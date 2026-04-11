Vance přiletěl do Pákistánu, s Íránci bude jednat o míru


před 13 mminutami|Zdroj: ČTK

V Islámábádu přistálo letadlo s americkými představiteli včetně viceprezidenta JD Vance, kteří mají v Pákistánu vést mírová jednání se zástupci Íránu. Uvedly to stanice BBC a agentura Reuters s odvoláním na místní zdroje.

Cílem rozhovorů je ukončit šest týdnů trvající válku USA a Izraele s Íránem, která si vyžádala tisíce obětí po celém Blízkém východě, narušila dodávky ropy, podnítila inflaci a zpomalila globální ekonomiku, podotýká Reuters. Příměří, které nyní mezi stranami platí, zprostředkoval právě Pákistán.

Americkou stranu vede viceprezident Vance, pákistánské zdroje potvrdily také přílet zmocněnce amerického prezidenta Donalda Trumpa Stevea Witkoffa a prezidentova zetě Jareda Kushnera.

Součástí íránské delegace je řada vysoce postavených představitelů, včetně předsedy parlamentu Mohammada Bághera Ghálíbáfa či ministra zahraničí Abbáse Arakčího.

Íránci tvrdí, že mají dobré úmysly, ale po předchozích zkušenostech americké straně nedůvěřují. „Naše zkušenosti s vyjednáváním s Američany se vždy setkaly s neúspěchem a porušením slibů,“ citoval Ghálíbáfa server BBC News.

Dodal, že i viceprezident Vance před odletem uvedl, že USA vstupují do rozhovorů s optimismem, ale varoval zároveň Teherán, aby si s Amerikou „nezahrával“.

Řetězový dopad na světovou ekonomiku

Prezident Světové banky Ajay Banga řekl Reuters, že válka na Blízkém východě bude mít na světovou ekonomiku řetězový dopad, a to i v případě, že křehké příměří oznámené americkým prezidentem vydrží.

Banga upozornil, že v případě neúspěchu příměří a další eskalace konfliktu by byly dopady výrazně hlubší. Podle základního scénáře, pokud válka brzy skončí, by globální růst mohl klesnout o 0,3 až 0,4 procentního bodu, zatímco při pokračování války až o jeden procentní bod. Inflace by se mohla zvýšit o 0,2 až 0,3 procentního bodu, v případě delšího konfliktu až o 0,9 procentního bodu.

Konflikt již zvýšil ceny ropy o zhruba padesát procent a narušil dodávky ropy, plynu, hnojiv, helia i dalších komodit. Narušil také cestovní ruch a leteckou dopravu.

Oznámené dvoutýdenní příměří je podle Bangy přitom stále křehké a pokračují výměny úderů mezi Izraelem a proíránským teroristickým hnutím Hizballáh v Libanonu.

Podle něj krize znovu zdůraznila potřebu diverzifikace zdrojů energie a posílení energetické soběstačnosti. Světová banka proto podle Bangy rozvíjí řadu energetických projektů a vede jednání s některými státy o prodloužení životnosti jejich jaderných elektráren či o rozvoji nových jaderných kapacit. Banka loni v červnu zrušila dlouhodobý zákaz financování jaderné energetiky.

„Pokud se ve velkém měřítku nerozvine jaderná energie, vodní a geotermální zdroje spolu s větrnou a solární energií, budou státy nakonec více spoléhat na tradiční paliva, a to nikdo nechce,“ uvedl Banga.

Možnost dobrovolně se vyloučit z hazardu využívá výrazně více lidí

Artemis II se vrátila na Zemi. Přistání do oceánu proběhlo úspěšně

Německo chystá rozsáhlou reformu daní a důchodů

Soudy, zda Česko závazek k NATO splní, jsou dle Zůny předčasné. Opozice přístup kritizuje

Vláda odkládá státní podporu hypoték pro mladé rodiny

Turek chce i nadále jezdit na unijní rady, chystá se i hlasovat

Rada EU schválila český plán na využití fondu SAFE pro vojenské účely

Aplikaci Telegram v Rusku téměř úplně zablokovaly tamní úřady

Artemis II se vrátila na Zemi. Přistání do oceánu proběhlo úspěšně

Mise Artemis II, při které první lidé od sedmdesátých let minulého století obletěli Měsíc, v noci na sobotu ukončila svou více než milion kilometrů dlouhou cestu. Čtveřice astronautů v kosmické lodi Orion proletěla atmosférou a dopadla do Tichého oceánu nedaleko západoamerického San Diega. Manažer programu Orion Howard Hu na tiskové konferenci uvedl, že tento den představuje začátek nové éry lidského průzkumu vesmíru.
Německo chystá rozsáhlou reformu daní a důchodů

Německá populace stárne a stagnující ekonomika vytváří dodatečný tlak na veřejné finance. Země tak podniká kroky pro zásadní reformu důchodů, zdravotnictví i daní. Podstatné je určení věku odchodu do důchodu. Pokud se změny podaří prosadit, spolková republika se podle analytiků promění víc než za posledních deset let.
Trump slibuje brzké otevření Hormuzského průlivu, i bez Íránu

Spojené státy zajistí brzké otevření Hormuzského průlivu, ať už s íránskou spoluprací, nebo bez ní. Řekl to bez bližších podrobností americký prezident Donald Trump. Připustil ale, že to nemusí být snadné.
Íránská delegace dorazila do Islámábádu, má jednat s Američany o míru

Íránská delegace v čele s předsedou parlamentu dorazila do pákistánského Islámábádu, aby se zúčastnila mírových rozhovorů mezi Washingtonem a Teheránem, informovaly tiskové agentury. Stanice BBC však v pátek psala o nejistotě, která kolem na sobotu plánovaných jednání panuje. Írán totiž dal už ve čtvrtek najevo, že účast jeho zástupců závisí na dodržování příměří ve všech oblastech Blízkého východu, včetně Libanonu. To však Izrael porušuje svými údery na cíle proíránského libanonského hnutí Hizballáh.
Izraelské útoky v jižním Libanonu zabily devatenáct lidí

Izraelské útoky na jiholibanonské město Nabatíja v pátek zabily devatenáct lidí, píše libanonský deník L’Orient-Le Jour (OLJ). Mezi oběťmi je osm civilistů a jedenáct příslušníků bezpečnostních složek. Nejméně patnáct lidí bylo zraněno. Izrael pokračuje v ostřelování jihu Libanonu den poté, co izraelský premiér Benjamin Netanjahu oznámil, že chce s Libanonem v nadcházejícím týdnu zahájit přímé rozhovory, které by zahrnovaly i mírová jednání. Ta se podle libanonské prezidentské kanceláře uskuteční v úterý ve Washingtonu.
Ukrajina hlásí dva mrtvé po ruských úderech

Ruské útoky v noci na pátek v ukrajinské Dněpropetrovské oblasti zabily dva lidi, hlásí šéf regionální vojenské správy Oleksandr Hanža. V jihoukrajinském Chersonu je podle úřadů po útoku zraněná seniorka, o dvou raněných v Sumské oblasti na severovýchodě země informovali ukrajinští záchranáři. Terčem náletu velkého počtu ruských dronů se opět stala také Oděsa. Obětí náletu ukrajinských dronů se stal civilista ve Volgogradké oblasti, tvrdí ruské úřady.
VideoMladá lékařka volí Orbána, seniorka Tiszu. Maďarská kampaň odhalila mimořádné změny

Napětí před maďarskými volbami roste. Premiér Viktor Orbán viní soupeře z vytváření chaosu, lídr opozice Péter Magyar mluví o vládních podvodech. Kampaň přinesla mimořádné změny podpory hlavně v menších městech, ale i napříč generacemi. „Chci, aby Fidesz zůstal u vlády, protože jsem žila deset let v Anglii a problém s migrací je tam velmi vážný,“ sdělila mladá lékařka a Orbánova podporovatelka Ivana. „Je třeba vybudovat zcela nový systém. Ne kvůli mně, na to už jsem stará. Ale mám děti a vnoučata,“ zhodnotila naopak Magyarova podporovatelka Olga. „Politická scéna se změnila, opozice je nyní silnější i ve venkovských oblastech,“ míní redaktor webu 24.hu Zsolt Kerner.
