Írán se zatím nerozhodl, jestli podepíše dohodu s USA, píší média


před 54 mminutami|Zdroj: ČTK

Írán zatím nepřijal definitivní rozhodnutí, jestli podepíše dohodu se Spojenými státy, napsala v neděli íránská polooficiální agentura Fars s odvoláním na dobře informovaný zdroj blízký vyjednávacímu týmu. Informuje o tom agentura AFP. Americký prezident Donald Trump v sobotu uvedl, že dohoda má být podepsána ještě v neděli.

„Íránská islámská republika dosud nepřijala ani neoznámila své konečné rozhodnutí týkající se memoranda o porozumění navrženého během jednání,“ citovala AFP íránskou agenturu.

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Hormuzský průliv

AFP poznamenává, že navržená dohoda naráží na odpor některých íránských ultrakonzervativních představitelů, kteří odmítají ústupky, zejména pokud jde o kontrolu strategického Hormuzského průlivu, který Írán de facto blokuje.

Trump v sobotu na sociální síť Truth Social napsal, že podpis dohody je plánován na neděli a ihned po něm bude pro všechny otevřen Hormuzský průliv, kterým za normálních okolností proudí pětina světových dodávek ropy a velké množství zkapalněného zemního plynu.

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Íránská střela nalezená na Západním břehu

Teherán ale už v sobotu uvedl, že v neděli memorandum podepsáno nebude. Íránská diplomacie také poznamenala, že si chce více než 90milionová země účtovat za služby poskytované v Hormuzském průlivu.

Válku proti Íránu rozpoutaly koncem února USA a Izrael. Teherán odpověděl útoky na sousední státy, americké základny v regionu a posléze také uzavřením klíčového Hormuzského průlivu.

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