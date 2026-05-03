Spor s Trumpem za stažením vojáků USA z Německa nestojí, věří Merz

Oznámené stažení pěti tisíc amerických vojáků z Německa nesouvisí se sporem s prezidentem Spojených států Donaldem Trumpem, do kterého se spolkový kancléř Friedrich Merz dostal. Merz to v neděli prohlásil v rozhovoru s veřejnoprávní televizí ARD. Řekl také, že Washington považuje za hlavního německého partnera v Severoatlantické alianci.
Kancléř poznamenal, že musí přijmout to, že šéf Bílého domu zastává jiný názor ke spolupráci v NATO než Berlín. Na přímou otázku, zda stažení amerických vojáků souvisí se vzájemným sporem s Trumpem, odpověděl Merz záporně. „Není v tom žádná souvislost,“ míní.
Trump o možném omezení počtu amerických vojáků v Německu uvažoval už začátkem týdne, když kritizoval Merze kvůli jeho postoji k válce v Íránu. Podle amerických médií tak chce dát najevo nespokojenost s mírou podpory, kterou mu evropští spojenci poskytli během izraelsko-americké války proti Íránu.
V pondělí Merz prohlásil, že je rozčarovaný z přístupu Spojených států a Izraele k jednání o míru na Blízkém východě. Washington podle něj nemá žádnou přesvědčivou strategii. Dodal, že Evropa se proto pokouší o vlastní diplomatické řešení konfliktu s Íránem, snahy přesto s USA koordinuje. Trump v reakci na tato slova uvedl, že kancléř „neví, o čem mluví“. Merze rovněž označil za neschopného vůdce. Ve čtvrtek Merz podotkl, že považuje osobní vztah s americkým prezidentem za „nadále dobrý“.
V pátek pak americký ministr obrany Pete Hegseth oznámil, že z Německa v příštích šesti až dvanácti měsících odejde 5000 vojáků. V Německu je přitom nyní rozmístěno asi 39 tisíc vojáků USA. Německý ministr obrany Boris Pistorius v sobotu vzkázal, že přítomnost v zemi je v americkém i německém zájmu, ale že rozhodnutí Washingtonu nebylo nečekané a dalo se předvídat.
