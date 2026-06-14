Kompetenční žaloba je vždy těžký kalibr, míní Rakušan. Je to nesmysl, opakuje Schillerová


před 41 mminutami|Zdroj: ČT24
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Zdroj: ČT24

Celkem 53 procent Čechů si myslí, že kompetenční žaloba prezidenta Petra Pavla, kterou hrozí v případě své neúčasti na summitu NATO, je cestou k vyjasnění kompetencí, plyne z průzkumu Trendy Česka agentury Kantar CZ pro ČT. Ministryně financí Alena Schillerová (ANO) ji však považuje za nesmysl, podle ní nic nepřinese. Šéf diplomacie Petr Macinka (Motoristé) ve věci mluví o nepřátelství. Předseda STAN Vít Rakušan řekl, že žaloba k Ústavnímu soudu je vždy těžkým kalibrem a variantou jen, když není možná domluva. Expremiér Petr Fiala (ODS) tvrdí, že jde o věc, která se má řešit.

„Kompetenční žaloba je vždycky těžký kalibr. Je to extrémní instrument, který musí použít někdo, když není možná normální lidská domluva a spolupráce,“ komentoval Rakušan. Podle Fialy ji Pavel dosud nepodal, protože doufá, že jeho účast na červencovém summitu v Ankaře dopadne. „Je to ostuda a zbytečná věc, ať už to skončí jakkoliv,“ sdělil s tím, že Ústava je konstruovaná tak, že předpokládá domluvu.

„Je to nesmysl, za tím si stojím,“ řekla Schillerová. Neumí si prý představit, jak by rozhodnutí soudu vypadalo. „Žaloba sama o sobě nemůže nic přinést. I kdyby byla v nějakém výsledku rozhodnuta, tak to bude vždy jen věc svého druhu v té dané věci,“ dodala. Macinka připomněl, že kabinet o tom, zda se Pavel zúčastní, rozhodne 22. června. Už dříve se vyjádřil, že Pavlovu žalobu by považoval za akt nepřátelství.

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Prezident republiky Petr Pavel

„Nejčastěji se ke kompetenční žalobě kloní samozřejmě ti, kteří zastávají názor, že se má prezident rozhodovat pouze podle sebe. Názor na ni se liší podle toho, kdo by měl mít podle respondentů právo rozhodovat o účasti prezidenta,“ vysvětlila výsledky průzkumu analytička Kantar CZ Nikola Stárková.

„Největší podporu má logicky mezi těmi, kteří si myslí, že by prezident měl rozhodovat jen podle sebe. Poměrně vysoká podpora je vidět ale i mezi těmi, kteří preferují společné rozhodování, nějakých 58 procent. Naopak mezi zastánci rozhodující role vlády by kompetenční žalobu podpořilo jen 24 procent respondentů,“ popsala Stárková.

Další zjištění průzkumu

Spory mezi vládou a Pavlem ohledně jeho účasti na mezinárodních jednáních jako problém podle průzkumu vnímá osm z deseti Čechů. Více než polovina lidí si myslí, že účast prezidenta na mezinárodních akcích by měla být výsledkem společného rozhodnutí hlavy státu a kabinetu.

„Jako závažnější problém to vnímají lidé starší třiceti let a lidé s maturitou nebo vyšším vzděláním. Jako závažný problém pro vzájemné fungování vlády a prezidenta vnímají spory o účast prezidenta na mezinárodních akcích hlavně voliči všech opozičních stran, naopak na druhé straně vládní voliči vnímají tyto spory v menší míře, i když asi polovina z nich je pořád hodnotí jako závažný problém,“ řekla Stárková.

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Premiér Andrej Babiš (ANO)

Premiér Andrej Babiš (ANO) už dříve prohlásil, že by Pavel neměl být součástí delegace. Co si o věci myslí jednotliví ministři, členové kabinetu v Nedělní debatě sdělit nechtěli. Schillerová jen řekla, že prezidentovi nikdo v cestách nebrání. Delegaci podle ní bezesporu povede Babiš a pojedou i Macinka a ministr obrany za SPD Jaromír Zůna.

Předseda sněmovny a SPD Tomio Okamura v neděli v pořadu Partie Terezie Tománkové v CNN Prima News uvedl, že s Pavlovou účastí na summitu nesouhlasí. Okamura však není členem vlády.

Pavel se od nástupu do funkce zúčastnil všech aliančních summitů a v minulosti byl předsedou Vojenského výboru NATO.

Průzkum Kantaru se uskutečnil na přelomu května a června a zúčastnilo se ho 1200 respondentů.

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