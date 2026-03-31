Drahá ropa zvyšuje náklady chemických firem, mají problémy i s dodávkami

Chemický průmysl v Česku čelí růstu nákladů i problémům s dodávkami surovin. Hlavní příčinou je současné prudké zdražování ropy a zemního plynu, což jsou klíčové suroviny pro výrobu. Firmy už nyní jednají se svými dodavateli o navýšení plateb za dodávky, zatím v průměru o přibližně deset procent. U vybraných surovin to ale může být i výrazně více, vyplývá z informací Svazu chemického průmyslu. Firmy odhadují, že v případě trvání konfliktu v Íránu po dobu více měsíců bude mít současná situace pro evropské i české podniky fatální důsledky.
Údery proti Íránu, které zažehly regionální válku, zahájily Spojené státy a Izrael 28. února. Írán v odvetě cílí na americké a izraelské cíle v regionu. Íránské revoluční gardy také blokují Hormuzský průliv, kudy za normální situace převáží tankery zhruba pětinu světové produkce ropy a přibližně třetinu zkapalněného zemního plynu (LNG).
Konflikt tak bude mít pro tuzemský chemický průmysl citelný dopad. Hlavním problémem je zastavení lodní dopravy v Hormuzském průlivu, kvůli čemuž zdražuje ropa a produkty z ní vyráběné.
Už nyní podle svazu dodavatelé surovin vyvolávají jednání o zvyšování cen. Zatím jde podle členů svazu zhruba o pět až patnáct procent. U vybraných surovin ale může růst nákladů dosahovat i čtyřicet procent. Firmy zároveň upozorňují, že růst cen bude při protahování konfliktu ještě vyšší. Kromě toho rostou i náklady na energie a paliva, které logistické firmy už také promítají do svých cen.
Jedna z členských organizací svazu v souvislosti s růstem nákladů upozornila, že někteří výrobci a distributoři zneužívají situaci a spekulativně zdražují své dodávky nebo služby, přestože mají staré zásoby za předválečné ceny.
Nejde ale jen o zdražování zdrojů, podle svazu roste i riziko výpadku dodávek chemických látek. „Přestože nejsme přímo závislí na dovozech z Blízkého východu, evropský i globální chemický trh je silně propojený a čelíme růstu cen i problémům s logistikou,“ uvedly firmy.
Ceny ropy na začátku týdne opět výrazně vzrostly. Na trhu přetrvávají obavy z dlouhodobého narušení dodávek v důsledku konfliktu na Blízkém východě. Severomořská ropa Brent se v pondělí ráno prodávala za cenu nad 115 dolary (zhruba 2460 korun) za barel. Během dne její cena mírně klesla k aktuálním zhruba 109 dolarům (zhruba 2330 korun) za barel.