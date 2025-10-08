Aktivistka Thunbergová tvrdí, že byla v izraelské věznici mučena

Švédská aktivistka Greta Thunbergová tvrdí, že byla v izraelské věznici spolu s dalšími členy propalestinské flotily Global Sumud mučena. Prohlásila to podle agentury Reuters na úterní tiskové konferenci ve Stockholmu. Podrobnosti nesdělila, uvedla ale, že nedostala čistou vodu a že další zadržovaní neměli přístup k důležitým lékům. Izraelské ministerstvo zahraničí už dříve opakovaně popřelo, že by Izrael se zadrženými špatně zacházel.
„Co se mne týče, nechci se dělit o to, čemu jsem byla vystavena, protože nechci, aby to bylo na titulních stránkách a že ‚Greta byla mučena‘, protože o tom ten příběh není,“ řekla Thunbergová. Poznamenala, že to nebylo nic ve srovnání s tím, čemu každý den čelí lidé v palestinském Pásmu Gazy.
Izrael už před týdnem prohlásil, že všichni zadržení měli přístup k vodě, jídlu a toaletám a že dodržoval jejich zákonem stanovená práva včetně možnosti právního zastoupení.
Izraelské bezpečnostní síly zadržely aktivisty a členy flotily při zásahu na moři minulý týden. Podle údajů agentury Reuters zatčených bylo 479 lidí a Izrael je postupně deportoval. V pondělí Izrael propustil například slovenského účastníka flotily či švédskou aktivistku Gretu Thunbergovou. V úterý pak Izrael deportoval i Češku, která byla na palubě jedné z více než čtyřiceti lodí flotily.
Propalestinská flotila, která čítala na čtyři desítky lodí, se snažila přepravit po moři humanitární pomoc do Pásma Gazy a chtěla narušit námořní embargo, které Izrael uvalil na toto palestinské území. Aktivisté plavbu vnímali také jako protest proti válce v Pásmu Gazy, kterou mnozí z nich označují za genocidu Palestinců. Izrael vede v Gaze ofenzivu proti palestinskému teroristickému hnutí Hamás.