Britové se v Lamanšském průlivu zmocnili tankeru ze stínové flotily


před 11 mminutami|Zdroj: ČTK

Britské síly se v neděli ráno v Lamanšském průlivu zmocnily tankeru z takzvané stínové flotily, která se podílí na vývozu sankcionované ruské ropy. S odvoláním na britské ministerstvo obrany o tom informovala agentura Reuters.

„Tato úspěšná operace zasadila Rusku další ránu a připomíná těm, kdo přiživují Putinovu válku na Ukrajině, že jim nedovolíme se skrývat,“ uvedl britský premiér Keir Starmer, který zásah nařídil.

Ministerstvo obrany poznamenalo, že tanker Smyrtos bude přesunut na kotviště u jižního pobřeží Anglie a bude sledován kvůli případným ekologickým či bezpečnostním rizikům.

Stínová flotila je síť převážně zastaralých tankerů s často nejasným vlastnictvím a pojištěním, jejímž prostřednictvím Rusko obchází západní sankce na vývoz ropy zavedené po invazi na Ukrajinu v roce 2022. Británie zařadila na sankční seznam přes pět set takových plavidel.

Část ropy uvázlé v Perském zálivu odvážejí neznámé tankery, píše Reuters
Ropné tankery v blízkosti Hormuzského průlivu, snímek ze 7. března 2026

Výběr redakce

Britové se v Lamanšském průlivu zmocnili tankeru ze stínové flotily

Britové se v Lamanšském průlivu zmocnili tankeru ze stínové flotily

před 11 mminutami
Bloomberg: Rusko zřejmě pomohlo Íránu obnovit zásoby raket během příměří s USA

Bloomberg: Rusko zřejmě pomohlo Íránu obnovit zásoby raket během příměří s USA

před 22 mminutami
Zákon proti týrání zvířat se sice zpřísnil, dokazování je ale komplikované

VideoZákon proti týrání zvířat se sice zpřísnil, dokazování je ale komplikované

před 1 hhodinou
Americké letce po pádu vrtulníku poprvé zachránilo bezpilotní plavidlo

VideoAmerické letce po pádu vrtulníku poprvé zachránilo bezpilotní plavidlo

před 1 hhodinou
Švýcaři v referendu rozhodnou o omezení počtu obyvatel na nejvýše deset milionů

Švýcaři v referendu rozhodnou o omezení počtu obyvatel na nejvýše deset milionů

02:17Aktualizovánopřed 2 hhodinami
Cyklojízda Českem podporuje paliativní péči

VideoCyklojízda Českem podporuje paliativní péči

před 2 hhodinami
Armáda hlásí vysoký zájem o službu. Náboru pomohly vyšší platy i mírnější podmínky

Armáda hlásí vysoký zájem o službu. Náboru pomohly vyšší platy i mírnější podmínky

před 3 hhodinami
Pomník v Lidicích potřebuje opravu, chybí ale peníze

Pomník v Lidicích potřebuje opravu, chybí ale peníze

před 12 hhodinami

Aktuálně z rubriky Svět

Britové se v Lamanšském průlivu zmocnili tankeru ze stínové flotily

Britské síly se v neděli ráno v Lamanšském průlivu zmocnily tankeru z takzvané stínové flotily, která se podílí na vývozu sankcionované ruské ropy. S odvoláním na britské ministerstvo obrany o tom informovala agentura Reuters.
před 11 mminutami

Bloomberg: Rusko zřejmě pomohlo Íránu obnovit zásoby raket během příměří s USA

Írán s největší pravděpodobností doplnil své raketové zásoby novými ruskými zbraněmi a obnovil významnou část svého raketového arzenálu, uvedla agentura Bloomberg s odkazem na západní zpravodajské služby. Dojít k tomu mělo během osmitýdenního příměří mezi Washingtonem a Teheránem. Bloomberg uvádí, že Írán je díky tomu schopný provést odvetný úder prakticky v plné síle, pokud by boje znovu vypukly.
před 22 mminutami

VideoAmerické letce po pádu vrtulníku poprvé zachránilo bezpilotní plavidlo

Nad Hormuzským průlivem se v pondělí zřítil americký bitevní vrtulník AH-64 Apache. Podle amerického prezidenta Donalda Trumpa ho zasáhl íránský dron, který narazil do kokpitu a stroj zapálil. Oba členové posádky přežili a z vody u Ománu je jako první vyzvedlo bezpilotní námořní plavidlo Corsair. Šlo o první známou záchrannou operaci tohoto typu, při níž byl pro vyzvednutí sestřelených letců použit námořní dron. Teherán se k zásahu oficiálně nepřihlásil, uvedl ale, že jeho ozbrojené síly reagují na nepřítele silou tam, kde je to nutné.
před 1 hhodinou

Neznámí ozbrojenci na Haiti unesli vysoce postaveného úředníka

Neznámí ozbrojení muži na Haiti ve čtvrtek unesli Jamese Boyarda, ředitele kabinetu ministerstva obrany a respektovaného bezpečnostního experta, který je zároveň generálním inspektorem tamní policie. S odkazem na svůj zdroj to v sobotu napsala agentura AP. Jedná se o nejvýše postaveného úředníka, který byl v této gangy sužované karibské zemi v posledních letech unesen.
04:50Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Švýcaři v referendu rozhodnou o omezení počtu obyvatel na nejvýše deset milionů

Švýcaři v referendu rozhodují o tom, zda by konfederace, kterou nyní obývá asi 9,1 milionu lidí, měla omezit počet svých obyvatel na nejvýše deset milionů. Hlasování, které je podle německé stanice SWR první svého druhu na světě, by mohlo výrazně omezit přistěhovalectví i z Evropské unie (EU), která má se Švýcarskem dohodu o volném pohybu svých občanů. Postoj k otázce rozděluje veřejnost, průzkumy naznačují těsný výsledek.
02:17Aktualizovánopřed 2 hhodinami

Hormuz se otevře v neděli, hned po podpisu dohody s Íránem, tvrdí Trump

Podpis dohody s Íránem je naplánován na neděli, uvedl v sobotu americký prezident Donald Trump. Ihned po podpisu bude pro všechny otevřen Hormuzský průliv, tvrdí také. Teherán však v sobotu uvedl, že v neděli memorandum podepsané nebude. Írán chce také účtovat služby poskytované v Hormuzském průlivu.
včeraAktualizovánopřed 12 hhodinami

Obrazem: Přehlídka, přelet a davy v ulicích. Karel III. slavil oficiální narozeniny

Britský král Karel III. má sice narozeniny až v listopadu, oficiálně je ale slaví v červnu společně s Brity. Ani letos nechyběla vojenská přehlídka a procesí, v němž se král a jeho rodina vydali usazeni v kočáře z Buckinghamského paláce do ulic. V Británii se mezitím probírá, s kolika penězi může armáda počítat.
před 13 hhodinami

Orbán dál povede Fidesz. Strana se musí změnit, uznal

Bývalý premiér Maďarska Viktor Orbán po nedávné volební porážce v politice nekončí. Stranu Fidesz povede i nadále. Na volebním sjezdu neměl soupeře – sám ale vzkázal, že partaj se musí změnit. Jeho nástupce Péter Magyar mezitím vyzývá k demisi mnohé tváře bývalé vlády.
před 13 hhodinami
Načítání...