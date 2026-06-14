Ukrajinské drony zasáhly sklady paliv v ruské Jaroslavské oblasti, uvedly úřady

V ruské Jaroslavské oblasti v neděli vypukl požár poté, co ukrajinské drony zasáhly místní sklady paliv, uvedl gubernátor této správní jednotky Michail Jevrajev na telegramu. Podle ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského zasáhly ukrajinské bezpilotní drony v této ruské centrální části ropné zařízení. Dodal, že ukrajinské drony zasáhly také chemickou továrnu v Tulské oblasti, která se nachází nedaleko od Moskvy.
Na Jaroslavskou oblast zaútočily podle Jevrajeva drony v neděli ráno. „Většina dronů byla sestřelena, ale některé zasáhly průmyslové objekty, kde se skladují paliva. Požár likvidují speciální složky,“ uvedl s tím, že nikdo neutrpěl zranění.
„Více než 700 kilometrů od ukrajinských hranic, v ruské Jaroslavské oblasti, zaútočila ukrajinská tajná služba SBU na ropné zařízení,“ napsal Zelenskyj na síti X. Podle něho šlo o důležité zařízení pro ruské zásoby této kritické komodity.
SBU také podle Zelenského zasáhla chemický závod Azot v Tulské oblasti, který ukrajinský prezident označil za strategický podnik vyrábějící výbušniny.
Rusko na příkaz vůdce Vladimira Putina zahájilo v únoru 2022 invazi na sousední Ukrajinu. Rozpoutalo tím nejkrvavější konflikt v Evropě od druhé světové války, který si podle odhadů vyžádal životy statisíců vojáků a tisíců civilistů, včetně žen a dětí. Ukrajina se brání s pomocí západních spojenců a podniká vlastní útoky dronů v hloubi ruského území, aby způsobila agresorovi škody, mimo jiné na energetické infrastruktuře, a logistické potíže.