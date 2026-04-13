Zničíme íránské lodě, které se přiblíží k americké blokádě, hrozí Trump

Prezident USA Donald Trump na své sociální síti v pondělí odpoledne SELČ pohrozil, že Spojené státy budou likvidovat íránské lodě, které se přiblíží k americké námořní blokádě. Velitelství americké armády CENTCOM už dříve avizovalo, že americké vojenské síly zahájí od pondělního odpoledne blokádu íránských přístavů. Armáda nicméně nebude blokovat plavbu Hormuzským průlivem těm lodím, které nesměřují z nebo do Íránu. Britská vojenská námořní služba (UKMTO) obdržela informaci, že omezení platí od 16:00 SELČ.
„Íránské námořnictvo leží na dně moře, zcela zničeno – 158 lodí. To, co jsme nezasáhli, je jejich malý počet takzvaných rychlých útočných plavidel, protože jsme je nepovažovali za významnou hrozbu,“ tvrdí Trump.
„Pokud se některé z těchto lodí přiblíží k naší blokádě, budou okamžitě zničeny pomocí stejného systému likvidace, jaký používáme proti drogovým dealerům na lodích na moři. Je to rychlé a brutální,“ dodal šéf Bílého domu.
Omezení se dle informací UKMTO týkají íránských přístavů a pobřežních oblastí, včetně Perského zálivu, Ománského zálivu a Hormuzského průlivu. „Omezení přístupu se bude bez výjimek vztahovat na veškerá plavidla plující pod jakoukoliv vlajkou, která mají co do činění s íránskými přístavy, ropnými terminály či pobřežními objekty,“ shrnuje UKMTO.
V plavbě přes Hormuzský průliv, který je klíčový pro přepravu ropy, nebudou americké síly bránit těm lodím, které nesměřují do Íránu, uvedl CENTCOM. Dodal, že námořní dopravci budou „podrobně informováni“.
Oznámení přichází po neúspěchu víkendových jednání mezi Íránem a Spojenými státy. Ceny ropy na oznámení blokády íránských přístavů zareagovaly silným růstem. Mluvčí velitelství íránských sil označil blokádu za pirátství, Teherán podle něj na krok „odpoví s rozhodností“.
Mírové snahy podle Pákistánu pokračují
Podle pákistánského premiéra Šahbáze Šarífa snahy o ukončení války na Blízkém východě stále pokračují, přestože mírové rozhovory selhaly. Klid zbraní dle Šarífa dál platí.
„V tuto chvíli se vynakládá veškeré úsilí k vyřešení zbývajících problémů,“ prohlásil Šaríf v krátkém televizním projevu během zasedání pákistánského kabinetu. Země platí za hlavního zprostředkovatele mírových snah.
Americký viceprezident JD Vance už dříve oznámil, že rozhovory skončily bez dohody, protože Íránci podle něj odmítli přijmout americké podmínky ohledně závazku nevyvíjet jaderné zbraně. Teherán naopak po Washingtonu chtěl, aby nevznášel přehnané a nezákonné požadavky. Vance byl jedním z lidí, kteří se za USA rokování s představiteli Íránu zúčastnili.
Současná válka na Blízkém východě začala 28. února, když vojska Spojených států a Izraele zaútočila na Írán. Teherán v odvetě zahájil údery na Izrael a země v Perském zálivu, kde jsou americké základny, a na tamní průmyslovou, zejména ropnou infrastrukturu. Pomáhaly mu proíránské milice v Iráku, na Izrael ale útočí také libanonské teroristické militantní hnutí Hizballáh či jemenští povstalci.