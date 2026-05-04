VideoV Německu roste zájem o elektroauta. Stojí za ním drahá paliva i státní dotace


před 7 mminutami|Zdroj: ČT24
Události: V Německu roste zájem o elektroauta
Rostoucí ceny benzínu a nafty zvyšují v Německu poptávku po nových i ojetých elektroautech. Prodejci hlásí výraznější zájem od konce února, u ojetých vozů podle nich v některých případech vzrostl až o desítky procent. Kromě drahých paliv k trendu přispívá také širší nabídka levnějších modelů, státní dotace pro domácnosti s nižšími příjmy nebo zájem o domácí nabíjení v kombinaci se solárními panely. Spolková vláda ale zároveň usiluje o zmírnění unijních pravidel pro postupné vytlačování aut se spalovacími motory z evropského trhu.

Úředník sám sobě povolil černé stavby. Teď je chce legalizovat

před 1 hhodinou
Plochu požáru v Českém Švýcarsku se daří zmenšovat, uvedl Vlček

včeraAktualizovánopřed 8 hhodinami
Je otázkou, kdo zprostředkuje konec války, řekl Babiš po schůzce se Zelenským

včeraAktualizovánopřed 11 hhodinami
Oběti po ruských útocích hlásí Oděsa či Cherson

včeraAktualizovánopřed 12 hhodinami
Jiřině Bohdalové je 95 let, hraje téměř stejně tak dlouho

včeraAktualizovánopřed 13 hhodinami
Juchelka se nebrání růstu minimální mzdy, dle Středuly s tou současnou nelze vyžít

včeraAktualizovánopřed 15 hhodinami
Zvýšené riziko požárů se nově týká většiny území Česka a platí déle

před 19 hhodinami
V Českém Švýcarsku hoří les, oheň zasáhl přibližně sto hektarů

2. 5. 2026Aktualizovánovčera v 05:46

před 7 mminutami

USA začnou doprovázet lodě uvízlé v Perském zálivu, oznámil Trump

Spojené státy v pondělí začnou Hormuzským průlivem doprovázet lodě, které kvůli válce s Íránem uvízly v Perském zálivu. V neděli to na své sociální síti Truth Social oznámil americký prezident Donald Trump s tím, že o takovou pomoc žádaly země celého světa. Írán by mohl považovat americký doprovod lodí v Hormuzském průlivu za porušení příměří, reagoval dle AFP významný íránský činitel Ebráhím Azízí, který je předsedou parlamentního výboru pro národní bezpečnost.
včeraAktualizovánopřed 2 hhodinami

Spor s Trumpem za stažením vojáků USA z Německa nestojí, věří Merz

Oznámené stažení pěti tisíc amerických vojáků z Německa nesouvisí se sporem s prezidentem Spojených států Donaldem Trumpem, do kterého se spolkový kancléř Friedrich Merz dostal. Merz to v neděli prohlásil v rozhovoru s veřejnoprávní televizí ARD. Řekl také, že Washington považuje za hlavního německého partnera v Severoatlantické alianci.
před 9 hhodinami

Je otázkou, kdo zprostředkuje konec války, řekl Babiš po schůzce se Zelenským

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj má zájem na ukončení války na Ukrajině, Česko si to rovněž přeje. Jde o to, kdo to zprostředkuje, řekl v neděli v podvečer premiér Andrej Babiš (ANO) po jednání s ukrajinskou hlavou státu v Jerevanu. Americký prezident Donald Trump nyní řeší krizi v Hormuzském průlivu, což podle šéfa ANO komplikuje situaci. Babiš však míní, že šance válku ukončit je. Do mírového procesu by se podle něj mohli zapojit lídři zemí střední Asie či turecký prezident Recep Tayyip Erdogan. Zelenskyj označil schůzku za produktivní a poděkoval Čechům za podporu jeho země.
včeraAktualizovánopřed 11 hhodinami

Oběti po ruských útocích hlásí Oděsa či Cherson

Dva lidé zemřeli v noci na neděli při ruském útoku na civilní a přístavní infrastrukturu v Oděské oblasti, oznámil v neděli ráno velitel regionální vojenské správy Oleh Kiper. V Chersonu ruský dron zasáhl auto, jehož řidič zemřel. Ukrajinská armáda podnikla rozsáhlý dronový nálet na západní regiony Ruska. Prezident Ukrajiny Volodymyr Zelenskyj uvedl, že síly napadené země zasáhly u vjezdu do přístavu v Novorossijsku dva tankery patřící do stínové flotily agresora.
včeraAktualizovánopřed 12 hhodinami

Agenta chránícího Trumpa před týdnem postřelil útočník, tvrdí vyšetřovatelé

Vyšetřovatelé tvrdí, že mají důkaz, že jednoho ze strážců prezidenta Spojených států Donalda Trumpa před týdnem na večeři korespondentů Bílého domu postřelil útočník, který se snažil na akci proniknout, oznámila v neděli dle agentury Reuters washingtonská federální prokurátorka Jeanine Pirroová. Dosud nebylo jasné, zda člena Tajné služby USA, která chrání prezidenta a vysoké ústavní činitele, omylem během přestřelky nezasáhli jeho kolegové. Trumpa, který byl na galavečeru přítomen, ochranka v pořádku evakuovala.
před 14 hhodinami

Exploze táboráku zranila v Rakousku pět dětí. Pod ohništěm byly výbušniny

Pět dětí ve věku od deseti do čtrnácti let v sobotu večer nedaleko hornorakouského Freistadtu utrpělo zranění, když explodoval táborák, u kterého seděly. Pod ohništěm byly výbušniny, které policie označila za „relikt z druhé světové války“.
před 14 hhodinami

Izrael prodloužil vazbu dvou aktivistů z flotily pro Gazu

Izraelský soud nařídil o dva dny prodloužit vazbu dvojice aktivistů ze Španělska a Brazílie z takzvané flotily pro Gazu, napsala v neděli agentura AFP. Loď se snažila dopravit humanitární pomoc na válkou zdevastované palestinské území a izraelská armáda ji ve čtvrtek v noci zastavila v mezinárodních vodách.
včeraAktualizovánopřed 16 hhodinami
