Drahá ropa zvyšuje náklady chemických firem, mají problémy i s dodávkami


před 39 mminutami|Zdroj: ČTK

Chemický průmysl v Česku čelí růstu nákladů i problémům s dodávkami surovin. Hlavní příčinou je současné prudké zdražování ropy a zemního plynu, což jsou klíčové suroviny pro výrobu. Firmy už nyní jednají se svými dodavateli o navýšení plateb za dodávky, zatím v průměru o přibližně deset procent. U vybraných surovin to ale může být i výrazně více, vyplývá z informací Svazu chemického průmyslu. Firmy odhadují, že v případě trvání konfliktu v Íránu po dobu více měsíců bude mít současná situace pro evropské i české podniky fatální důsledky.

Údery proti Íránu, které zažehly regionální válku, zahájily Spojené státy a Izrael 28. února. Írán v odvetě cílí na americké a izraelské cíle v regionu. Íránské revoluční gardy také blokují Hormuzský průliv, kudy za normální situace převáží tankery zhruba pětinu světové produkce ropy a přibližně třetinu zkapalněného zemního plynu (LNG).

Konflikt tak bude mít pro tuzemský chemický průmysl citelný dopad. Hlavním problémem je zastavení lodní dopravy v Hormuzském průlivu, kvůli čemuž zdražuje ropa a produkty z ní vyráběné.

Už nyní podle svazu dodavatelé surovin vyvolávají jednání o zvyšování cen. Zatím jde podle členů svazu zhruba o pět až patnáct procent. U vybraných surovin ale může růst nákladů dosahovat i čtyřicet procent. Firmy zároveň upozorňují, že růst cen bude při protahování konfliktu ještě vyšší. Kromě toho rostou i náklady na energie a paliva, které logistické firmy už také promítají do svých cen.

Jedna z členských organizací svazu v souvislosti s růstem nákladů upozornila, že někteří výrobci a distributoři zneužívají situaci a spekulativně zdražují své dodávky nebo služby, přestože mají staré zásoby za předválečné ceny.

Nejde ale jen o zdražování zdrojů, podle svazu roste i riziko výpadku dodávek chemických látek. „Přestože nejsme přímo závislí na dovozech z Blízkého východu, evropský i globální chemický trh je silně propojený a čelíme růstu cen i problémům s logistikou,“ uvedly firmy.

Ceny ropy na začátku týdne opět výrazně vzrostly. Na trhu přetrvávají obavy z dlouhodobého narušení dodávek v důsledku konfliktu na Blízkém východě. Severomořská ropa Brent se v pondělí ráno prodávala za cenu nad 115 dolary (zhruba 2460 korun) za barel. Během dne její cena mírně klesla k aktuálním zhruba 109 dolarům (zhruba 2330 korun) za barel.

Vlády Česka a Slovenska se po třech letech sešly ke společnému jednání

Ukrajina si připomíná ruské zločiny v Buče, zemi navštívila Kallasová

Jihomoravský radní Podzimek rezignoval

Resort usiluje o výměnu území v hamburském přístavu. Návrh zastavil Babiš

Izrael zřejmě spustil „gazafikaci" jihu Libanonu

Izrael dosáhl v íránské válce většiny svých cílů, řekl Netanjahu

Kuba očekává první dodávku ropy za tři měsíce, USA to povolily

STAN nominuje na místopředsedkyni sněmovny místo Rakušana Urbanovou

VideoHosté Událostí, komentářů probrali růst cen paliv

Vláda připravuje zastropování marží prodejců nafty a benzinu. Na mimořádném čtvrtečním zasedání zváží také varianty snížení spotřební daně u pohonných hmot. Po pondělním jednání kabinetu to oznámila ministryně financí Alena Schillerová (ANO). Řešení růstu cen paliv bylo i tématem Událostí, komentářů moderovaných Terezou Řezníčkovou. Podle poslance Miroslava Ševčíka (za SPD) „nemá cenu reagovat předčasně“. Česko podle něj nemá možnosti, jak situaci ovlivnit. Poslanec Ivan Bartoš (Piráti) si myslí, že řešením není sahat na ceny komodity ani snížení spotřební daně.
Resort usiluje o výměnu území v hamburském přístavu. Návrh zastavil Babiš

Ministerstvo dopravy chce s německým Hamburkem domluvit výměnu dvou přístavních území. Návrh na další postup ale česká vláda stále neschválila. Německé úřady s ním přitom počítaly do konce března. Přístup k moři má Česko v Hamburku už 99 let, stará nájemní smlouva skončí za dva roky.
Stát půjčí rafineriím ropu, vláda připraví zastropování marží u paliv

Stát půjčí tuzemským rafineriím sto tisíc tun ropy ze svých nouzových rezerv, řekl po jednání kabinetu Andrej Babiš (ANO). Důvodem opatření je omezení dodávek na ropovodu IKL/TAL. K situaci o cenách pohonných hmot se vláda znovu sejde ve čtvrtek. Předtím, ve středu, bude opět jednat s hlavními distributory. Ministerstvo financí dál analyzuje situaci, ve hře je i možnost snížit spotřební daň. Vláda také připraví zastropování marží obchodníků s palivy. Ceny paliv rychle rostou od konce února, kdy vypukl konflikt v Íránu.
EK vyzvala Slovensko, ať zruší dvojí ceny nafty. Fico Komisi zkritizoval

Evropská komise vyzvala Slovensko, aby přestalo uplatňovat vládní nařízení o prodeji nafty, jehož součástí je i zavedení dvojích cen. Bratislavě pohrozila zahájením řízení pro porušení unijního práva, uvedl v pondělí slovenský premiér Robert Fico (Smer). Podle něj chce Komise tímto krokem ovlivnit politickou situaci na Slovensku. Fico EK kritizoval rovněž za to, že dle něj nedokázala prosadit kontrolu ropovodu Družba na Ukrajině, kterým v lednu přestala proudit surovina na Slovensko a do Maďarska.
Část dodavatelů zdražuje fixované ceníky plynu i elektřiny

Energetická společnost E.ON od pondělka zdražila některé fixované ceníky plynu i elektřiny. Zvýšení cen o nižší stovky korun za spotřebovanou megawatthodinu (MWh) se týká nově uzavíraných smluv se závazkem. Zákazníků se smlouvou na dobu neurčitou nebo s fixací uzavřenou už dříve se změny nedotknou. Zdražení fixovaných tarifů u nových smluv nebo jejich přípravu v minulých dnech oznámily například i innogy, Pražská plynárenská či MND. Reagují tak na růst ceny plynu na světovém trhu.
Ceny paliv rostou, zároveň stoupá i poptávka

Poptávka po pohonných hmotách v Česku i přes prudké zdražování vzrostla. Podle předběžných odhadů České asociace petrolejářského průmyslu a obchodu (ČAPPO) se během březnových týdnů zvýšila spotřeba nafty oproti běžným obdobím o zhruba 25 procent a u benzinu až o 15 procent, řekl mluvčí ČAPPO Václav Loula. Nedostatek paliv podle něj nehrozí. Podle analytiků je příčinou vyšší poptávky předzásobování motoristů a také větší zájem řidičů ze zahraničních zemí, kde jsou paliva dražší.
Stát nevyužil příznivé podmínky ke stabilizaci veřejných financí, míní NKÚ

Ani v loňském roce se nepodařilo zásadně stabilizovat veřejné finance, zhodnotil Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ) ve své výroční zprávě za rok 2025. Přestože rostly příjmy státního rozpočtu i celá ekonomika, výdaje rostly rychleji. Plánovaný schodek rozpočtu vláda dle úřadu výrazně překročila. Státní dluh dál narůstal a přiblížil se 3,7 bilionu korun. Vysoký podíl povinných výdajů navíc dlouhodobě zvyšuje zranitelnost veřejných financí a snižuje odolnost státu vůči budoucím krizím.
