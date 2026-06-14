Americké letce po pádu vrtulníku poprvé zachránilo bezpilotní plavidlo

Nad Hormuzským průlivem se v pondělí zřítil americký bitevní vrtulník AH-64 Apache. Podle amerického prezidenta Donalda Trumpa ho zasáhl íránský dron, který narazil do kokpitu a stroj zapálil. Oba členové posádky přežili a z vody u Ománu je jako první vyzvedlo bezpilotní námořní plavidlo Corsair. Šlo o první známou záchrannou operaci tohoto typu, při níž byl pro vyzvednutí sestřelených letců použit námořní dron. Teherán se k zásahu oficiálně nepřihlásil, uvedl ale, že jeho ozbrojené síly reagují na nepřítele silou tam, kde je to nutné.
Zóna ČT24 se věnovala také ukrajinským ženám v armádě, českým vojákům, kteří s vrtulníky pomáhají chránit Polsko, příletu husarů, tedy letounů F-35 do Polska, technice, která by měla v Armádě České republiky nahradit pandury, i kritice britské obrany.