Počet potvrzených případů eboly v DR Kongo dál roste

Počet potvrzených případů eboly v Demokratické republice (DR) Kongo vzrostl na 710, přičemž na nemoc už zemřelo 149 lidí. S odkazem na vládní údaje to napsala agentura Reuters. K minulé neděli 7. června bylo 550 potvrzených případů a úřady hlásily 101 obětí.
Epidemie se soustřeďuje v provincii Ituri na severovýchodě DR Kongo, kde se vyskytuje více než 90 procent případů nákazy. Počet infikovaných je ale pravděpodobně vyšší, protože epidemie byla v polovině května vyhlášena s několikatýdenním zpožděním. V Bunii, která je správním městem provincie, největšímu náporu čelí soukromé kliniky, protože lidé se vyhýbají státním nemocnicím ze strachu z nákazy, píše web Africa News.
Nemoc se dále rozšířila do provincií Severní Kivu a Jižní Kivu, které se nacházejí jižně od Ituri, a přes hranice do Ugandy. Ta dosud hlásí 19 potvrzených případů včetně dvou úmrtí.
Nejnovější epidemii eboly, kterou WHO označila za čtvrtou největší, způsobila varianta viru Bundibugyo, proti níž zatím neexistuje schválená vakcína ani specifická léčba, na rozdíl od varianty Zaire, která byla zodpovědná za většinu z posledních 16 epidemií eboly v DR Kongo.
Nemoc se zprostředkovaně dotkla i Keni, kde se v posledních týdnech vyostřila debata ohledně výstavby karanténního centra pro Američany, kteří přišli do styku s ebolou. Keňská policie při následných demonstracích v uplynulých dnech zastřelila tři lidi.
V DR Kongo se mimo jiné nakazil americký lékař, který byl 20. května spolu s manželkou a čtyřmi dětmi hospitalizován v berlínské nemocnici Charité. Všichni byli propuštěni 6. června. Jiného Američana s podezřením na nákazu přijala 21. května pražská Fakultní nemocnice Bulovka a propustila jej 10. června. V Těchoníně byl také do 12. června v izolaci český voják, který se 22. května vrátil z mise v DR Kongo.