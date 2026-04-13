Ceny ropy před americkou blokádou Íránu rostou o více než sedm procent

Ceny ropy rostou o více než sedm procent a vracejí se nad sto dolarů za barel. Americké námořnictvo se chystá k blokádě lodí plujících do Íránu a z Íránu přes Hormuzský průliv. To by mohlo omezit vývoz íránské ropy poté, co se Washingtonu a Teheránu o víkendu nepodařilo dosáhnout dohody o ukončení války.
Severomořská ropa Brent kolem 7:45 SELČ vykazovala oproti předchozímu závěru nárůst o zhruba 7,3 procenta a nacházela se v blízkosti 102 dolarů za barel. Americká lehká ropa West Texas Intermediate (WTI) si připisovala zhruba 8,4 procenta a pohybovala se nedaleko 105 dolarů za barel.
„Trh se nyní z velké části vrátil do stavu před příměřím, až na to, že Spojené státy nyní zablokují i zbývající až dva miliony barelů denně, které souvisejí s Íránem a procházejí přes Hormuzský průliv,“ sdělil analytik Saul Kavonic ze společnosti MST Marquee.
Americké vojenské síly začnou od pondělního odpoledne s blokádou íránských přístavů, uvedlo na síti X velitelství americké armády Centcom. Později to potvrdil i prezident USA Donald Trump, který v neděli uváděl, že síly USA budou blokovat Hormuzský průliv.
Trump dodal, že ceny ropy a benzinu mohou v USA zůstat vysoké až do listopadových voleb do Kongresu. Podle agentury Reuters je to ze strany šéfa Bílého domu vzácné přiznání možných politických důsledků jeho rozhodnutí zaútočit před šesti týdny na Írán.