Češku z humanitární flotily deportoval Izrael do Jordánska


před 53 mminutami|Zdroj: ČTK, Reuters, AFP

Jordánsko v úterý převzalo 131 členů propalestinské humanitární flotily Global Sumud, které od minulého týdne zadržoval Izrael, uvedl Reuters s odkazem na jordánské ministerstvo zahraničí. Prohlášení úřadu zmínilo Českou republiku jako jednu ze zemí původu převzatých osob. České ministerstvo zahraničí o něco později potvrdilo, že česká občanka Šárka Přikrylová byla spolu se skupinou Švýcarů deportována z Izraele a nachází se v Jordánsku.

Podle prohlášení jordánské diplomacie předal Izrael propalestinské aktivisty do Jordánska na hraničním přechodu Allenbyho most.

Mezi lidmi, které na lodích flotily zadrželi izraelští vojáci, byla i Češka Přikrylová. V izraelském detenčním zařízení ji minulý týden navštívil český diplomat a ambasáda slíbila, že jí bude poskytovat konzulární asistenci podle potřeb.

Izraelské bezpečnostní síly zadržely aktivisty a členy flotily při zásahu na moři minulý týden. Podle údajů agentury Reuters bylo zatčených 479 lidí, 341 z nich Izrael deportoval v předchozích dnech. V pondělí Izrael propustil například slovenského účastníka flotily či švédskou aktivistku Gretu Thunbergovou.

Izraelská armáda tvrdí, že při zásahu proti flotile zadržela čtyři sta lidí
Zadržená flotila

Flotila protestovala proti genocidě v Gaze a blokádě enklávy

Propalestinská flotila, která čítala na čtyři desítky lodí, se snažila přepravit po moři humanitární pomoc do Pásma Gazy a chtěla narušit námořní embargo, které Izrael uvalil na toto palestinské území. Aktivisté plavbu vnímali také jako protest proti válce v Pásmu Gazy, kterou mnozí z nich označují za genocidu Palestinců.

Nezávislá vyšetřovací komise OSN pro okupovaná palestinská území přitom ve své zprávě v polovině září dospěla k závěru, že Izrael páchá v Pásmu Gazy genocidu a premiér Benjamin Netanjahu, prezident Jicchak Herzog a bývalý ministr obrany Jo'av Galant k ní podněcovali, uvedla agentura AFP.

Za genocidu označili izraelské kroky i někteří evropští politici, jako například španělský premiér Pedro Sánchez. Jeho země se společně s Itálií v bezprecedentním kroku rozhodla poskytnout aktivistické flotile válečné lodě jako eskortu na cestě k pobřeží Pásma Gazy poté, co flotila Global Sumud uvedla, že na jednu z jejích lodí zaútočil dron a poškodil ji, píše agentura Reuters.

Izrael zastavil poslední z lodí flotily do Gazy, na cestě je ale nová
Izraelské vojenské plavidlo eskortuje loď z flotily propalestinských aktivistů do přístavu Ašdod (2. října 2025)
Načítání...