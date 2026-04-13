USA tvrdí, že odpoledne začnou námořní blokádu Íránu

Americké vojenské síly začnou od pondělního odpoledne s blokádou íránských přístavů, uvedlo na síti X velitelství americké armády Centcom. Americká armáda nebude blokovat plavbu Hormuzským průlivem lodí, které nemíří do Íránu. Oznámení přichází po neúspěchu víkendových jednání mezi Íránem a Spojenými státy. Ceny ropy reagovaly na americký záměr nárůstem.
Velitelství Centcom, které řídí operace proti Íránu a v okolním regionu, oznámilo, že od 16:00 SELČ „začne vymáhat blokádu veškeré námořní dopravy z íránských přístavů a do nich“. „Blokáda bude nestranně vymáhána proti lodím všech národností, které plují z a do íránských přístavů či k (íránskému) pobřeží včetně všech íránských přístavů v Arabském (Perském, pozn. red.) zálivu a Ómánském zálivu,“ uvedlo velitelství.
Americké síly nebudou bránit plavbě přes Hormuzský průliv lodím, které nemíří do Íránu, dodalo velitelství Centcom, podle kterého budou námořní dopravci podrobně informováni.
Růst cen ropy
Podle agentury AP ceny ropy na oznámení blokády reagovaly okamžitým nárůstem. Severomořská ropa Brent vykázala zvýšení ceny o sedm procent na 102 dolarů za barel. V předchozích dnech při tom ceny ropy v očekávání jednání mezi Íránem a USA spíše klesaly.
K neúspěchu jednání v Pákistánu se v noci na pondělí vyjádřil íránský ministr zahraničí Abbás Arakčí. Podle něj Írán k jednání přistoupil v dobré víře, aby ukončil válku. Uvedl, že chyběl jen krůček k dojednání textu memoranda, americká delegace však podle něj začala „klást maximalistické požadavky, měnit cíle a blokovat (jednání)“.
Oznámení velitelství Centcom přichází po nedělním prohlášení amerického prezidenta Donalda Trumpa, že námořnictvo Spojených států zahájí blokádu Hormuzského průlivu a že nařídil americkým silám zadržovat v mezinárodních vodách lodě, které za plavbu touto trasou zaplatily Íránu poplatek.