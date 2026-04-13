Zničíme íránské lodě, které se přiblíží k americké blokádě, hrozí Trump


13. 4. 2026Aktualizovánopřed 13 mminutami|Zdroj: ČTK

Prezident USA Donald Trump na své sociální síti v pondělí odpoledne SELČ pohrozil, že Spojené státy budou likvidovat íránské lodě, které se přiblíží k americké námořní blokádě. Velitelství americké armády CENTCOM už dříve avizovalo, že americké vojenské síly zahájí od pondělního odpoledne blokádu íránských přístavů. Armáda nicméně nebude blokovat plavbu Hormuzským průlivem těm lodím, které nesměřují z nebo do Íránu. Britská vojenská námořní služba (UKMTO) obdržela informaci, že omezení platí od 16:00 SELČ.

„Íránské námořnictvo leží na dně moře, zcela zničeno – 158 lodí. To, co jsme nezasáhli, je jejich malý počet takzvaných rychlých útočných plavidel, protože jsme je nepovažovali za významnou hrozbu,“ tvrdí Trump.

„Pokud se některé z těchto lodí přiblíží k naší blokádě, budou okamžitě zničeny pomocí stejného systému likvidace, jaký používáme proti drogovým dealerům na lodích na moři. Je to rychlé a brutální,“ dodal šéf Bílého domu.

USA tvrdí, že odpoledne začnou námořní blokádu Íránu
Loď v Hormuzském průlivu, snímek z 12. dubna 2026

Omezení se dle informací UKMTO týkají íránských přístavů a pobřežních oblastí, včetně Perského zálivu, Ománského zálivu a Hormuzského průlivu. „Omezení přístupu se bude bez výjimek vztahovat na veškerá plavidla plující pod jakoukoliv vlajkou, která mají co do činění s íránskými přístavy, ropnými terminály či pobřežními objekty,“ shrnuje UKMTO.

V plavbě přes Hormuzský průliv, který je klíčový pro přepravu ropy, nebudou americké síly bránit těm lodím, které nesměřují do Íránu, uvedl CENTCOM. Dodal, že námořní dopravci budou „podrobně informováni“.

Oznámení přichází po neúspěchu víkendových jednání mezi Íránem a Spojenými státy. Ceny ropy na oznámení blokády íránských přístavů zareagovaly silným růstem. Mluvčí velitelství íránských sil označil blokádu za pirátství, Teherán podle něj na krok „odpoví s rozhodností“.

Mírové snahy podle Pákistánu pokračují

Podle pákistánského premiéra Šahbáze Šarífa snahy o ukončení války na Blízkém východě stále pokračují, přestože mírové rozhovory selhaly. Klid zbraní dle Šarífa dál platí.

„V tuto chvíli se vynakládá veškeré úsilí k vyřešení zbývajících problémů,“ prohlásil Šaríf v krátkém televizním projevu během zasedání pákistánského kabinetu. Země platí za hlavního zprostředkovatele mírových snah.

Íránci USA nevěří, řekl po krachu jednání Ghálíbáf
Mohammad Bágher Ghálíbáf

Americký viceprezident JD Vance už dříve oznámil, že rozhovory skončily bez dohody, protože Íránci podle něj odmítli přijmout americké podmínky ohledně závazku nevyvíjet jaderné zbraně. Teherán naopak po Washingtonu chtěl, aby nevznášel přehnané a nezákonné požadavky. Vance byl jedním z lidí, kteří se za USA rokování s představiteli Íránu zúčastnili.

Současná válka na Blízkém východě začala 28. února, když vojska Spojených států a Izraele zaútočila na Írán. Teherán v odvetě zahájil údery na Izrael a země v Perském zálivu, kde jsou americké základny, a na tamní průmyslovou, zejména ropnou infrastrukturu. Pomáhaly mu proíránské milice v Iráku, na Izrael ale útočí také libanonské teroristické militantní hnutí Hizballáh či jemenští povstalci.

Končí Orbánova éra. Tisza se těší z „bezprecedentního mandátu"

Končí Orbánova éra. Tisza se těší z „bezprecedentního mandátu“

včeraAktualizovánopřed 6 mminutami
Zničíme íránské lodě, které se přiblíží k americké blokádě, hrozí Trump

Zničíme íránské lodě, které se přiblíží k americké blokádě, hrozí Trump

Vláda schválila návrh zákona, který umožní snáze regulovat ceny pohonných hmot

Chtěl miliardy dolarů odškodného, soud ale Trumpovu žalobu na známý deník zamítl

Neumím si představit, co by na summitu NATO dělal prezident, řekl Babiš

Všichni vědí, že Ukrajina je ve válce obětí, prohlásil Magyar

Média: Izraelské údery v Libanonu zabily nejméně šest lidí, Hizballáh útočí nazpět

Lidé umírali i během příměří, tvrdí ukrajinský představitel

Končí Orbánova éra. Tisza se těší z „bezprecedentního mandátu“

Maďarské parlamentní volby s velkým náskokem vyhrála opoziční Tisza. Její předseda Péter Magyar řekl, že strana získala bezprecedentní mandát. Podle nynějších propočtů má velkou šanci na dosažení ústavní většiny v parlamentu, díky níž bude moci v Maďarsku provádět dalekosáhlé změny. Premiér Viktor Orbán, který v zemi vládl posledních šestnáct let, prohru své strany Fidesz uznal.
Zničíme íránské lodě, které se přiblíží k americké blokádě, hrozí Trump

Prezident USA Donald Trump na své sociální síti v pondělí odpoledne SELČ pohrozil, že Spojené státy budou likvidovat íránské lodě, které se přiblíží k americké námořní blokádě. Velitelství americké armády CENTCOM už dříve avizovalo, že americké vojenské síly zahájí od pondělního odpoledne blokádu íránských přístavů. Armáda nicméně nebude blokovat plavbu Hormuzským průlivem těm lodím, které nesměřují z nebo do Íránu. Britská vojenská námořní služba (UKMTO) obdržela informaci, že omezení platí od 16:00 SELČ.
Chtěl miliardy dolarů odškodného, soud ale Trumpovu žalobu na známý deník zamítl

Floridský soudce v pondělí zamítl žalobu amerického prezidenta Donalda Trumpa na deník The Wall Street Journal (WSJ), ve které šéf Bílého domu noviny obvinil z poškození své pověsti a požadoval odškodné ve výši deseti miliard dolarů (208,4 miliardy korun). Žaloba se týká článku o Trumpových vazbách na sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina, který list zveřejnil loni v červenci. Soudce ovšem dal prezidentovi možnost podat upravenou verzi žaloby, píše agentura Reuters.
Všichni vědí, že Ukrajina je ve válce obětí, prohlásil Magyar

Maďaři se v parlamentních volbách vyslovili pro naprostou změnu režimu, řekl den po pravděpodobném zisku ústavní většiny šéf vítězné strany Tisza a zřejmý budoucí premiér země Péter Magyar. Slíbil obnovení systému brzd a protivah. Jako první na řadu přijdou opatření proti korupci, oznámil. Chce tak co nejdříve dosáhnout rozmrazení přibližně 20 miliard eur (487,7 miliardy korun) z evropských peněz. Ukrajinu označil za oběť agrese, Rusko je podle něj bezpečnostní hrozbou.
Média: Izraelské údery v Libanonu zabily nejméně šest lidí, Hizballáh útočí nazpět

Jiholibanonské město Bint Džubajl v pondělí zažilo silné boje mezi izraelskou armádou (IDF) a militantním teroristickým hnutím Hizballáh. IDF podle AFP tvrdila, že dokončila obléhání města, bojovníci Hizballáhu izraelské síly ostřelovali ve snaze zatlačit je zpět. Při izraelském úderu na středisko Červeného kříže ve městě Súr bylo zničeno několik sanitek a zahynul zraněný pacient, uvedlo libanonské ministerstvo zdravotnictví. Izraelské útoky na jižní Libanon si v pondělí vyžádaly nejméně šest mrtvých a několik zraněných, uvedla agentura NNA.
Lidé umírali i během příměří, tvrdí ukrajinský představitel

Ruské síly v neděli zabily dva obyvatele ukrajinské Doněcké oblasti, dalšího člověka zranily, oznámil v pondělí ráno na platformě Telegram šéf správy tohoto regionu Vadym Filaškin. Do nedělní půlnoci přitom platilo příměří vyhlášené na pravoslavné Velikonoce. Kyjev i Moskva se už o víkendu navzájem vinily z jeho porušování. Se začátkem nového týdne ukrajinská armáda uvedla, že eviduje přes deset tisíc porušení klidu zbraní z ruské strany. Od půlnoci pak obě strany obnovily vzdušné útoky, vyplývá z hlášení obou stran.
Babiš poblahopřál Magyarovi, podle Macinky Česko přišlo v Orbánovi o spojence

Premiér Andrej Babiš (ANO) pogratuloval Péteru Magyarovi k vítězství v maďarských parlamentních volbách. Babiš uvedl, že si předseda strany Tisza získal důvěru většiny Maďarů a jsou s ním spojená velká očekávání. Ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) řekl pro CNN Prima News, že Česko ztratilo ve Viktoru Orbánovi spojence v EU, s budoucí vládou bude chtít mít nadstandardní vztahy. Podle něj výsledek není pro konzervativce špatná zpráva. Podle prezidenta Petra Pavla zvítězila demokracie.
Evropa vítá vítězství Tiszy

Evropské srdce bije silněji, uvedla šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová k výsledku maďarských voleb. Vítězství opoziční Tiszy uvítal i francouzský prezident Emmanuel Macron, německý kancléř Friedrich Merz nebo ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Britský premiér Keir Starmer vítězství Tiszy označil za historický moment nejen pro Maďarsko, ale i pro evropskou demokracii.
