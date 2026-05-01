Izrael předal Řecku účastníky flotily zadržené ve čtvrtek, dva aktivisty nevydal


1. 5. 2026Aktualizovánopřed 44 mminutami|Zdroj: ČTK

Izrael s výjimkou dvou aktivistů předal Řecku účastníky propalestinské flotily, které zadržel v noci na čtvrtek při útoku na jejich lodě. Informaci agentury AFP a Reuters potvrdili mluvčí izraelského ministerstva zahraničí Oren Marmorstein i samotní organizátoři plavby. Při zásahu Izrael zadržel zhruba 175 účastníků flotily, která chtěla doplout do Pásma Gazy. Na palestinské území Izrael uplatňuje námořní embargo.

Agentury AFP a Reuters informovaly, že desítky aktivistů se vylodily na Krétě. Mezi zadrženými byly desítky občanů evropských zemí, například Italové, Francouzi či Španělé. Zásah izraelská armáda provedla v mezinárodních vodách, nedaleko Kréty, což aktivisté i některé státy označili za porušení mezinárodního práva a za pirátství.

Izraelské ministerstvo zahraničí v pátek uvedlo, že nepředá do Řecka jednoho palestinského a jednoho brazilského aktivistu. Oba muže přepraví přímo do Izraele, aby je vyslechly tamní úřady. Palestince izraelské úřady podezřívají z členství v teroristické organizaci, Brazilce pak z blíže neurčené nelegální aktivity.

Organizátoři flotily vyzvali k propuštění obou mužů a k mezinárodnímu tlaku na židovský stát. „Ostatní zajatí účastníci byli propuštěni na Krétě,“ uvedli pořadatelé na sociální síti X.

Počty zadržených se mírně liší, izraelské úřady mluví o 175 lidech, organizátoři flotily o 179. Podle seznamu na jejich stránkách nebyl mezi zadrženými žádný Čech, v přehledu ale figuruje jeden Slovák.

Podle organizátorů akce Global Sumud Flotilla izraelský zásah zastavil jen část lodí plujících do Pásma Gazy, vůči němuž Jeruzalém uplatňuje námořní embargo. Izrael svými zásahy již zmařil několik obdobných pokusů dostat se do Pásma Gazy po moři od začátku války v této oblasti v říjnu 2023. Impulzem k uspořádání plaveb bylo omezování přepravy humanitární pomoci do Pásma Gazy ze strany Izraele.

Lodě zapojené do aktuální flotily vypluly 12. dubna z Barcelony a další se k nim přidaly z Marseille a Syrakus. Jejich cílem je překonat izraelskou námořní blokádu Gazy, kde je příměří mezi Izraelem a teroristickým hnutím Hamás často porušováno a kde humanitární situace zůstává velmi špatná.

Izrael předal Řecku účastníky flotily zadržené ve čtvrtek, dva aktivisty nevydal

Izrael předal Řecku účastníky flotily zadržené ve čtvrtek, dva aktivisty nevydal

11:37Aktualizovánopřed 44 mminutami
Talankinův Oscar se ztratil, když s ním režiséra v USA nepustili do letadla

10:59Aktualizovánopřed 56 mminutami
Rusko vyslalo v dubnu proti Ukrajině rekordní počet dronů

08:50Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Potřebujeme naučit mladé lidi jezdit veřejnou dopravou, míní Bednárik

před 6 hhodinami
„Toto není izolovaný případ.“ Británie čelí rostoucímu antisemitismu

před 15 hhodinami
Izrael u Řecka zastavil humanitární flotilu do Gazy, zadržel asi 175 lidí

včeraAktualizovánopřed 16 hhodinami
Web: Česko odmítlo žádost o přelet letadla tchajwanského prezidenta. Resort to odmítá

před 17 hhodinami
Že chtěl útočit na Trumpa, je spekulace, tvrdí obhajoba obviněného muže

před 18 hhodinami

Majálesy, průvody i politické akce. Lidé v Česku slaví První máj

Lidé v Česku v pátek slaví Svátek práce. Prvomájovou oslavu tradičně využívají k setkání s občany zástupci politických stran. V Praze je na programu také protifašistická demonstrace nebo anarchistický piknik. Na mnoha místech v zemi se konají také majálesy, jízdy historických vlaků nebo bicyklů a slavnosti s filmovými či divadelními představeními a aktivitami pro děti. V Plzni zároveň v pátek začínají šestidenní Slavnosti svobody.
13:14Aktualizovánopřed 17 mminutami

Izrael předal Řecku účastníky flotily zadržené ve čtvrtek, dva aktivisty nevydal

Izrael s výjimkou dvou aktivistů předal Řecku účastníky propalestinské flotily, které zadržel v noci na čtvrtek při útoku na jejich lodě. Informaci agentury AFP a Reuters potvrdili mluvčí izraelského ministerstva zahraničí Oren Marmorstein i samotní organizátoři plavby. Při zásahu Izrael zadržel zhruba 175 účastníků flotily, která chtěla doplout do Pásma Gazy. Na palestinské území Izrael uplatňuje námořní embargo.
11:37Aktualizovánopřed 44 mminutami

Talankinův Oscar se ztratil, když s ním režiséra v USA nepustili do letadla

Ruský režisér Pavel Talankin postrádá svou sošku Oscara poté, co mu s ní ostraha newyorského letiště Johna F. Kennedyho zakázala vstoupit na palubu letadla. Cenu, kterou získal za česko-dánský dokument Pan Nikdo proti Putinovi kritizující ideologickou indoktrinaci ruských školáků, musel Talankin odbavit k přepravě mimo kabinu. Po příletu do Německa se už ale soška nenašla, píše stanice BBC.
10:59Aktualizovánopřed 56 mminutami

Mezinárodní porota Benátského bienále podala demisi, píší média

Mezinárodní porota bienále v Benátkách podala demisi. Vedení přehlídky nezveřejnilo důvody tohoto kroku, který pravděpodobně souvisí s kritizovanou přítomností ruské národní expozice, uvádějí italská média. O udělení cen, Zlatých lvů, tak letos rozhodnou návštěvníci.
11:00Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Rusko vyslalo v dubnu proti Ukrajině rekordní počet dronů

Rusko v dubnu proti Ukrajině vyslalo téměř šest tisíc dronů s dlouhým doletem, což je nejvyšší počet za více než čtyři roky trvající plnohodnotnou ruskou invazi, píše AFP. Moskva zároveň v noci na pátek zaútočila na Oděskou oblast, která byla cílem dronových náletů i během předchozích nocí. Dle úřadů pět lidí v Oděse utrpělo zranění. Počtvrté během několika týdnů zaútočily ukrajinské drony na přístav Tuapse v jihoruském Krasnodarském kraji.
08:50Aktualizovánopřed 1 hhodinou

VideoNová technika i orientace na AI. Bundeswehr chystá rozmach

Americký prezident Donald Trump znovu zvažuje stažení vojáků USA z Německa. Těch je nyní zhruba 39 tisíc, bezmála polovina jejich celkového počtu v Evropě. Většina ve vojenském areálu Ramstein, což je největší americká letecká základna na kontinentu. Na pozadí americké kritiky evropské části NATO – i kvůli postoji k válce v Íránu – se Bundeswehr snaží navýšit obranné kapacity pro případ válečného konfliktu s Ruskem. Armáda hodlá pořídit novou techniku a přeorientovat se na moderní technologie – včetně umělé inteligence. Převážně tajná první vojenská strategie moderního Německa načrtává cestu, jak se má z tamního vojska stát do roku 2039 nejsilnější konvenční armáda Evropy.
před 3 hhodinami

Útočník, který v Londýně pobodal dva Židy, byl obviněn z pokusů o vraždu

Útočník, který ve středu v severozápadní části Londýna pobodal dva Židy, si vyslechl obvinění ze dvou pokusů o vraždu, informovala v pátek agentura Reuters. Policie původně útok označovala jako teroristický. BBC uvedla, že muž byl zároveň obviněn z dalšího pokusu o vraždu během jiného incidentu, který se dříve ve středu stal v jižní části britské metropole.
před 4 hhodinami

Američtí vojáci se už nemusí očkovat proti chřipce. Vojenští lékaři vidí rizika

Každoroční očkování proti chřipce již pro americké vojáky není povinné, uvedl minulý týden americký ministr obrany Pete Hegseth ve videu zveřejněném na sociálních sítích. Tento krok poté kritizovala řada odborníků.
před 5 hhodinami
