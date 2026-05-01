Izrael předal Řecku účastníky flotily zadržené ve čtvrtek, dva aktivisty nevydal

Izrael s výjimkou dvou aktivistů předal Řecku účastníky propalestinské flotily, které zadržel v noci na čtvrtek při útoku na jejich lodě. Informaci agentury AFP a Reuters potvrdili mluvčí izraelského ministerstva zahraničí Oren Marmorstein i samotní organizátoři plavby. Při zásahu Izrael zadržel zhruba 175 účastníků flotily, která chtěla doplout do Pásma Gazy. Na palestinské území Izrael uplatňuje námořní embargo.
Agentury AFP a Reuters informovaly, že desítky aktivistů se vylodily na Krétě. Mezi zadrženými byly desítky občanů evropských zemí, například Italové, Francouzi či Španělé. Zásah izraelská armáda provedla v mezinárodních vodách, nedaleko Kréty, což aktivisté i některé státy označili za porušení mezinárodního práva a za pirátství.
Izraelské ministerstvo zahraničí v pátek uvedlo, že nepředá do Řecka jednoho palestinského a jednoho brazilského aktivistu. Oba muže přepraví přímo do Izraele, aby je vyslechly tamní úřady. Palestince izraelské úřady podezřívají z členství v teroristické organizaci, Brazilce pak z blíže neurčené nelegální aktivity.
Organizátoři flotily vyzvali k propuštění obou mužů a k mezinárodnímu tlaku na židovský stát. „Ostatní zajatí účastníci byli propuštěni na Krétě,“ uvedli pořadatelé na sociální síti X.
Počty zadržených se mírně liší, izraelské úřady mluví o 175 lidech, organizátoři flotily o 179. Podle seznamu na jejich stránkách nebyl mezi zadrženými žádný Čech, v přehledu ale figuruje jeden Slovák.
Podle organizátorů akce Global Sumud Flotilla izraelský zásah zastavil jen část lodí plujících do Pásma Gazy, vůči němuž Jeruzalém uplatňuje námořní embargo. Izrael svými zásahy již zmařil několik obdobných pokusů dostat se do Pásma Gazy po moři od začátku války v této oblasti v říjnu 2023. Impulzem k uspořádání plaveb bylo omezování přepravy humanitární pomoci do Pásma Gazy ze strany Izraele.
Lodě zapojené do aktuální flotily vypluly 12. dubna z Barcelony a další se k nim přidaly z Marseille a Syrakus. Jejich cílem je překonat izraelskou námořní blokádu Gazy, kde je příměří mezi Izraelem a teroristickým hnutím Hamás často porušováno a kde humanitární situace zůstává velmi špatná.