dvou raněných v Sumské oblasti na severovýchodě země informovali ukrajinští záchranáři. Terčem náletu velkého počtu ruských dronů se opět stala také Oděsa. Obětí náletu ukrajinských dronů se stal civilista ve Volgogradké oblasti, tvrdí ruské úřady.
včeraAktualizovánopřed 6 hhodinami

VideoMladá lékařka volí Orbána, seniorka Tiszu. Maďarská kampaň odhalila mimořádné změny

Napětí před maďarskými volbami roste. Premiér Viktor Orbán viní soupeře z vytváření chaosu, lídr opozice Péter Magyar mluví o vládních podvodech. Kampaň přinesla mimořádné změny podpory hlavně v menších městech, ale i napříč generacemi. „Chci, aby Fidesz zůstal u vlády, protože jsem žila deset let v Anglii a problém s migrací je tam velmi vážný,“ sdělila mladá lékařka a Orbánova podporovatelka Ivana. „Je třeba vybudovat zcela nový systém. Ne kvůli mně, na to už jsem stará. Ale mám děti a vnoučata,“ zhodnotila naopak Magyarova podporovatelka Olga. „Politická scéna se změnila, opozice je nyní silnější i ve venkovských oblastech,“ míní redaktor webu 24.hu Zsolt Kerner.
před 7 hhodinami

VideoÍrán je mnohem těžší váha než Venezuela. Trump přecenil síly, míní Romancov

Příměří na Blízkém východě je hodně vratké, myslí si politický geograf Michael Romancov. Má ale za mírně pravděpodobnější, že se nakonec přemění na skutečný mír. „Ale počkejme, až dojde k prvnímu setkání obou delegací a jaký z toho bude výstup,“ podotkl. Romancov míní, že prezident USA Donald Trump schopnosti Íránu výrazně podcenil. „Otázkou je, jestli třeba proto, že varovné hlasy byly ignorovány, nebo vůbec nezazněly,“ dodal. „Při vší úctě k Venezuele, Írán je hráč úplně jiné váhové kategorie.“ Íránský režim se povedlo USA a Izraeli sice dekapitovat, ale nezhroutil se, popsal. V Interview ČT24 moderovaném Jiřím Václavkem Romancov promluvil rovněž na téma budoucnosti NATO či vrcholící předvolební kampaně v Maďarsku.
před 7 hhodinami

Rada EU schválila český plán na využití fondu SAFE pro vojenské účely

Rada EU, která zastupuje členské státy, oznámila, že schválila český plán na využití prostředků z evropského finančního nástroje SAFE, který byl zřízen loni a umožňuje půjčky na vojenské vybavení. Česko může využít částku 2,06 miliardy eur (50,3 miliardy korun). Česká strana dokument ještě v lednu upravovala, proto se schvalování protáhlo. Schválení půjčky ocenil premiér Andrej Babiš (ANO).
včeraAktualizovánopřed 10 hhodinami
