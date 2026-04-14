Vance: USA dosáhly v rozhovorech s Íránem pokroku, Teherán nyní musí jednat

Spojené státy v rozhovorech s Íránem dosáhly značného pokroku. V rozhovoru se stanicí Fox News to v noci na úterý prohlásil americký viceprezident JD Vance, který jednání v pákistánské metropoli Islámábádu za americkou stranu vedl. Rozhovory skončily v neděli bez dohody, podle Vanceho je nyní na Teheránu, aby jednal.
Vance rovněž řekl, že USA očekávají, že Írán učiní pokrok v otevření Hormuzského průlivu, který je klíčovou tepnou pro vývoz ropy a zemního plynu ze států Perského zálivu. Viceprezident zároveň varoval, že pokud tak Teherán neučiní, rozhovory se změní.
„Opravdu si myslím, že míč je na íránské straně hřiště, protože jsme na stůl položili opravdu hodě. Také jsme zcela vyjasnili naše hranice,“ citoval Reuters Vanceho.
V sobotu a v neděli se v Islámábádu uskutečnila první jednání mezi USA a Íránem o urovnání konfliktu, který dočasně zastavila dohoda o dvoutýdenním příměří. Válku proti Íránu USA spolu s Izraelem zahájily na konci února; od té doby si vyžádala tisíce obětí a otřásla globálními trhy.
USA a Írán údery zahájily s deklarovaným cílem zabránit islámské republice získat jaderné zbraně. Teherán, který svůj nukleární program označuje za výhradně mírový, v odvetě podnikal útoky na Izrael a země v Perském zálivu, kde jsou americké základny, a na tamní průmyslovou, zejména ropnou infrastrukturu. Pomáhaly mu proíránské milice v Iráku, na Izrael ale útočí také libanonské militantní hnutí Hizballáh či jemenští povstalci.