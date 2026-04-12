Trump nařídil námořní blokádu Hormuzského průlivu


12. 4. 2026Aktualizovánopřed 18 mminutami|Zdroj: ČTK, Reuters, ČT24

Americký prezident Donald Trump oznámil, že námořnictvo USA zahájí blokádu Hormuzského průlivu. Írán obvinil z vydírání celého světa. Námořnictvo má v mezinárodních vodách zadržovat lodě, které zaplatily Íránu mýtné za plavbu průlivem.

„S okamžitou platností začne americké námořnictvo, nejlepší na světě, blokovat veškeré lodě, které se pokusí vplout do Hormuzského průlivu nebo z něj vyplout,“ informoval Trump, který ostře nesouhlasí s tím, aby Írán vybíral od lodí mýtné za průjezd průlivem.

„Také jsem námořnictvu nařídil, aby vyhledávalo a zadržovalo každé plavidlo v mezinárodních vodách, které zaplatilo Íránu mýtné. Nikdo, kdo zaplatí nelegální mýtné, nebude mít bezpečný průjezd na volném moři,“ dodal.

Trump chce zastavovat lodě a odstraňovat miny

Námořnictvo USA bude podle amerického prezidenta zastavovat všechny lodě, které průlivem proplují, dokud nebude plavba umožněna všem. Írán v této souvislosti Trump obvinil z vydírání celého světa tím, že v oblasti nastražil námořní miny a začal vybírat poplatky. USA podle šéfa Bílého domu kromě zastavování lodí zahájí práce na odstraňování min. „Každý Íránec, který na nás nebo na nebojové lodě vystřelí, bude rozstřílen do pekel,“ pohrozil.

„Blokáda začne brzy, budou do ní zapojeny i jiné země. Íránu nebude dovoleno, aby z tohoto nezákonného vydírání těžil. Chtějí peníze a, co je ještě důležitější, chtějí jádro,“ dodal s tím, že ozbrojené síly USA zůstávají připraveny a „dodělají to málo, co z Íránu zbylo“.

Íránské revoluční gardy hrozí reakcí na vojenská plavidla v Hormuzu
Ropné tankery v blízkosti Hormuzského průlivu, snímek ze 7. března 2026

„Cílem zjevně je zabránit, aby Írán blokoval tankery a obchodní lodě jiných zemí a sám si v době vysokých cen vyvážel ropu a získával tedy finanční zdroje, které používá na chod své ekonomiky. Zároveň je kontrola Hormuzského průlivu ze strany Íránu v posledních týdnech zjevně tou trumfovou kartou, abych použil rétoriku Donalda Trumpa, kterou škrtí světovou, a tudíž i americkou ekonomiku. Tou vyhání nepopularitu Donalda Trumpa do větších výšin, a je to samozřejmě něco, co Spojeným státům vadí, protože USA řeší, jak přitlačit na Írán, aby v zásadě kapituloval nebo udělal velké ústupky,“ poznamenal k situaci amerikanista Jakub Lepš (TOP 09) z University of New York in Prague.

Neúspěšné rozhovory

Trump rovněž uvedl, že se Írán odmítl vzdát svých jaderných ambicí. Vše napsal ve dvou obsáhlých příspěvcích na své sociální síti Truth Social poté, co v pákistánském Islámábádu bez výsledku skončila jednání mezi americkou a íránskou delegací o ukončení bojů.

Íránci USA nevěří, řekl po krachu jednání Ghálíbáf
Mohammad Bágher Ghálíbáf

Zástupci Íránu a USA v noci na středu uzavřeli dvoutýdenní příměří a delegace obou zemí pak v sobotu v pákistánském Islámábádu vedly přímé mírové rozhovory. Americký viceprezident JD Vance, který se jednání účastnil, nicméně v noci na neděli oznámil, že přes dvacet hodin trvající rozhovory skončily bez dohody poté, co Íránci odmítli přijmout americké podmínky ohledně závazku nevyvíjet jaderné zbraně. Teherán naopak po Washingtonu chtěl, aby nevznášel přehnané a nezákonné požadavky.

Obě delegace Islámábád nad ránem opustily a Pákistán Írán a Spojené státy vyzval, aby nadále dodržovaly příměří.

Jednání Američanů s Íránci má i přes „neshody“ pokračovat, tvrdí Teherán
Íránská delegace v Islámábádu

Maďaři volí parlament. Rýsuje se rekordní účast

06:00
Trump nařídil námořní blokádu Hormuzského průlivu

Schillerová chce pružnější regulaci cen paliv, Jurečka před stropy varuje

Íránci USA nevěří, řekl po krachu jednání Ghálíbáf

Čtyři CHKO slaví 50 let, vyhlašování nových provázejí spory

Magyar v závěru kampaně hlásil brzký konec Orbána. Ten mluvil o míru

Policie zadržela podezřelé z krádeže peněz z bankomatů

Inflace i vysoké životní náklady mohou ovlivnit výsledek maďarských voleb

Maďaři volí parlament. Rýsuje se rekordní účast

Premiér Viktor Orbán i opoziční lídr Péter Magyar během nedělního hlasování v maďarských parlamentních volbách mluvili o svém nadcházejícím vítězství. Do 15:00 odevzdaly hlas dvě třetiny oprávněných voličů, informoval Národní volební úřad. Před čtyřmi lety ve stejnou dobu činila volební účast 52,75 procenta. Volební místnosti se uzavřou v 19 hodin.
06:00AktualizovánoPrávě teď

Ukrajina a Rusko hlásí tisíce případů porušení klidu zbraní

Rusové porušili velikonoční příměří ve 2299 případech, Ukrajinci v 1971, obvinily se vzájemně ukrajinská armáda a ruské ministerstvo obrany. Ukrajinští vojáci zveřejnili i video zobrazující zabití jejich spolubojovníků, kteří měli evakuovat zraněné obránce. Kyjev podle Moskvy udeřil na Bělgorodskou a Kurskou oblast. Kreml nechce klid zbraní prodloužit, jak by si přál ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.
09:13Aktualizovánopřed 17 mminutami

Libanon hlásí další oběti, Izrael zničil raketomet

Izraelská armáda tvrdí, že zasáhla raketomet na jihu Libanonu, který byl připravený k odpalu směrem na židovský stát. Uvedla to stanice BBC. Nejnovější údery židovského státu si podle al-Džazíry vyžádaly mrtvé, teroristické hnutí Hizballáh poslalo drony na sever Izraele. Stále není jasné, zda se dočasné příměří mezi USA a Íránem vztahuje i na Libanon. Sobotní jednání v Pákistánu navíc selhala.
08:29Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Íránci USA nevěří, řekl po krachu jednání Ghálíbáf

USA nebyly při mírových rozhovorech v Pákistánu schopny navzdory konstruktivním návrhům získat důvěru Íránců. Podle AFP to sdělil šéf íránského parlamentu Mohammad Bágher Ghálíbáf. Podle amerického viceprezidenta JD Vance se nepodařilo Teherán přimět k závazku, že nebude vyvíjet jaderné zbraně. Některé západní země včetně Velké Británie a Austrálie vyjádřily zklamání. Pákistán vyzval k dodržování příměří.
04:03Aktualizovánopřed 1 hhodinou

VideoMagyar má šanci vyhrát maďarské volby, shodují se Vondra, Telička a Joch

Hosté Nedělní debaty shodně předpokládají, že maďarské volby spíše vyhraje opoziční lídr Péter Magyar, a mohl by tak po šestnácti letech vystřídat ve vedení země Viktora Orbána, byť „politickou revoluci“ čekat nelze. Europoslanec a místopředseda ODS Alexandr Vondra, bývalý eurokomisař Pavel Telička a ředitel Občanského institutu Roman Joch mluvili v debatě také o tom, zda považují současné Maďarsko za autoritářský stát a jak by se pod premiérem Magyarem mohla změnit zahraniční politika země.
před 1 hhodinou

VideoFalešná videa v maďarské kampani bavila i děsila

V Maďarsku se před volbami šířila videa vytvořená umělou inteligencí. Falešné nahrávky mají pobavit, dojmout, znejistit i vyvolat obavy. Fidesz premiéra Viktora Orbána straší Bruselem či Ukrajinou, opozice vytáhla třeba nízké důchody. Dlouho bylo tématem i možné kompromitující video na lídra opoziční Tiszy Pétera Magyara. Z TikToku zmizely v poslední době desítky falešných účtů politiků – včetně videí, které zhlédly tisíce lidí.
před 9 hhodinami

Nejméně 30 mrtvých si vyžádala tlačenice v haitské pevnosti Citadelle Laferrière

Nejméně 30 lidí zemřelo při sobotní tlačenici v historické pevnosti Citadelle Laferrière na severu Haiti. Podle agentury AP to oznámily místní úřady, které upozornily, že počet obětí by se ještě mohl zvýšit. Podle AP patří památka z počátku 19. století, kdy karibská země získala nezávislost na Francii, mezi nejoblíbenější turistické atrakce na Haiti.
05:04Aktualizovánopřed 11 hhodinami
