Koalice se diskusi o veřejnoprávních médiích vyhýbá, míní Stojanová. Začne, až představíme návrh, tvrdí Nerušil

Návrh zákona týkající se financování veřejnoprávních médií, který má v pondělí projednat vláda, neprochází připomínkovým řízením. Podle poslance SPD Josefa Nerušila by šlo o „dvojí práci“, když řízením již prošla předloha ministra kultury, která ale spadla pod stůl. Poslankyně Pirátů Kateřina Stojanová v Duelu ČT24 kritizovala, že vládě na kvalitě právního řádu nezáleží. Ani odborné debatě podle ní nedává prostor, pracovní skupina k ní určená zasedla pouze jednou, sdělila.
„Jakmile návrh bude představen, můžeme diskusi otevřít,“ prohlásil Nerušil, i když zároveň tvrdil, že debata o veřejnoprávních médiích se vede desítky let. České televizi a Českému rozhlasu by mělo být jedno, odkud peníze přijdou, řekl. Stojanová varovala před okleštěním například regionálního obsahu kvůli financím. Pořadem provázel Jiří Václavek.