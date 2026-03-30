Vláda se bude zabývat možnými kroky kvůli růstu cen pohonných hmot

Růst cen pohonných hmot a kroky k jejich poklesu budou v pondělí hlavním tématem vlády Andreje Babiše (ANO). Na zasedání kabinetu přijdou i zástupci pěti hlavních společností na trhu s pohonnými hmotami. Babiš ve videu zveřejněném v neděli na síti X řekl, že jediné, co se nyní dá udělat ke zlevnění pohonných hmot, je zastropování marže obchodníků. Ceny paliv rychle rostou od konce února, kdy vypukl konflikt v Íránu.
Kabinet se na dnešním jednání také vrátí ke dvojici poslaneckých novel ministra práce Aleše Juchelky (ANO), na programu má i řadu předloh opozičních stran a senátních návrhů. Zabývat se bude i návrhy na jmenování do generálských hodností.
Ministerstvo financí zatím na rostoucí ceny reagovalo kontrolami marží prodejců pohonných hmot. Dosavadní kontroly podle úřadu ukázaly, že marže po vypuknutí konfliktu v Íránu klesaly. Ministryně financí Alena Schillerová (ANO) v minulosti nevyloučila možnost dalších opatření, pokud ceny paliv dál porostou. Ministr Juchelka v nedělní Partii Terezie Tománkové na CNN Prima News uvedl, že jednání kabinetu se v pondělí zúčastní pět největších distributorů – MOL, OMV, Shell, EuroOil a PKN Orlen.
K poslaneckým a senátním předlohám zaujme většinou vláda pravděpodobně záporné či neutrální stanovisko. Souhlasit by ale mohla s iniciativou, aby se úrazová chirurgie po deseti letech znovu dostala mezi základní obory specializačního vzdělávání lékařů. Pozitivní stanovisko schválí asi i k senátnímu návrhu na zavedení doplňovacích komunálních voleb, které mají omezit účelový rozpad místních zastupitelstev v malých obcích.
Vláda se vrátí i k dalšímu přerušenému materiálu, který se týká možné výměny území a prodloužení nájmu českého přístavu v Hamburku. Před schválením záměru chtěl kabinet vyřešit otázky budoucnosti labské plavby. Návrh na výměnu předložilo ministerstvo dopravy, podle něj by díky tomu Česko získalo přístup ke kvalitnějšímu přístavišti a zajistilo by si ho na dalších 60 let.
Na programu je i zrušení usnesení vlády o zařazení libanonské právnické osoby Al-Qard Al-Hassan Association (AQAH) na vnitrostátní sankční seznam. Asociace AQAH je podle zdůvodnění zařazení na sankční seznam propojená s organizačními a operačními strukturami vojenského křídla hnutí Hizballáh, které je na seznamu teroristických skupin Evropské