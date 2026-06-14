Britové se v Lamanšském průlivu zmocnili tankeru ze stínové flotily

Britské síly se v neděli ráno v Lamanšském průlivu zmocnily tankeru z takzvané stínové flotily, která se podílí na vývozu sankcionované ruské ropy. S odvoláním na britské ministerstvo obrany o tom informovala agentura Reuters.
„Tato úspěšná operace zasadila Rusku další ránu a připomíná těm, kdo přiživují Putinovu válku na Ukrajině, že jim nedovolíme se skrývat,“ uvedl britský premiér Keir Starmer, který zásah nařídil.
Ministerstvo obrany poznamenalo, že tanker Smyrtos bude přesunut na kotviště u jižního pobřeží Anglie a bude sledován kvůli případným ekologickým či bezpečnostním rizikům.
Stínová flotila je síť převážně zastaralých tankerů s často nejasným vlastnictvím a pojištěním, jejímž prostřednictvím Rusko obchází západní sankce na vývoz ropy zavedené po invazi na Ukrajinu v roce 2022. Británie zařadila na sankční seznam přes pět set takových plavidel.