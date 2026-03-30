Vláda se bude zabývat možnými kroky kvůli růstu cen pohonných hmot


před 24 mminutami|Zdroj: ČTK

Růst cen pohonných hmot a kroky k jejich poklesu budou v pondělí hlavním tématem vlády Andreje Babiše (ANO). Na zasedání kabinetu přijdou i zástupci pěti hlavních společností na trhu s pohonnými hmotami. Babiš ve videu zveřejněném v neděli na síti X řekl, že jediné, co se nyní dá udělat ke zlevnění pohonných hmot, je zastropování marže obchodníků. Ceny paliv rychle rostou od konce února, kdy vypukl konflikt v Íránu.

Kabinet se na dnešním jednání také vrátí ke dvojici poslaneckých novel ministra práce Aleše Juchelky (ANO), na programu má i řadu předloh opozičních stran a senátních návrhů. Zabývat se bude i návrhy na jmenování do generálských hodností.

Ministerstvo financí zatím na rostoucí ceny reagovalo kontrolami marží prodejců pohonných hmot. Dosavadní kontroly podle úřadu ukázaly, že marže po vypuknutí konfliktu v Íránu klesaly. Ministryně financí Alena Schillerová (ANO) v minulosti nevyloučila možnost dalších opatření, pokud ceny paliv dál porostou. Ministr Juchelka v nedělní Partii Terezie Tománkové na CNN Prima News uvedl, že jednání kabinetu se v pondělí zúčastní pět největších distributorů – MOL, OMV, Shell, EuroOil a PKN Orlen.

Paliva zdražují, Babiš vyzval hlavní distributory ke snížení cen
Předseda ANO Andrej Babiš

K poslaneckým a senátním předlohám zaujme většinou vláda pravděpodobně záporné či neutrální stanovisko. Souhlasit by ale mohla s iniciativou, aby se úrazová chirurgie po deseti letech znovu dostala mezi základní obory specializačního vzdělávání lékařů. Pozitivní stanovisko schválí asi i k senátnímu návrhu na zavedení doplňovacích komunálních voleb, které mají omezit účelový rozpad místních zastupitelstev v malých obcích.

Vláda se vrátí i k dalšímu přerušenému materiálu, který se týká možné výměny území a prodloužení nájmu českého přístavu v Hamburku. Před schválením záměru chtěl kabinet vyřešit otázky budoucnosti labské plavby. Návrh na výměnu předložilo ministerstvo dopravy, podle něj by díky tomu Česko získalo přístup ke kvalitnějšímu přístavišti a zajistilo by si ho na dalších 60 let.

Projekt LNG terminálu u Hamburku se zpozdí, ČEZ shání jiné kapacity
Terminál na zkapalněný zemní plyn v přístavu Eemshaven

Na programu je i zrušení usnesení vlády o zařazení libanonské právnické osoby Al-Qard Al-Hassan Association (AQAH) na vnitrostátní sankční seznam. Asociace AQAH je podle zdůvodnění zařazení na sankční seznam propojená s organizačními a operačními strukturami vojenského křídla hnutí Hizballáh, které je na seznamu teroristických skupin Evropské

Netanjahu nařídil rozšířit „ochrannou zónu" na jihu Libanonu

Ukrajinské drony znovu zasáhly Usť-Lugu. Rusové zabíjeli v Kramatorsku

České vrtulníky sestřelují ruské drony. Štáb ČT natáčel s ukrajinskou jednotkou

Vláda má šanci prosadit celostátní referendum. O možné podpoře mluví Piráti

WP: Pentagon se připravuje na několik týdnů trvající pozemní operaci v Íránu

Marže, zmatky, kartel. Politici v debatě probrali pohonné hmoty

„Žádní králové," znělo opět z tisíců protestů napříč USA

Policie dopadla čtvrtou osobu podezřelou z teroru v Pardubicích. Soud ji poslal do vazby

Vláda se bude zabývat možnými kroky kvůli růstu cen pohonných hmot

Růst cen pohonných hmot a kroky k jejich poklesu budou v pondělí hlavním tématem vlády Andreje Babiše (ANO). Na zasedání kabinetu přijdou i zástupci pěti hlavních společností na trhu s pohonnými hmotami. Babiš ve videu zveřejněném v neděli na síti X řekl, že jediné, co se nyní dá udělat ke zlevnění pohonných hmot, je zastropování marže obchodníků. Ceny paliv rychle rostou od konce února, kdy vypukl konflikt v Íránu.
před 24 mminutami

V Paraguayi byl nalezen mrtvý český podnikatel, píše místní server

V Paraguayi byl nalezen mrtvý český podnikatel, zřejmě se stal obětí vraždy. Jeho krajan je na útěku a pátrá po něm policie, informoval v neděli místní server ABC. Čin se stal v departementu Itapúa na jihu země, policie okolnosti a motiv činu stále vyšetřuje.
před 4 hhodinami

Šéfredaktoři vyzvali Babiše a další politiky k respektování kritické novinařiny

Více než dvacet českých šéfredaktorů a šéfredaktorek vyzvalo premiéra Andreje Babiše (ANO) a další politiky, aby respektovali svobodnou, nezávislou a kritickou žurnalistiku. Svobodná a nezávislá média označili za nezbytnou součástí každé demokratické společnosti, zajišťují i veřejnou kontrolu státní moci a každý demokratický politik by měl takovou kontrolu snést.
před 5 hhodinami

VideoČeské vrtulníky sestřelují ruské drony. Štáb ČT natáčel s ukrajinskou jednotkou

Bachmut, Kupjansk nebo Pokrovsk. V těchto ukrajinských městech byly nasazeny vrtulníky Mi-24, které zemi postupně do roku 2024 dodala česká armáda. Když Rusko změnilo taktiku vzdušných úderů na města, začaly pomáhat sestřelováním bezpilotních letounů. U jednoho stroje z Česka je na kontě více než dvacet sestřelených bezpilotních letounů. Darja Stomatová a Ján Schürger strávili den s jednotkou, která stroje z Česka využívá.
před 7 hhodinami

Vláda má šanci prosadit celostátní referendum. O možné podpoře mluví Piráti

Vláda slibuje změny v české ústavě. S některými úpravami základního zákona ale nejspíš narazí. Zástupci opozice rázně odmítají zakotvit do nejvyšší normy korunu i právo na hotovost. Větší šanci má zavedení celostátního referenda. O jeho možné podpoře mluví Piráti. Trojici zákonů kabinet zahrnul do legislativního plánu. Ke schválení ale potřebuje ve sněmovně alespoň 120 hlasů. Má jich 108.
před 7 hhodinami

VideoBořit fungující veřejnoprávní média nedává smysl, míní experti

Posuzovat veřejnoprávní média podle toho, jestli je potřebujeme, je chybou, míní novinář a zakladatel internetového deníku Neviditelný pes Ondřej Neff. Správnou otázkou je, zda je společnost využívá a důvěřuje jim, myslí si. Podle novináře a bývalého ředitele Nadačního fondu nezávislé žurnalistiky Davida Klimeše z výzkumů vyplývá, že většina Čechů České televizi a Českému rozhlasu věří. Obě instituce je jednodušší zlepšit a lépe je definovat než rušit a vymýšlet alternativy, říká. Odborník na komunikaci Jan Dobrovský se domnívá, že ztráta svobody by veřejnoprávní média stála jejich smysl. Poplatky považuje za zástupný důvod pro politické uchopení moci. Nedělní debatu moderoval Lukáš Dolanský.
před 13 hhodinami

Marže, zmatky, kartel. Politici v debatě probrali pohonné hmoty

Jediné, co se nyní dá udělat ke zlevnění pohonných hmot, je podle premiéra Andreje Babiše (ANO) zastropování marže obchodníků. Podle poslance Matěje Gregora (Motoristé) nyní marže stanic na hlavních tazích výrazně vzrostly. Europoslankyně Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO) má zvyšování marží za „nehorázné“. Dle europoslankyně Veroniky Vrecionové (ODS) Babiš zmatkuje podobně jako za covidu. Europoslanec Luděk Niedermayer (TOP 09) upozornil, že případné jednání premiéra s petrolejáři může skončit u antimonopolního úřadu. Nedělní debatu moderoval Lukáš Dolanský.
před 13 hhodinami

Česko zaostává ve výdajích na vědu. Experti rozebrali příčiny i možná zlepšení

Výdaje na vědu a výzkum v Česku klesají. Podle nejnovějších dat Eurostatu dosáhl objem investic v této oblasti za rok 2024 necelých dvou procent HDP. To je nejmíň od roku 2017. Vědu a výzkum financuje v Česku hlavně soukromý sektor a jeho podíl chce současná vláda ještě posílit. Téma v Událostech, komentářích z ekonomiky probrali výkonný ředitel Prague.bio Jiří Fusek, výkonný ředitel Enovation David Kotris a akademický ekonom z think-tanku IDEA při CERGE-EI Daniel Münich. Svůj pohled připojil také předseda Akademie věd Radomír Pánek. Debatou provázeli Vanda Kofroňová a Milan Brunclík.
před 15 hhodinami
