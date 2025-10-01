Izraelská armáda brzy zcela obklíčí město Gaza, obyvatelé mají poslední příležitost město opustit. Uvedl to podle serveru The Times of Israel (ToI) ministr obrany Jisra'el Kac. Mezinárodní výbor Červeného kříže (ICRC) podle agentury AFP oznámil, že kvůli narůstajícím vojenským operacím je nucen dočasně pozastavit své aktivity ve městě a stáhnout z něj zaměstnance. V Pásmu Gazy podle tamních zdravotních úřadů při izraelských úderech a palbě zahynulo nejméně 35 lidí, většina z nich ve městě Gaza.
Úplné obklíčení města Gaza se blíží, řekl izraelský ministr
Izraelská armáda dopoledne oznámila, že uzavírá pobřežní silnici Rašíd spojující jih Pásma Gazy s jeho severní částí. Pohyb směrem na sever již není možný, zatímco odchod z města Gaza na jih pásma bude možný jen přes kontrolní stanoviště armády. Kac podle ToI uvedl, že ti, kdo ve městě zůstanou, budou považováni za „teroristy a stoupence terorismu“.
Vojenské operace v oblasti podle něj nadále pokračují v plné síle. Izraelská armáda od srpna opakovaně vyzývá obyvatele města k odchodu na jih pásma do takzvané humanitární zóny. Nicméně i v těchto oblastech, které jsou označované jako bezpečné, armáda podle médií pravidelně útočí.
ICRC uvedl, že desítky tisíc lidí, kteří ve městě Gaza zůstali, čelí hrozným humanitárním podmínkám. Zároveň podle AFP sdělil, že se bude civilistům ve městě snažit pomáhat i nadále ze svých center ve městech Dajr Balah a Rafáh, které zůstávají v plném provozu.
Počet lidí, kteří zemřeli v důsledku akutní podvýživy, podle údajů tamního ministerstva zdravotnictví, které je pod kontrolou teroristického hnutí Hamás, vzrostl na 455, včetně 151 dětí, píše Reuters. Panel nezávislých odborníků OSN pro potravinovou bezpečnost 22. srpna uvedl, že v governorátu města Gaza propukl hladomor a může se postupně rozšířit do dalších částí pásma. Izrael tvrzení o hladomoru v oblasti důrazně odmítá.
Válka v Pásmu Gazy vypukla v říjnu 2023 po útoku Hamásu a jeho spojenců, při němž ozbrojenci na jihu Izraele zabili na 1200 lidí a dalších 251 unesli jako rukojmí. Izraelská armáda reagovala nejprve vzdušnou a poté rozsáhlou pozemní operací.
Podle úterních údajů ministerstva zdravotnictví v Pásmu Gazy bylo od začátku války při izraelských útocích v pásmu zabito nejméně 66 097 Palestinců a dalších 168 536 jich bylo zraněno, píše deník The Guardian. OSN tyto statistiky, které nerozlišují mezi civilisty a ozbrojenci, považuje za spolehlivé.