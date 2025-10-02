Izraelská armáda ve čtvrtek večer uvedla, že při zásahu proti flotile propalestinských aktivistů mířící do Pásma Gazy zadržela přibližně čtyři sta lidí a zabavila 41 lodí. Píší to portál The Times of Israel a agentura AFP. Cílem aktivistů z projektu Global Sumud Flotilla bylo porušit izraelské námořní embargo uvalené na Pásmo Gazy a dovézt humanitární pomoc tamním obyvatelům. Námořnictvo převezlo aktivisty do přístavu Ašdod.
Izraelská armáda tvrdí, že při zásahu proti flotile zadržela čtyři sta lidí
Mezi zadrženými jsou podle médií například známá ekologická aktivistka Greta Thunbergová, několik členů Evropského a italského parlamentu či bývalá barcelonská primátorka Ada Colauová. Mezi zadrženými jsou dle úřadů a médií rovněž čtyři desítky Italů, podobný počet Španělů a desítky lidí z Francie, Turecka či Tuniska. Podle dostupných informací při zásahu nikdo nezemřel ani nebyl vážně zraněn.
„Na konci operace bylo přes čtyři sta účastníků bezpečně přepraveno do přístavu Ašdod,“ upřesnil podle agentury AFP představitel armády. Podle flotily izraelští vojáci zadrželi prakticky všech 443 aktivistů na palubě lodí. Ti budou mít na výběr buď podpis prohlášení, že vstoupili na izraelské území nelegálně, což povede k jejich rychlému vyhoštění, nebo se podrobí soudnímu stání, což celou záležitost prodlouží.
„Kampaň pro delegitimování Izraele,“ říká Netanjahu
Zásah uvítal izraelský premiér Benjamin Netanjahu. „Gratuluji vojákům a velitelům námořnictva, který splnili svůj úkol během svátku Jom kipur nejprofesionálnějším a nejúčinnějším způsobem,“ prohlásil. Flotilu označil za „kampaň pro delegitimování Izraele“.
Postup židovského státu však vzbudil kritiku řady zemí a mezinárodních organizací. Španělské státní zastupitelství zásah zahrne do svého vyšetřování válečných zločinů v Pásmu Gazy. Postup Jeruzaléma vyvolal také protesty v několika evropských městech.
Nejsilnější byly demonstrace zřejmě ve Španělsku a Itálii. Vedení italských odborů ve čtvrtek potvrdilo konání generální stávky reagující na zastavení flotily a válku v Pásmu Gazy, ačkoliv úřady prohlásily, že akce je v rozporu se zákonem kvůli nedodržení lhůt. Šéf italské největší odborové centrály CGIL Maurizio Landini odpoledne kontroval, že stávka v souladu se zákonem je. „Proti rozhodnutí se odvoláme,“ avizoval Landini.