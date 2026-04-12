Trump nařídil námořní blokádu Hormuzského průlivu

Americký prezident Donald Trump oznámil, že námořnictvo USA zahájí blokádu Hormuzského průlivu. Írán obvinil z vydírání celého světa. Námořnictvo má v mezinárodních vodách zadržovat lodě, které zaplatily Íránu mýtné za plavbu průlivem.
„S okamžitou platností začne americké námořnictvo, nejlepší na světě, blokovat veškeré lodě, které se pokusí vplout do Hormuzského průlivu nebo z něj vyplout,“ informoval Trump, který ostře nesouhlasí s tím, aby Írán vybíral od lodí mýtné za průjezd průlivem.
„Také jsem námořnictvu nařídil, aby vyhledávalo a zadržovalo každé plavidlo v mezinárodních vodách, které zaplatilo Íránu mýtné. Nikdo, kdo zaplatí nelegální mýtné, nebude mít bezpečný průjezd na volném moři,“ dodal.
Trump chce zastavovat lodě a odstraňovat miny
Námořnictvo USA bude podle amerického prezidenta zastavovat všechny lodě, které průlivem proplují, dokud nebude plavba umožněna všem. Írán v této souvislosti Trump obvinil z vydírání celého světa tím, že v oblasti nastražil námořní miny a začal vybírat poplatky. USA podle šéfa Bílého domu kromě zastavování lodí zahájí práce na odstraňování min. „Každý Íránec, který na nás nebo na nebojové lodě vystřelí, bude rozstřílen do pekel,“ pohrozil.
„Blokáda začne brzy, budou do ní zapojeny i jiné země. Íránu nebude dovoleno, aby z tohoto nezákonného vydírání těžil. Chtějí peníze a, co je ještě důležitější, chtějí jádro,“ dodal s tím, že ozbrojené síly USA zůstávají připraveny a „dodělají to málo, co z Íránu zbylo“.
„Cílem zjevně je zabránit, aby Írán blokoval tankery a obchodní lodě jiných zemí a sám si v době vysokých cen vyvážel ropu a získával tedy finanční zdroje, které používá na chod své ekonomiky. Zároveň je kontrola Hormuzského průlivu ze strany Íránu v posledních týdnech zjevně tou trumfovou kartou, abych použil rétoriku Donalda Trumpa, kterou škrtí světovou, a tudíž i americkou ekonomiku. Tou vyhání nepopularitu Donalda Trumpa do větších výšin, a je to samozřejmě něco, co Spojeným státům vadí, protože USA řeší, jak přitlačit na Írán, aby v zásadě kapituloval nebo udělal velké ústupky,“ poznamenal k situaci amerikanista Jakub Lepš (TOP 09) z University of New York in Prague.
Neúspěšné rozhovory
Trump rovněž uvedl, že se Írán odmítl vzdát svých jaderných ambicí. Vše napsal ve dvou obsáhlých příspěvcích na své sociální síti Truth Social poté, co v pákistánském Islámábádu bez výsledku skončila jednání mezi americkou a íránskou delegací o ukončení bojů.
Zástupci Íránu a USA v noci na středu uzavřeli dvoutýdenní příměří a delegace obou zemí pak v sobotu v pákistánském Islámábádu vedly přímé mírové rozhovory. Americký viceprezident JD Vance, který se jednání účastnil, nicméně v noci na neděli oznámil, že přes dvacet hodin trvající rozhovory skončily bez dohody poté, co Íránci odmítli přijmout americké podmínky ohledně závazku nevyvíjet jaderné zbraně. Teherán naopak po Washingtonu chtěl, aby nevznášel přehnané a nezákonné požadavky.
Obě delegace Islámábád nad ránem opustily a Pákistán Írán a Spojené státy vyzval, aby nadále dodržovaly příměří.