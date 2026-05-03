Izrael prodloužil vazbu dvou aktivistů z flotily pro Gazu

Izraelský soud nařídil o dva dny prodloužit vazbu dvojice aktivistů ze Španělska a Brazílie z takzvané flotily pro Gazu, napsala v neděli agentura AFP. Loď se snažila dopravit humanitární pomoc na válkou zdevastované palestinské území a izraelská armáda ji ve čtvrtek v noci zastavila v mezinárodních vodách.
„Soud prodloužil jejich vazbu o dva dny,“ sdělila agentuře AFP izraelská nevládní organizace na ochranu lidských práv Adalah. Místní úřady podle téhož zdroje požadovaly prodloužení delší – o čtyři dny.
Španělský občan Saif Abu Keshek a brazilský aktivista Thiago Ávila jsou jedinými členy zhruba 175členné posádky flotily, kterým Izraelci nedovolili vylodit se na Krétě.
Židovský stát dvojici obvinil z vazeb na palestinské teroristické hnutí Hamás přes organizaci PCPA, která sdružuje Palestince v zahraničí. Spojené státy považují PCPA za krycí organizaci palestinského islamistického hnutí. Izrael označil Abu Kesheka za jednoho z vedoucích představitelů této struktury a o Ávilovi uvedl, že prováděl „činnost považovanou za nelegální“.
Madrid zastavení flotily odsoudil již ve čtvrtek. Tamní ministerstvo zahraničí si na protest předvolalo izraelskou chargé d’affaires ve Španělsku, uvedla AFP.