Není jisté, zda mírová jednání USA a Íránu proběhnou, píší média

Nejistota stále panuje kolem na pátek či sobotu plánovaných mírových jednání mezi Spojenými státy a Íránem v pákistánském Islámábádu, píše stanice BBC. Teherán totiž dal už ve čtvrtek najevo, že účast íránských zástupců závisí na dodržování příměří ve všech oblastech Blízkého východu, včetně Libanonu. To však Izrael porušuje svými nepřestávajícími údery na cíle proíránského libanonského hnutí Hizballáh.
Podle íránského velvyslance v Pákistánu Rezáa Amirího Moghadama měla íránská delegace ve čtvrtek přicestovat do pákistánské metropole, což však poté bylo v noci na pátek vyvráceno íránskými tiskovými agenturami.
Stanice NBC pak v pátek informovala, že poblíž pákistánské letecké základny Nur Chán byl spatřen transportní letoun amerického letectva.
Spojené státy a Izrael zahájily 28. února vzdušné útoky proti Íránu a rozpoutaly tak regionální válku. V noci na středu oznámil americký prezident Donald Trump začátek dvoutýdenního příměří, po němž útoky na Írán ustaly. Klid zbraní zprostředkoval pákistánský premiér Šahbáz Šaríf, který následně oznámil, že v Islámábádu se v pátek uskuteční mírové rozhovory, které by měly vést k urovnání sporů.
„Íránská islámská republika a Spojené státy americké se spolu se svými spojenci dohodly na okamžitém příměří úplně všude, včetně Libanonu a dalších míst, s okamžitou platností,“ napsal tehdy Šaríf na síti X.
To ale následně popřel izraelský premiér Benjamin Netanjahu, který navzdory tomu, že s příměřím souhlasil, uvedl, že dohoda se nevztahuje na boje Izraele s Hizballáhem. Izraelská armáda v den uzavření příměří provedla v Libanonu sérii úderů, které si podle posledních informací vyžádaly přes tři sta obětí.
Íránský prezident Masúd Pezeškján poté uvedl, že kvůli izraelskému porušování nemají mírová jednání význam. Podle Trumpa jsou však pokračující izraelské útoky na Libanon samostatnou potyčkou, která není v příměří s Teheránem zahrnuta.
Znepokojení v zahraničí
Obavy ohledně vážného porušení příměří ze strany Tel Avivu ve společném telefonickém rozhovoru dali najevo také pákistánský ministr zahraničí Išak Dar a jeho francouzský protějšek Jean-Noël Barrot. „Oba státníci vyjádřili znepokojení nad závažným porušováním příměří, k němuž došlo v Libanonu, a zdůraznili důležitost jeho dodržování,“ uvedlo podle BBC pákistánské ministerstvo zahraničí.
Pokud se jednání v Islámábádu uskuteční, bude za americkou stranu o mírové dohodě vyjednávat zvláštní vyslanec Steve Witkoff a Trumpův zeť Jared Kushner, Bílý dům potvrdil, že delegaci povede viceprezident JD Vance. Na opačné straně jednacího stolu by měli podle posledních informací agentury Reuters zasednout předseda íránského parlamentu Mohammad Bágher Ghálíbáf a íránský ministr zahraničí Abbás Arakčí.
