Íránský útok zasáhl kuvajtský tanker v Dubaji, hrozí únik ropy do moře


před 46 mminutami|Zdroj: ČTK

Íránský útok v noci na úterý zasáhl kuvajtský tanker kotvící v Dubaji, způsobil požár a hrozící únik ropy do moře. Informovaly o tom agentury AFP a Reuters, podle nichž nebyl při útoku nikdo zraněn. Čtyři lidé naproti tomu utrpěli v Dubaji zranění po pádu nespecifikovaných trosek způsobeném protivzdušnou obranou.

„Tanker byl v okamžiku incidentu zcela naplněn. Útok způsobil hmotné škody na trupu lodi, požár na palubě a hrozí únik ropné skvrny do okolních vod,“ citovala kuvajtská agentura Kuna prohlášení tamní ropné společnosti KPC.

Na Dubaj mířil i další útok, s nímž si poradila protivzdušná obrana. Padající trosky však způsobily požár v jednom z domů, který byl naštěstí prázdný. Lehce přitom zranily čtyři lidi v okolí budovy.

Útok hlásí i Saúdská Arábie, jejíž ministerstvo obrany podle agentury Reuters informovalo o zneškodnění tří balistických střel mířících na region okolo metropole Rijádu.

Íránské drony poškodily radarový letoun amerického letectva, píše BBC
E3 Sentry, ilustrační snímek

Údery na země Arabského poloostrova cílené na americké základny, energetická zařízení, lodě či další objekty podniká Írán a jeho spřátelené organizace v odvetě za americko-izraelské údery. Ty na konci února zahájily válku, v jejímž důsledku zemřely tisíce lidí a která ohrožuje globální dodávky ropy a plynu, způsobuje nedostatek zásob hnojiv a narušuje leteckou dopravu.

Aktuálně z rubriky Svět

Vlády Česka a Slovenska se po třech letech sejdou ke společnému jednání

Vlády Česka a Slovenska se v úterý po třech letech sejdou ke společnému jednání. Naposledy se mezivládní konzultace uskutečnily v březnu 2023, zhruba o rok později je tehdejší vláda Petra Fialy (ODS) přerušila kvůli odlišným názorům na některá témata zahraniční politiky. Ministři obou zemí se v úterý sejdou v 11:30 na zámku Nová Horka na Novojičínsku, po pracovním obědě je krátce před 14:00 v plánu tisková konference.
Izrael dosáhl v íránské válce většiny svých cílů, řekl Netanjahu

Izrael dosáhl více než poloviny svých cílů ve válce s Íránem. V pondělním rozhovoru s konzervativní americkou televizní sítí Newsmax to uvedl izraelský premiér Benjamin Netanjahu. Dodal, že mezi izraelské cíle nepatří odstranění íránského režimu, který se podle něho zhroutí zevnitř. O termínu, kdy by válka mohla skončit, nechtěl hovořit.
Rusové tvrdí, že Ukrajinci udeřili na město Taganrog

Ruské úřady tvrdí, že jeden člověk zemřel a osm utrpělo zranění při náletu ukrajinských dronů na město Taganrog, kde se nachází letecký závod, který opravuje ruská letadla. Podle obyvatel města v jihoruské Rostovské oblasti šlo o největší útok od začátku ruské invaze na Ukrajinu. Napsal to telegramový kanál Astra. Kyjev, který se ruské agresi brání od února 2022, hlásí ruský dronový útok na Černihiv.
Kuba očekává první dodávku ropy za tři měsíce, USA to povolily

Kuba v úterý očekává první dodávku ropy ze zahraničí od začátku roku. Do přístavu Matanzas má doplout tanker s ruskou ropou, který se nyní nachází v kubánských výsostných vodách, píší agentury AP a EFE. Bílý dům v pondělí večer uvedl, že přistání tankeru na Kubě povolil z humanitárních důvodů. Washington však v posledních měsících obdobné dodávky blokoval, což vyvolalo na ostrově, kde vládne komunistická strana, hlubokou energetickou krizi. Kreml připlutí ruského tankeru ke Kubě uvítal s tím, že Moskva bude pracovat na dalších dodávkách ropy na karibský ostrov.
Velrybě, která opakovaně uvázla na mělčinách v Německu, se podařilo vyprostit

Velrybě, která opakovaně uvázla na mělčinách Baltského moře na severu Německa, se v pondělí večer znovu podařilo vyprostit. Není ale jasné, jakým směrem poplave, poznamenala agentura DPA s odvoláním na ministerstvo životního prostředí Meklenburska-Předního Pomořanska.
Izraelský parlament schválil zákon s trestem smrti pro palestinské teroristy

Izraelský parlament schválil zákon, který zavádí trest smrti jako hlavní postih pro Palestince odsouzené za terorismus. Zákon, který prosazovaly krajně pravicové strany, silně kritizovaly lidskoprávní skupiny, evropské země i část izraelské politické scény. Podle agentur se očekává, že se legislativa dostane k nejvyššímu soudu, aby ji přezkoumal.
Na jihu Libanonu zahynuli za 24 hodin tři příslušníci jednotek OSN

Při nejméně dvou explozích na jihu Libanonu zahynuli od neděle tři příslušníci mírových jednotek OSN, vyplývá z pondělního prohlášení jednotek UNIFIL. U obou incidentů modré přilby uvádějí, že nevědí, kdo je spáchal. Libanonská armáda uvedla, že při izraelském úderu zemřel jeden její voják. Francie požaduje mimořádné zasedání Rady bezpečnosti OSN a důkladné vyšetření incidentů.
