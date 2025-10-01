Izraelská armáda zahájila operaci s cílem zastavit flotilu, která navzdory blokádě míří s humanitární pomocí do Pásma Gazy, uvedli podle AP ve středu večer propalestinští aktivisté. Italský ministr zahraničí Antonio Tajani podle agentury Reuters uvedl, že Izrael ho ujistil, že vojáci proti posádkám více než čtyřiceti lodí nepoužijí násilí.
Izrael zastavuje flotilu mířící do Gazy, oznámili aktivisté
Izraelští představitelé dali najevo, že nehodlají flotile umožnit do Pásma Gazy vplout. Na námořní provoz v okolí tohoto palestinského území úřady židovského státu uplatňují embargo, kvůli kterému se nemohou vydat na moře ani rybáři z Pásma Gazy.
Flotila odmítla návrhy italské vlády, aby svůj humanitární náklad předala na Kypru odnoži katolické církve, která by ho dopravila do Pásma Gazy. Cílem plavby je totiž porušit izraelské embargo uplatňované na Pásmo Gazy, uvedli aktivisté.
Členové flotily dlouhodobě kritizují Jeruzalém za vysoký počet civilních obětí ve válce v Pásmu Gazy i za špatnou humanitární situaci na palestinském území. Izrael svoji vojenskou aktivitu v Pásmu Gazy zdůvodňuje snahou zlikvidovat struktury teroristického hnutí Hamás, které má na svědomí bezprecedentní útok, při kterém na jihu židovského státu v říjnu 2023 zahynuly stovky lidí.