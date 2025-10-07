Jordánsko v úterý převzalo 131 členů propalestinské humanitární flotily Global Sumud, které od minulého týdne zadržoval Izrael, uvedl Reuters s odkazem na jordánské ministerstvo zahraničí. Prohlášení úřadu zmínilo Českou republiku jako jednu ze zemí původu převzatých osob. České ministerstvo zahraničí o něco později potvrdilo, že česká občanka Šárka Přikrylová byla spolu se skupinou Švýcarů deportována z Izraele a nachází se v Jordánsku.
Češku z humanitární flotily deportoval Izrael do Jordánska
Podle prohlášení jordánské diplomacie předal Izrael propalestinské aktivisty do Jordánska na hraničním přechodu Allenbyho most.
Mezi lidmi, které na lodích flotily zadrželi izraelští vojáci, byla i Češka Přikrylová. V izraelském detenčním zařízení ji minulý týden navštívil český diplomat a ambasáda slíbila, že jí bude poskytovat konzulární asistenci podle potřeb.
Izraelské bezpečnostní síly zadržely aktivisty a členy flotily při zásahu na moři minulý týden. Podle údajů agentury Reuters bylo zatčených 479 lidí, 341 z nich Izrael deportoval v předchozích dnech. V pondělí Izrael propustil například slovenského účastníka flotily či švédskou aktivistku Gretu Thunbergovou.
Flotila protestovala proti genocidě v Gaze a blokádě enklávy
Propalestinská flotila, která čítala na čtyři desítky lodí, se snažila přepravit po moři humanitární pomoc do Pásma Gazy a chtěla narušit námořní embargo, které Izrael uvalil na toto palestinské území. Aktivisté plavbu vnímali také jako protest proti válce v Pásmu Gazy, kterou mnozí z nich označují za genocidu Palestinců.
Nezávislá vyšetřovací komise OSN pro okupovaná palestinská území přitom ve své zprávě v polovině září dospěla k závěru, že Izrael páchá v Pásmu Gazy genocidu a premiér Benjamin Netanjahu, prezident Jicchak Herzog a bývalý ministr obrany Jo'av Galant k ní podněcovali, uvedla agentura AFP.
Za genocidu označili izraelské kroky i někteří evropští politici, jako například španělský premiér Pedro Sánchez. Jeho země se společně s Itálií v bezprecedentním kroku rozhodla poskytnout aktivistické flotile válečné lodě jako eskortu na cestě k pobřeží Pásma Gazy poté, co flotila Global Sumud uvedla, že na jednu z jejích lodí zaútočil dron a poškodil ji, píše agentura Reuters.