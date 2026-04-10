Není jisté, zda mírová jednání USA a Íránu proběhnou, píší média


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK

Nejistota stále panuje kolem na pátek či sobotu plánovaných mírových jednání mezi Spojenými státy a Íránem v pákistánském Islámábádu, píše stanice BBC. Teherán totiž dal už ve čtvrtek najevo, že účast íránských zástupců závisí na dodržování příměří ve všech oblastech Blízkého východu, včetně Libanonu. To však Izrael porušuje svými nepřestávajícími údery na cíle proíránského libanonského hnutí Hizballáh.

Podle íránského velvyslance v Pákistánu Rezáa Amirího Moghadama měla íránská delegace ve čtvrtek přicestovat do pákistánské metropole, což však poté bylo v noci na pátek vyvráceno íránskými tiskovými agenturami.

Stanice NBC pak v pátek informovala, že poblíž pákistánské letecké základny Nur Chán byl spatřen transportní letoun amerického letectva.

USA a Írán souhlasily s dvoutýdenním příměřím
Americký prezident Donald Trump

Spojené státy a Izrael zahájily 28. února vzdušné útoky proti Íránu a rozpoutaly tak regionální válku. V noci na středu oznámil americký prezident Donald Trump začátek dvoutýdenního příměří, po němž útoky na Írán ustaly. Klid zbraní zprostředkoval pákistánský premiér Šahbáz Šaríf, který následně oznámil, že v Islámábádu se v pátek uskuteční mírové rozhovory, které by měly vést k urovnání sporů.

„Íránská islámská republika a Spojené státy americké se spolu se svými spojenci dohodly na okamžitém příměří úplně všude, včetně Libanonu a dalších míst, s okamžitou platností,“ napsal tehdy Šaríf na síti X.

To ale následně popřel izraelský premiér Benjamin Netanjahu, který navzdory tomu, že s příměřím souhlasil, uvedl, že dohoda se nevztahuje na boje Izraele s Hizballáhem. Izraelská armáda v den uzavření příměří provedla v Libanonu sérii úderů, které si podle posledních informací vyžádaly přes tři sta obětí.

Příměří v ohrožení. Izrael podnikl dosud nejsilnější útok na Libanon
Následky izraelského útoku na libanonské město Sidón (8. dubna 2026)

Íránský prezident Masúd Pezeškján poté uvedl, že kvůli izraelskému porušování nemají mírová jednání význam. Podle Trumpa jsou však pokračující izraelské útoky na Libanon samostatnou potyčkou, která není v příměří s Teheránem zahrnuta.

Bezpečnostní analytik Otakar Foltýn o mírových jednáních USA a Íránu
Zdroj: ČT24

Znepokojení v zahraničí

Obavy ohledně vážného porušení příměří ze strany Tel Avivu ve společném telefonickém rozhovoru dali najevo také pákistánský ministr zahraničí Išak Dar a jeho francouzský protějšek Jean-Noël Barrot. „Oba státníci vyjádřili znepokojení nad závažným porušováním příměří, k němuž došlo v Libanonu, a zdůraznili důležitost jeho dodržování,“ uvedlo podle BBC pákistánské ministerstvo zahraničí.

Pokud se jednání v Islámábádu uskuteční, bude za americkou stranu o mírové dohodě vyjednávat zvláštní vyslanec Steve Witkoff a Trumpův zeť Jared Kushner, Bílý dům potvrdil, že delegaci povede viceprezident JD Vance. Na opačné straně jednacího stolu by měli podle posledních informací agentury Reuters zasednout předseda íránského parlamentu Mohammad Bágher Ghálíbáf a íránský ministr zahraničí Abbás Arakčí.

Astronauti mise Artemis II se vrací na Zemi. Kritický bude průlet atmosférou

Astronauti mise Artemis II se vrací na Zemi. Kritický bude průlet atmosférou

před 3 mminutami
Rada EU schválila český plán na využití fondu SAFE pro vojenské účely

Rada EU schválila český plán na využití fondu SAFE pro vojenské účely

12:29Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Aplikaci Telegram v Rusku téměř úplně zablokovaly tamní úřady

Aplikaci Telegram v Rusku téměř úplně zablokovaly tamní úřady

před 2 hhodinami
Tučňák císařský se stal ohroženým druhem

Tučňák císařský se stal ohroženým druhem

před 3 hhodinami
Přemnožení komárů monitorují vědci na jihu Moravy

VideoPřemnožení komárů monitorují vědci na jihu Moravy

před 8 hhodinami
Soud poslal do vězení „ketaminovou královnu“ spojenou se smrtí Matthewa Perryho

VideoSoud poslal do vězení „ketaminovou královnu“ spojenou se smrtí Matthewa Perryho

před 16 hhodinami
Máme podobné názory na mnoho záležitostí, řekl Pavel po jednání s italským prezidentem

Máme podobné názory na mnoho záležitostí, řekl Pavel po jednání s italským prezidentem

včeraAktualizovánopřed 17 hhodinami
Izrael vyzval k evakuaci jižního Bejrútu

Izrael vyzval k evakuaci jižního Bejrútu

včeraAktualizovánopřed 17 hhodinami

Astronauti mise Artemis II se vrací na Zemi. Kritický bude průlet atmosférou

Mise Artemis II, při které první lidé od sedmdesátých let minulého století obletěli Měsíc, v noci na sobotu ukončí svou více než milion kilometrů dlouhou cestu. Čtveřice astronautů v kosmické lodi Orion proletí atmosférou a potom by měla bezpečně dopadnout do Tichého oceánu nedaleko západoamerického San Diega.
Buckinghamský palác vystavuje oblečení královny Alžběty II.

Královská galerie Buckinghamského paláce v pátek zahájila výstavu zachycující život zesnulé královny Alžběty II. prostřednictvím jejího stylu a oblečení. Mezi přibližně tři sta kusy vystavených předmětů jsou Alžbětiny šaty, doplňky či návrhy oblečení, nechybí ani pláštěnka, kterou se chránila před proslulým britským proměnlivým počasím, píše agentura AP. Británie se tak připravuje na oslavy stého výročí narození bývalé královny, které připadá na 21. dubna.
Rada EU schválila český plán na využití fondu SAFE pro vojenské účely

Rada EU, která zastupuje členské státy, oznámila, že schválila český plán na využití prostředků z evropského finančního nástroje SAFE, který byl zřízen loni a umožňuje půjčky na vojenské vybavení. Česká republika může využít částku 2,06 miliardy eur (50,3 miliardy korun). Česká strana dokument ještě v lednu upravovala, proto se schvalování protáhlo.
Aplikaci Telegram v Rusku téměř úplně zablokovaly tamní úřady

Ruské úřady v pátek téměř úplně zablokovaly komunikační platformu Telegram. Úroveň anomálií, svědčící o blokování telegramu, k ránu dosáhla 95 procent, informoval server Agentstvo. Ruské úřady podle portálu nyní blokují Telegram dokonce přísněji než západní aplikace pro zasílání zpráv WhatsApp nebo Signal.
Ukrajina tvrdí, že zasáhla vlajkovou loď ruské Černomořské floty

Ukrajina pokračuje v útocích na plavidla ruského Černomořského loďstva. Tento týden uvedla, že zasáhla fregatu Admiral Makarov, která je jeho vlajkovou lodí. Kyjev dále tvrdí, že se mu podařilo vyřadit z provozu poslední železniční trajekt, který skrz Kerčský průliv zásoboval ruské síly na okupovaném Krymu.
Ukrajina hlásí dva mrtvé po ruských úderech

Ruské útoky v noci na pátek v ukrajinské Dněpropetrovské oblasti zabily dva lidi, hlásí šéf regionální vojenské správy Oleksandr Hanža. V jihoukrajinském Chersonu je podle úřadů po útoku zraněná seniorka, o dvou raněných v Sumské oblasti na severovýchodě země informovali ukrajinští záchranáři. Terčem náletu velkého počtu ruských dronů se opět stala také Oděsa. Obětí náletu ukrajinských dronů se stal civilista ve Volgogradké oblasti, tvrdí ruské úřady.
Stávka personálu ochromila provoz Lufthansy. Zrušeny byly i spoje s Prahou

Provoz německé letecké společnosti Lufthansa a její divize CityLine ochromila stávka palubního personálu. Začala v pátek minutu po půlnoci a trvat bude do 22:00. Lety kvůli tomu zrušila velká mezinárodní letiště ve Frankfurtu nad Mohanem a Mnichově, ale i řada dalších menších letišť po celém Německu. Zrušeno bylo i šestnáct spojů mezi Prahou na jedné a Frankfurtem a Mnichovem na druhé straně.
